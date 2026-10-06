Santiago Daza, joven expulsado de un vuelo de Delta en El Dorado de Bogotá, arremetió contra la aerolínea: “Estaba frustrado”

El joven colombiano aseguró que la compañía revisó el caso del vuelo Bogotá-Atlanta sin hallar registros del capitán - crédito @sadz2210/TikTok

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Santiago Daza, el joven colombiano que el 9 de septiembre fue retirado del vuelo 983 de Delta Air Lines con trayecto Bogotá-Atlanta en el Aeropuerto Internacional El Dorado, volvió a las redes sociales para contar lo que la aerolínea le respondió tras su reclamación formal: un cupón electrónico de USD 150 que rechazó de inmediato, y una revelación que lo dejó sin palabras.

Delta revisó el vuelo y no encontró ningún reporte del capitán ni de la tripulación

Eso fue lo que más sacudió a Daza cuando recibió la respuesta de la aerolínea. No el monto de la compensación, sino el vacío documental detrás de su desembarque.

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“Ya revisaron el vuelo, no hay nada de reporte por parte del capitán o por parte de la tripulación de ese vuelo”, contó en su más reciente video. “Se me hace raro”, dijo, y la frase resume bien el nudo del caso: lo bajaron del avión, pero nadie dejó constancia escrita de por qué.

A Delta Air Lines sign outside of Terminal 4 at JFK Airport in New York, U.S., August 28, 2026. REUTERS/Jordan Tovin

Esto cobra peso porque, según Daza, el mismo empleado de Delta que lo reubicó desde el mostrador del aeropuerto le advirtió ese día que el capitán debía elaborar un reporte con el motivo del retiro, y le recomendó fotografiar su itinerario para sustentar la queja.

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Que semanas después la aerolínea diga que ese reporte no existe convierte la situación en un callejón sin salida.

Todo comenzó cuando se negó a ceder su asiento y decidió grabar

Para entender por qué llegó hasta aquí, hay que volver al mediodía del 9 de septiembre. Un integrante de la tripulación le pidió a Daza que cediera su puesto para que una mujer pudiera sentarse junto a su esposo.

Él aceptó en un primer momento, pero cuando vio el asiento que le ofrecían como alternativa, cambió de opinión: era más pequeño e incómodo que el suyo.

Santiago Daza denunció que la aerolínea Delta lo bajó de un vuelo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá - crédito Captura video

La situación escaló cuando se acercó otro tripulante. “Después se acercó otro tripulante con una actitud superpesada. Me preguntó mi nombre y, como sentí rara la situación, le dije que iba a grabar”, relató Daza. La reacción fue inmediata. “Apenas prendí, se molestó muchísimo con que lo grabara”, afirmó.

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Lo que siguió quedó registrado en las gafas inteligentes Meta que llevaba puestas. En el video —que en TikTok superó los 6 millones de reproducciones— se escucha al tripulante pedirle que deje de filmar, primero en español y luego en inglés.

Daza pidió hablar con el piloto. “¿Y yo puedo hablar con el capitán?”, preguntó. Le respondieron que la decisión ya estaba tomada. “Pero es que el capitán ni siquiera me ha hablado ni nada, o sea, y yo no estoy haciendo nada, es que no me parece que me bajen”, reclamó antes de que le pidieran abandonar la aeronave.

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Delta ofreció una compensación de 150 dólares que el afectado anunció que rechazará - crédito sadz2210/IG

Una pasajera cercana también le solicitó que parara de grabar, pero su vecina de asiento tomó partido por él: “Yo soy testigo de que no has hecho nada”, le dijo. Finalmente, Daza recogió sus pertenencias. “Estaba frustrado, pero agarré mis cosas y me bajé”, contó.

La aerolínea le ofreció USD 150 y le pidió que borrara los videos

Tras la viralización del caso, Delta lo contactó y le ofreció un cupón electrónico de USD 150, válido por un año para la compra de un tiquete. Según información divulgada por el propio Daza, la aerolínea también le habría pedido que eliminara de sus redes los videos que documentaron el incidente.

El joven rechazó ambas propuestas. “No lo voy a aceptar, obviamente”, afirmó en su video más reciente.

Delta también entregó una posición pública: sostuvo que el retiro estuvo relacionado con el incumplimiento de instrucciones de la tripulación y recordó que las regulaciones federales de Estados Unidos exigen a los pasajeros acatarlas.

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El cambio involuntario de vuelo provocó la pérdida del itinerario original y costos adicionales para el usuario - crédito sadz2210/IG

“La seguridad de nuestros clientes y de nuestra tripulación está siempre por encima de todo”, declaró la compañía.

Perdió su itinerario a Orlando y continuará con la reclamación formal

Daza aclaró que el empleado del mostrador lo reubicó en otro vuelo sin cobrarle nada adicional, pero que el cambio alteró su itinerario original, que incluía llegar a Orlando, y le generó gastos que no tenía previstos.

“Delta me reubicó, pero perdí mi itinerario y tuve gastos extras. Tengo los videos y ya estoy haciendo el reclamo formal porque la verdad me parece una locura que algo así haya terminado de esta manera”, escribió.