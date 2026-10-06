Iván Cepeda salió en defensa de Gustavo Petro y le lanzó advertencia al Gobierno De la Espriella: “No nos vamos a dejar vetar”

Las declaraciones del senador y excandidato presidencial del Pacto Histórico se conocieron una semana después de que él afirmó que el presidente Abelardo de la Espriella tendría un plan con el objetivo de que él y el expresidente Gustavo Petro fueran llevados ante la justicia de los EE. UU. - crédito @IvanCepedaCast/X

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El senador del Pacto Histórico Iván Cepeda volvió a referirse una semana después de afirmar que tiene información sobre un supuesto plan para acabar con su vida, que será llevado ante las autoridades judiciales de Estados Unidos junto con el expresidente Gustavo Petro.

Según dijo, el presidente Abelardo de la Espriella habría anunciado durante la campaña que promovería acciones contra dirigentes de izquierda y del progresismo.

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Las declaraciones de Cepeda se conocieron el martes 29 de septiembre, luego de la suspensión de las visas estadounidenses de la senadora Martha Peralta y del empresario Euclides Torres, y en un video publicado la mañana del martes 6 de octubre de 2026 desde su cuenta de X, dejó en claro que, tanto Petro ni él, están “vetados o censurados, ni nos vamos a dejar vetar ni censurar por nadie”.

El congresista sostuvo que esa decisión haría parte de movimientos que, a su juicio, buscan afectar a sectores cercanos al anterior Gobierno con corte de izquierda.

El senador no presentó pruebas públicas que respalden la existencia de ese plan, pero añadió en la grabación que el Gobierno nacional “quiere llevar a cabo decisiones totalmente arbitrarias que lesionan los derechos sociales y buscar reprimir de una manera cruenta la protesta y la movilización social pacífica y legítima de los ciudadanos”.

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Cepeda compartió el video acompañado de un mensaje desde su cuenta de X la mañana del martes 6 de octubre de 2026 - crédito @IvanCepedaCast/X

Cepeda expresó que el Gobierno de De la Espriella “está volviendo a reeditar prácticas de violación de derechos humanos, de censura de las libertades públicas”.

Como ejemplo, el congresista y una de las caras más visibles del Pacto Historico (partido de oposición), recordó la figura del jefe de Estado y “cómo se comporta con las y los periodistas que no son de su agrado, también con el poder judicial que no acata dócilmente, pues las fórmulas que proclama el gobierno y también incluso con los dirigentes gremiales”, al hacer referencia a la reciente salida de Bruce Mac Master.

Cepeda calificó al dirigente gremial como la “primera víctima de un tratamiento absolutamente arrogante e impositivo” por parte de la administración de De la Espriella.

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Para el senador y excandidato presidencial que perdió en la segunda vuelta electoral con el hoy presidente, es “contra un amplio espectro de fuerzas, muy plural, que se está desarrollando una actitud eminentemente despótica y autoritaria” por parte del Gobierno nacional.

“Nos vamos a oponer claramente y vamos a defender los derechos sociales, las conquistas que hizo nuestro gobierno en los últimos años y, por lo tanto, vamos a salir adelante”, concluyó Cepeda, al precisar que su mensaje es de “responsabilidad, tranquilidad y también de esperanza al pueblo colombiano en cuanto a lo que va a ser nuestro comportamiento y conducta política”, aseveró..

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Cepeda se refirió a la salid de Bruce Mac Master como presidente de la Andi (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) - crédito Lina Gasca/Colprensa

Ivan Cepeda afirmó que ya informó a la Fiscalía sobre el supuesto plan de Abelardo de la Espriella

Durante sus declaraciones, Cepeda aseguró que conoce los movimientos que, según él, estarían en marcha contra dirigentes del Pacto Histórico.

También afirmó que le compartió información con antelación relacionada con ese asunto a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y Cepeda añadió que “si se requiere lo volveré a hacer”.

El senador destacó que quienes estarían detrás de esas acciones conocen que él tiene información sobre sus actuaciones.

Cepeda planteó que desde la campaña presidencial y el comienzo del actual Gobierno había advertido sobre posibles iniciativas dirigidas contra figuras de izquierda. Según su versión, De La Espriella había expresado que buscaría llevar ante la justicia estadounidense a dirigentes del progresismo y del Pacto Histórico.

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El congresista afirmó que esos señalamientos no corresponden a conjeturas, aunque no detalló los documentos, testimonios o elementos que respaldarían su denuncia.

El senador habló de un supuesto intento de fabricar testimonios

En una publicación en su cuenta de X, Cepeda señaló que tendría conocimiento de la reactivación de un plan que, según dijo, no pudo ejecutarse en el pasado por parte de agencias estadounidenses.

El congresista afirmó que el supuesto objetivo sería construir testimonios falsos para relacionarlo con actividades ilegales y provocar la apertura de un proceso judicial en Estados Unidos.

En la publicación también se mencionó la existencia de campañas en redes sociales en su contra, y atribuyó esas acciones a sectores de extrema derecha y a personas que, según su postura, actúan para amplificar ese tipo de mensajes.

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Cepeda vinculó sus señalamientos con las visas de Martha Peralta y Euclides Torres

Tras conocerse la revocación de las visas de Auclides Torres y Martha Peralta, De la Espriella aseguró que la cooperación entre Colombia y Estados Unidos continuará - crédito Martha Peralta/Facebook - redes sociales - Juan Diego Cano/Presidencia

Las declaraciones se emitieron después de que se conociera la suspensión de las visas estadounidenses de la senadora Martha Peralta y del empresario Euclides Torres (uno de los que colaboró en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022).

Cepeda responsabilizó políticamente a De La Espriella por esa decisión y aseguró que se trataría de una acción dirigida contra personas vinculadas con el anterior gobierno.

Torres fue uno de los financiadores de la campaña presidencial de Gustavo Petro y ha sido mencionado por su participación en contratación estatal durante el cuatrienio anterior.

No obstante, Cepeda no presentó elementos que permitieran establecer un vínculo directo entre el presidente De La Espriella y la decisión adoptada por las autoridades de Estados Unidos respecto de las visas.

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Durante una transmisión en vivo, el candidato presidencial aseguró que varios dirigentes políticos deberían estar en el radar de las autoridades estadounidenses y envió un mensaje al subsecretario de Estado, Christopher Landau. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De La Espriella respaldó las decisiones de Estados Unidos

Por su parte, el presidente Abelardo De La Espriella celebró la suspensión de las visas a Peralta y Torres. En un mensaje en su cuenta oficial de X, hizo referencia a posibles medidas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y a sanciones administrativas.

“La seguridad del hemisferio tiene varias aristas en las que los gobiernos aliados trabajamos unidos por el bien de nuestros pueblos”, escribió el mandatario.

El presidente también afirmó que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos están comprometidos con la lucha contra la corrupción. “Los inescrupulosos que defraudan al pueblo no pueden seguir disfrutando de sus pillajes”, mencionó el jefe de Estado en su pronunciamiento.

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