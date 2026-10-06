⁠El comediante César Corredor, ‘Barbarita’, respaldó a Ricardo Orrego tras ser imputado por presunto acoso sexual: “Para verdades el tiempo”

“Yo creo en Ricardo Orrego”, el mensaje de Barbarita en medio de la investigación - crédito @cecorre_humor @orregoricardo/ Instagram

Guardar

El humorista César Corredor, conocido por su personaje de Barbarita en Sábados Felices, expresó públicamente su respaldo al periodista deportivo Ricardo Orrego después de que la Fiscalía General de la Nación solicitó una audiencia para imputarle los presuntos delitos de acoso sexual y acto sexual violento.

El mensaje del comediante apareció en redes sociales en medio de la atención que ha generado el proceso judicial.

PUBLICIDAD

Corredor manifestó su solidaridad con Orrego y con su familia, aunque señaló que su postura no pretende anticipar una conclusión sobre el caso. “Yo creo en Ricardo Orrego, fuerza y valentía, solidaridad contigo y tu familia. Para verdades el tiempo, y si fallaste, también estaré ahí para darte un abrazo, no soy quién para juzgarte”, escribió el humorista.

El mensaje tuvo repercusión porque ambos han desarrollado parte de sus carreras en espacios vinculados con Caracol Televisión. Corredor se ha mantenido durante décadas en el elenco de Sábados Felices, mientras que Orrego adquirió reconocimiento como periodista y presentador deportivo en ese canal y en otros medios.

PUBLICIDAD

César Corredor, conocido como Barbarita, expresó su respaldo a Ricardo Orrego - crédito @cecorrehumor / X

La publicación de Barbarita se conoció después de que el Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía, encargado de indagar denuncias de violencias basadas en género en el ámbito de los medios de comunicación, radicara una petición para que se programe una audiencia de imputación contra Orrego.

La solicitud fue presentada el 2 de octubre ante el Centro de Servicios Judiciales del Complejo de Paloquemao, en Bogotá. La Fiscalía busca imputar al periodista por los presuntos delitos de acoso sexual y acto sexual violento, dentro de una investigación que reúne de forma preliminar cinco posibles víctimas.

La Fiscalía investiga hechos que habrían ocurrido entre 2012 y 2024

De acuerdo con la información divulgada sobre el expediente, los hechos bajo indagación habrían ocurrido entre 2012 y 2024 y estarían relacionados con el entorno laboral de las mujeres que figuran como presuntas víctimas. La Fiscalía deberá explicar ante un juez cuáles son los hechos jurídicamente relevantes que atribuye a Orrego y qué elementos recopiló para sustentar su solicitud.

PUBLICIDAD

El Centro de Servicios Judiciales deberá asignar el día en el que se realizará la diligencia, que corresponde a una de las primeras etapas formales para vincular penalmente a una persona a una investigación.

La petición de imputación no equivale a una declaración de responsabilidad ni a una condena. Durante la audiencia, la Fiscalía comunicará formalmente las conductas que atribuye al periodista, mientras la defensa tendrá la posibilidad de controvertir los señalamientos y ejercer los derechos que corresponden dentro del proceso.

En este caso, el ente acusador deberá precisar cómo individualiza las conductas relacionadas con cada una de las cinco mujeres y de qué manera encuadran, según su hipótesis, en los delitos que pretende imputar. El acoso sexual y el acto sexual violento son figuras penales distintas, por lo que esa diferenciación deberá quedar expuesta en la diligencia judicial.

PUBLICIDAD

La defensa de Ricardo Orrego anunció que comparecerá ante las autoridades

La abogada Julieth Natali Fiallo Gualdrón, representante de Ricardo Orrego, informó que el periodista atenderá las citaciones de la justicia. También aseguró que aportará los elementos que considere necesarios para demostrar su inocencia ante las autoridades judiciales.

La defensa pidió que se respete la presunción de inocencia y sostuvo que busca conocer de manera integral los hechos que serán expuestos por la Fiscalía. Según su pronunciamiento, Orrego está dispuesto a colaborar con las actuaciones requeridas y a entregar información para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido.

El abogado o la defensa de una persona investigada puede presentar elementos materiales, solicitar actuaciones y controvertir los argumentos de la Fiscalía en las etapas que establece la ley. La definición sobre una eventual responsabilidad penal solo puede surgir al final del proceso, tras la valoración de pruebas y las decisiones de los jueces competentes.

PUBLICIDAD

El caso adquirió notoriedad pública desde que comenzaron a conocerse denuncias relacionadas con presuntas conductas sexuales en el contexto laboral. La decisión de la Fiscalía de pedir la audiencia marcó un avance procesal, pues implica que el organismo considera que existen elementos suficientes para exponer su hipótesis ante un juez de control de garantías.