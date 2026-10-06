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Javier Hernández Bonnet criticó a Jhon Jáder Durán tras revelación de su compañero de equipo en Turquía: “Está es enfermo”

El atacante antioqueño fue objeto de críticas por lo que dijo el volante brasileño Fred sobre su actitud cuando compartió con él en Fenerbahçe

Jhon Jáder Durán fue objeto de la crítica por lo que dijo el volante brasileño Fred-crédito Daniele Mascolo/REUTERS
Jhon Jáder Durán fue objeto de la crítica por lo que dijo el volante brasileño Fred-crédito Daniele Mascolo/REUTERS
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El fútbol colombiano cuenta con varias estrellas a nivel internacional, siendo Luis Díaz el más destacado con el Bayern Múnich de Alemania tanto en la Bundesliga como en la Champions League.

Pero otro de los futbolistas que entrega novedades es el delantero Jhon Jáder Durán y que actualmente se encuentra en el Benfica de Portugal.

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Jhon Jáder Durán
Javier Hernández Bonnet calificó a Durán como un "enfermo" - crédito Umit Bektas/REUTERS

En este contexto, el 5 de octubre de 2026, en el programa Blog Deportivo de Blu Radio, el periodista Javier Hernández Bonnet cuestionó la actitud de Jhon Jader Durán después de que el futbolista brasileño Fred contara en un pódcast que el delantero colombiano se negaba a entrenar durante su etapa en el Fenerbahçe.

En primer lugar, Hernández Bonnet afirmó que Durán se encontraba enfermo, aunque aclaró que lo dijo con todo respeto, haciendo un llamado para que los amigos y su entorno lo ayude:

“Sí, él no está rico; lo que está es enfermo. Lo digo con todo respeto: los amigos son los que le tienen que ayudar. Son los amigos, porque cuando usted tiene los cables cruzados y piensa simplemente: ‘Yo ya soy millonario’, no tiene la más mínima posibilidad de pensar que el dinero se agota. Mire, hay un personaje que se llama Al Nahayan, que es el creador de Emiratos Árabes. Para mí, Emiratos Árabes —y lo digo con todo respeto, sin meterle ideología a esto—, el verdadero socialismo está allá, porque usted, como emiratí, nace y tiene casa”.

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El volante brasileño Fred habló sobre su experiencia con Jhon Jáder Durán en el fútbol de Brasil-crédito Tiago Trindade/REUTERS/@Fenerbahçe / Instagram
El volante brasileño Fred habló sobre su experiencia con Jhon Jáder Durán en el fútbol de Brasil-crédito Tiago Trindade/REUTERS/@Fenerbahçe / Instagram

Luego de su dura crítica, Hernández Bonnet defendió la calidad y referencia deportiva que representa en Sudamérica la figura de Jhon Jáder Durán, pero resaltó que el atacante del Benfica en su corta carrera ha preferido priorizar otras cosas en su vida por encima de su carrera deportiva:

“Hoy en día es escaso encontrar a un delantero de ese nivel, ni en Argentina ni en Brasil —con todo respeto por los atacantes de Argentina y Brasil, que pueden ser los referentes de esta parte del continente—, ni en muchos países de Europa, un jugador como Jhon Jáder Durán. Pero no es un jugador de los que conocemos que ha privilegiado otras cosas por encima del rendimiento deportivo en su carrera, pues esto hasta pasa desapercibido”.

Hernández Bonnet completó su reflexión explicando en el debate que tuvo con el periodista Juan José Buscalia sobre lo que vivió el astro argentino Diego Armando Maradona, es similar a lo que vive Durán en este momento de su carrera:

“Usted puede ser hoy millonario, puede ser multimillonario, pero si piensa de esa manera, difícilmente va a poder mantener esa condición. Y la mayoría de las veces la toxicidad está en el entorno, en quienes están alrededor de él. Ojalá alguien tenga bastante influencia. Claro, lo que dice Juanjo es cierto: es el fenómeno Maradona, los que viven de él hasta que lo matan”.

Qué fue lo que dijo Fred sobre Jhon Jáder Durán

Fred hizo la fuerte revelación sobre Jhon Jáder Durán-crédito Tiago Trindade/REUTERS
Fred hizo la fuerte revelación sobre Jhon Jáder Durán-crédito Tiago Trindade/REUTERS

El brasileño Fred recordó que Jhon Jader Durán fue el compañero más “loco” con el que compartió vestuario y relató sus respuestas cuando lo invitaba a entrenar. El exvolante del Manchester United hizo los comentarios en el pódcast Charla Podcast.

La actitud del colombiano ya había generado conflictos en el Fenerbahce, que canceló antes de tiempo su préstamo. El presidente y el entrenador del club turco le pidieron que cambiara su conducta antes de su salida.

“A ese tipo no le importa nada, amigo, ¡qué tipo tan divertido! Es una gran persona”.

Luego contó que, cuando le proponía ir al entrenamiento, Durán respondía con ironía que no necesitaba hacer ningún esfuerzo físico porque ya tenía dinero:

“Ya soy rico, no necesito correr, estoy cómodo. Salvé mi vida, a mi familia”.

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