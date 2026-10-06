Radamel Falcao volverá a jugar con el Atlético de Madrid: el delantero tendrá un partido de leyendas contra el América de México

Falcao ganó la Europa League con el Atlético de Madrid en 2012; anotó dos goles en la final frente al Athletic Club de Bilbao - crédito Reuters

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Radamel Falcao García volverá a vestir la camiseta del Atlético de Madrid el domingo 15 de noviembre, cuando integre el equipo de leyendas que enfrentará al Club América en Puebla, México. El amistoso reunirá a exfiguras de ambos clubes con aval oficial de las instituciones.

El encuentro comenzará a las 5:00 p. m. de Colombia en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla en territorio mexicano. La confirmación de la participación del delantero colombiano fue difundida por el Atlético de Madrid en su página web, siendo incluido en la pieza de promoción del partido.

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Falcao compartirá el plantel rojiblanco con el uruguayo Diego Godín, el argentino Maxi Rodríguez y el español David Villa, futbolistas que tuvieron etapas destacadas en distintas épocas del club. Futbolred precisó que será el primer partido de leyendas entre Atlético y América con respaldo institucional de ambas entidades.

Afiche de promoción del partido del Club América vs. Atlético Madrid en España - crédito redes sociales

El delantero llegó al Atlético de Madrid en 2011 y conquistó la Europa League 2011-12, torneo en el que tuvo un papel central. Ese mismo año también obtuvo la Supercopa de Europa con el conjunto español. El máximo goleador en la historia de la selección Colombia jugó con los Colchoneros 91 partidos, marcó 70 goles y dio asistencias.

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La vuelta de Falcao al equipo será en un formato distinto al de un partido oficial: habrá dos tiempos de 40 minutos y, si persiste la igualdad, el ganador se resolverá mediante lanzamientos desde el punto penal.

El América contará con Claudio “Piojo” López, Luis Roberto Alves “Zague”, Rubens Sambueza y Adolfo Ríos entre sus antiguos jugadores. La organización anticipó que anunciará más integrantes de ambos planteles durante las próximas semanas.

El Estadio Cuauhtémoc tiene capacidad para más de 46.000 espectadores y recibirá el segundo enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Club América. Los primeros equipos ya se habían medido en 2014, cuando el conjunto mexicano se impuso en una tanda de penales.

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Esto se sabe del posible regreso de Radamel Falcao a Millonarios FC

Radamel Falcao jugó apenas 10 partidos en el primer semestre del 2026 con Millonarios - crédito Millonarios

Radamel Falcao podría continuar en Millonarios en enero de 2027, cuando se reabra el mercado de pases del fútbol profesional colombiano, si mantiene su voluntad de seguir en el club del que se declaró hincha y se libera un lugar en la nómina inscrita.

El director deportivo del equipo bogotano, Ariel Michaloutsos, expresó su expectativa de que el delantero vuelva a estar disponible para una nueva etapa. Millonarios ya tiene cubierto el cupo de 25 jugadores registrados, según explicó en declaraciones a Caracol Radio.

“Ya está el cupo de 25 jugadores inscritos, pero ojalá que en enero él tenga todas las ganas”, señaló Michaloutsos ante la consulta sobre la posibilidad de que el atacante se retire con la camiseta azul.

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Falcao estaría descartado de entrada para el partido contra Deportes Tolima del jueves 23 - crédito Millonarios

Falcao llegó por primera vez a Millonarios durante el mercado de junio y julio de 2024, después de haber manifestado en varias oportunidades, mientras jugaba en Europa, su deseo de vestir los colores del club. En esa primera etapa disputó 28 partidos, sumó 1.558 minutos y convirtió 11 goles.

La primera vinculación terminó un año más tarde, cuando su contrato no fue renovado. Sin embargo, Millonarios anunció el regreso del goleador el 6 de enero de 2026, con un acuerdo por seis meses y el objetivo de conquistar un título.

El segundo ciclo tuvo un aporte ofensivo menor: anotó una vez en 11 encuentros y acumuló 391 minutos. El equipo también quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026 en la fase de grupos.

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Ninguna de las partes comunicó públicamente una despedida definitiva. La eventual continuidad quedó abierta pese a que algunos analistas del fútbol profesional colombiano consideraron que su paso por el club no alcanzó el éxito deportivo esperado.

Millonarios destinó casi 16.000 millones de pesos a la incorporación de jugadores, la mayor inversión de su historia en un mercado de pases, según afirmó el presidente del cuadro albiazul en una rueda de prensa el 7 de julio de 2026.