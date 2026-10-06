Colombia

María Consuelo Araújo se reunió con la Oficina de Control de Drogas en Washington para reforzar la lucha contra el narcotráfico

El encuentro del lunes 5 de octubre fue la primera visita oficial de la embajadora colombiana a la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas desde que asumió el cargo

La embajadora María Consuelo Araújo se reunió el 5 de octubre en Washington con la directora Sara Carter - crédito @ONDCP/X
La embajadora María Consuelo Araújo se reunió el 5 de octubre en Washington con la directora Sara Carter - crédito @ONDCP/X
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La embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, sostuvo una reunión con Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas (Ondcp) de la Casa Blanca, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.

El encuentro tuvo lugar en Washington el lunes 5 de octubre y fue la primera visita oficial de Araújo a esa oficina desde que asumió como representante diplomática de Colombia en Estados Unidos.

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La Ondcp informó en su cuenta oficial de X que la reunión sirvió para reafirmar el compromiso de Colombia de profundizar el trabajo conjunto con Estados Unidos frente a las organizaciones que vinculan narcotráfico, violencia armada y redes internacionales.

“Durante su primera visita oficial a la ONDCP, la embajadora de Colombia María Consuelo Araújo Castro se reunió con la directora Sara Carter para reafirmar el compromiso de Colombia de fortalecer la cooperación bilateral contra las organizaciones narcoterroristas”, dice la traducción de la publicación hecha por la entidad estadounidense.

El encuentro constituyó la primera visita oficial de la diplomática a la Ondcp desde que asumió el cargo - crédito @ONDCP/X
El encuentro constituyó la primera visita oficial de la diplomática a la Ondcp desde que asumió el cargo - crédito @ONDCP/X

El encuentro se produjo en un momento en el que el gobierno colombiano busca recomponer la relación con Washington en materia de seguridad, lucha contra las drogas e intercambio operativo contra estructuras criminales.

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Semanas antes, Araújo se había referido a la decisión del Gobierno de Donald Trump de mantener la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas. La embajadora sostuvo entonces que la medida reflejaba el deterioro de los indicadores de seguridad y de las acciones contra el narcotráfico durante la administración anterior.

“La determinación presidencial emitida por el Gobierno de los Estados Unidos evalúa el marcado deterioro de la seguridad y de la lucha contra el narcotráfico en los últimos doce meses. El resultado de dicha decisión es un reflejo del desgobierno de los últimos cuatro años”, afirmó.

María Consuelo Araújo planteó una estrategia para intervenir cultivos ilícitos, laboratorios, rutas de exportación y rentas ilegales - crédito @ONDCP/X
María Consuelo Araújo planteó una estrategia para intervenir cultivos ilícitos, laboratorios, rutas de exportación y rentas ilegales - crédito @ONDCP/X

La diplomática indicó que la estrategia del nuevo gobierno apunta a intervenir cada eslabón de la actividad criminal, desde los cultivos ilícitos y los laboratorios hasta el abastecimiento de precursores químicos, las rutas de exportación, las rentas ilegales, las estructuras de mando y las redes internacionales.

Araújo también aseguró que Colombia renovó su cooperación operacional con Estados Unidos, una definición que busca recuperar la confianza entre ambos países frente a la lucha contra el tráfico de drogas y los grupos armados vinculados con esa actividad. La cita con Carter abrió una nueva etapa de contactos entre la Embajada de Colombia en Washington y las autoridades estadounidenses responsables de diseñar la política nacional antidrogas.

Agenda diplomática de María Consuelo Araújo en Washington

Colombia busca convertir el acercamiento bilateral en medidas concretas durante su participación en la organización regional Escudo de las Américas - crédito @ColombiaEmbUSA/X
Colombia busca convertir el acercamiento bilateral en medidas concretas durante su participación en la organización regional Escudo de las Américas - crédito @ColombiaEmbUSA/X

La embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, ha desplegado en Washington una agenda centrada en seguridad, cooperación antidrogas, comercio e inversión.

La gestión comenzó después de que presentara sus cartas credenciales ante el presidente Donald Trump el 16 de septiembre, en un momento en que ambos gobiernos buscan recomponer la relación bilateral tras la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a Barranquilla.

En materia de seguridad, Araújo se reunió con Joseph M. Humire, subsecretario adjunto de Guerra para las Américas; Kristi Noem, enviada especial para el Escudo de las Américas; y Cartwright Weiland, secretario adjunto de Estado para la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley.

Las conversaciones abordaron la cooperación contra el narcotráfico y las organizaciones criminales. También participó en una reunión del Escudo de las Américas y recibió al senador Bernie Moreno, quien afirmó que “la relación entre Colombia y los Estados Unidos nunca ha estado mejor de hoy para adelante”.

La embajadora también sostuvo encuentros con el representante Andrew Garbarino, presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, y con representantes del sector empresarial.

Estas reuniones se produjeron después de que Estados Unidos mantuviera a Colombia bajo la designación de incumplimiento demostrable de sus compromisos antidrogas, aunque con una exención por interés nacional. La eventual revisión de esa medida dependerá de avances en la reducción de los cultivos de coca, la producción de cocaína y las estructuras del narcotráfico.

En el frente económico, Araújo dialogó con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el Consejo Empresarial Estados Unidos-Colombia y el Atlantic Council sobre comercio, inversión, empleo y recuperación económica.

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