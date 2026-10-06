Colombia

Precio del dólar en Colombia: hubo una nueva subida antes de conocerse la inflación de septiembre; así cerró el 6 de octubre de 2026

La divisa estadounidense ganó más de $6 durante la jornada y se mantiene por encima de la línea de los $3.200, según reportó la plataforma Set-FX

El dólar alcanzó una cotización máxima de $3.244,00 en la jornada del 6 de octubre de 2026 - crédito Lee Jae-Won/Reuters
El dólar alcanzó una cotización máxima de $3.244,00 en la jornada del 6 de octubre de 2026 - crédito Lee Jae-Won/Reuters
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El dólar estadounidense cerró la jornada del 6 de octubre de 2026 en Colombia en un promedio de $3.215,92, lo que representó una subida de $6,14 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.209,78. Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.080 millones en 1.794 transacciones. Se tuvo un precio de apertura de $3.176,00, un mínimo de $3.172,00 y un máximo de $3.244,00.

Dicho movimiento se dio luego de que, en el frente internacional, se conoció que el déficit de bienes y servicios de EE. UU. se ubicó en USD105.600 millones en agosto, lo que representa un incremento de 13,7% frente al registro de julio de 2026. El resultado se explicó por un aumento mensual de 1,4% en las exportaciones en comparación con un crecimiento de 4,3% de las importaciones.

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A nivel local, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que el Índice de Precios al Productor (IPP) de oferta interna se aceleró 0,6 puntos porcentuales (pp) hasta 1,1% anual, como resultado de una variación mensual de 1,01% en septiembre de 2026. Además, hay expectativas por los resultados de la inflación de septiembre de 2026. Los expertos consideran que seguirán por encima del 6%.

El Índice de Precios del Productor (IPP) mide la variación promedio de los precios de venta de los bienes y servicios en su primer canal de distribución (es decir, a la salida de la fábrica, finca o mina), antes de impuestos y costos de comercialización o transporte final - crédito Dane
El Índice de Precios del Productor (IPP) mide la variación promedio de los precios de venta de los bienes y servicios en su primer canal de distribución (es decir, a la salida de la fábrica, finca o mina), antes de impuestos y costos de comercialización o transporte final - crédito Dane

El registro mensual revirtió las caídas observadas durante los cuatro meses previos. El resultado estuvo explicado por mayores precios en la minería (9,3%), seguido de la agricultura (2,27%), mientras que los costos de la industria incrementaron apenas 0,18%.

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Inflación de septiembre en Colombia

Sobre lo que pasa con el dólar en Colombia, el asociado de Divisas de Credicorp Capital Andrés Sánchez dijo a Infobae Colombia que el comportamiento de la moneda estadounidense a movimientos puntuales en el mercado. “El movimiento al cierre estuvo explicado por una toma de posiciones por parte de algunos operadores”, afirmó. Señaló que la atención estará puesta este miércoles 7 de octubre en dos referencias que pueden incidir sobre los activos colombianos: el dato de inflación de septiembre y las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED).

Según Sánchez, el dato de inflación será determinante para revisar las proyecciones sobre la política monetaria en Colombia y la respuesta de los títulos de deuda pública. “La inflación de septiembre de Colombia será clave para validar las expectativas del mercado sobre la trayectoria de las tasas y evaluar la reacción de la renta fija local”, sostuvo.

Las minutas de la Reserva Federal también concentrarán la atención de los inversionistas, que buscarán señales sobre los próximos pasos de la autoridad monetaria estadounidense. “Los inversionistas buscarán mayor claridad sobre el panorama de política monetaria en Estados Unidos”, explicó el asociado de Divisas de Credicorp Capital.

En agosto de 2026, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación anual del 6,24%, mientras que la variación mensual fue del 0,39% - crédito Dane
En agosto de 2026, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación anual del 6,24%, mientras que la variación mensual fue del 0,39% - crédito Dane

Mercado espera que el dólar opere entre $3.200 y $3.280

El escenario base de Credicorp Capital apunta a una estabilidad relativa de la tasa de cambio durante los próximos días. La reacción de la deuda local tras la publicación de la inflación y el tono de las minutas de la Reserva Federal serán factores para seguir de cerca.

“La expectativa es que el dólar continúe negociándose en un rango de $3.200 a $3.280 hacia el cierre de esta semana”, indicó Sánchez.

El mercado también seguirá las novedades políticas de Brasil, debido a que una nueva señal de inestabilidad podría trasladarse a los activos regionales y aumentar la volatilidad en los mercados latinoamericanos.

Estructura de corto plazo

Por su parte, el CEO de JP Tactical Trading, Juan Pablo Vieira, precisó a Infobae Colombia que los $3.200 se consolidan como una zona de soporte y de piso relevante, después del retroceso que ha experimentado el dólar en las últimas jornadas. De hecho, recalcó que el movimiento reciente llevó la TRM desde niveles superiores a $3.300 hasta la zona actual, por lo que este nivel comienza a adquirir mayor importancia dentro de la estructura de corto plazo.

Al cierre de la jornada del 6 de octubre de 2026, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.278,57, mientras que el de venta se ubicaba en $3.391,43 - crédito Infobae Colombia
Al cierre de la jornada del 6 de octubre de 2026, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.278,57, mientras que el de venta se ubicaba en $3.391,43 - crédito Infobae Colombia

“Lo más importante ahora no es solamente que el dólar haya llegado a $3.200, sino la reacción que está mostrando alrededor de este precio. Si en las próximas jornadas continúa apareciendo demanda cada vez que la divisa se aproxima a esta zona, podríamos estar frente a un proceso de construcción de piso”, detalló el experto.

Según él, por eso es que los $3.200 empieza a convertirse en un punto técnicamente interesante para buscar oportunidades de compra, siempre entendiendo que todavía necesitamos confirmación del mercado. Una defensa consistente de este nivel podría abrir espacio para un rebote hacia zonas superiores.

Hora de comprar dólares

“En conclusión, el mercado está diciendo que en $3.200 aparece comprador. Ahora será fundamental observar si esa demanda tiene la suficiente fuerza para generar un cambio de dinámica y llevar nuevamente al dólar hacia niveles superiores durante los próximos días”, insistió. Puntualizó que “la clave estará en la capacidad del mercado para defender los $3.200. Si esta zona se mantiene, puede convertirse en una referencia importante para las próximas decisiones de corto plazo”.

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