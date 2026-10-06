Colombia

La Segura reveló cómo tiene relaciones con Ignacio Baladán pese al dolor crónico que le dejó el atentado y los biopolímeros

La respuesta de la creadora de contenido llegó en una ronda de preguntas en redes sociales, donde una seguidora quiso saber cómo hace la pareja para tener relaciones sexuales

Una pregunta incómoda para muchas personas con dolor crónico encontró en La Segura una respuesta directa y sin tapujos - crédito @rechismes/IG

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Natalia Segura, la creadora de contenido conocida como La Segura, volvió a hablar con total franqueza sobre un tema que le preguntan constantemente: cómo mantiene su vida íntima con Ignacio Baladán pese al dolor crónico que arrastra desde el atentado que sufrió en Cali en noviembre de 2013.

La respuesta llegó en una nueva ronda de preguntas y respuestas en sus redes sociales. Una seguidora quiso saber, sin rodeos “¿Cómo le haces para tener relaciones con tu problema de espalda? Tengo curiosidad", cuando el cuerpo de la influenciadora convive a diario con dolor.

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La caleña no se guardó nada: “Si yo mamo dolor para trabajar, para maternar, para sobrevivir en la vida, no voy a mamar dolor pa’ culiar”, respondió entre risas.

El origen del dolor que La Segura explica una y otra vez

La Segura mostró cómo avanza su proceso de recuperación tras la extracción de los biopolímeros-Colombia-23-03-2022
La Segura mostró cómo avanza su proceso de recuperación tras la extracción de los biopolímeros. Foto: @harry_homa- Instagram 'La Segura'

Para entender la pregunta, hay que remontarse al ataque que sufrió Natalia Segura en noviembre de 2013, cuando se movilizaba en su vehículo en Cali. Según lo que trascendió tiempo después, el hecho habría estado motivado por los celos de una mujer obsesionada con su entonces pareja.

Uno de los impactos de bala afectó sus nervios y, en un primer momento, la dejó en silla de ruedas. El episodio le provocó un trauma medular severo, con ardor, rigidez muscular y un dolor que nunca llegó a desaparecer del todo.

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Con el paso de los años, la lesión le dejó secuelas neurológicas permanentes en la cadera y la columna. A pesar de someterse a cirugías de tórax, tratamientos con neuroestimuladores y largas jornadas de rehabilitación, la espasticidad y las molestias siguen limitando su manera de caminar más de una década después.

¿Cómo hace La Segura para tener relaciones con dolor crónico? Según explicó ella misma en sus redes, durante la excitación el cuerpo libera endorfinas y dopamina, sustancias que ayudan a reducir la percepción del dolor.

Ignacio Baladán - Natalia Segura - La Segura - Matrimonio Boda Civil - Embarazo - Perú
La pareja ya había hablado en el pasado sobre el proceso de intimidad y la versatilidad del momento - crédito @ignaciobaladan/IG

Por eso asegura que, lejos de ser un obstáculo, la intimidad llega incluso a hacerla sentir mejor.

Una convivencia diaria con la enfermedad

La influenciadora fue clara en que no se trata de ignorar el malestar, sino de haber aprendido a convivir con él en cada aspecto de su vida. “Cuando uno tiene un dolor crónico, uno ya aprende a vivir con eso en todos los contextos habidos y por haber”, explicó en la misma dinámica.

Esa frase resume buena parte de su discurso público de los últimos años. La Segura ha repetido en distintas ocasiones que el dolor no se detiene para nada: ni para trabajar, ni para criar a su hijo Lucca, ni para sostener su relación con el uruguayo.

En la respuesta más reciente también dejó entrever algo de humor al hablar sobre las sensaciones físicas. Mencionó que apenas comienza a liberar endorfinas y dopamina, el efecto se vuelve comparable al de la propia excitación, aunque se frenó entre risas antes de entrar en más detalles.

El tratamiento que buscó aliviar el dolor y no salió como esperaba

Meses atrás, Natalia Segura había atravesado un momento especialmente duro. Se sometió a una cirugía para colocarse un neuroestimulador, un dispositivo pensado para regular las señales de dolor antes de que lleguen al cerebro, una técnica habitual en pacientes con lesiones medulares.

La segura mostró su figura antes de tener que someterse a intervenciones para extraer biopolímeros de sus glúteos - crédito @la_segura/ Instagram
La segura mostró su figura antes de tener que someterse a intervenciones para extraer biopolímeros de sus glúteos - crédito @la_segura/ Instagram

El proceso no resultó como se esperaba. El dolor llegó a intensificarse al punto de impedirle descansar con normalidad, lo que la llevó a buscar ayuda profesional para ajustar el aparato.

Finalmente, el dispositivo tuvo que ser retirado. Aun así, la influenciadora aseguró después sentirse mejor y contó que, junto a su equipo médico, sigue en la búsqueda de alternativas para controlar el dolor de forma más estable.

Ese antecedente médico es justamente el que explica por qué la pregunta sobre su vida sexual con Baladán sigue generando tanta curiosidad entre sus seguidores. No es la primera vez que aborda el tema: ya en 2023 había hablado de “versatilidad” para referirse a cómo adaptan la intimidad según los días buenos y malos.

Incluso en ese entonces, Baladán había bromeado en redes sobre el esfuerzo que le tocaba poner de su parte, algo que la propia Segura confirmó entre risas sin mayor problema.

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