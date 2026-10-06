Crema facial se comercializa en Colombia sin permiso sanitario, alertó el Invima

Invima genera alerta por crema que se comercializa sin permiso de la autoridad sanitaria - crédito Invima y Nida

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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria contra una crema facial que se vende en Colombia sin ningún permiso legal.

Se trata de Youthful Formula Ultimate Moisturizing Cream, de la marca Nida, un producto que circula por internet y por WhatsApp.

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El organismo detectó la venta a través de denuncias ciudadanas y de sus propias labores de vigilancia. El hallazgo activó la alerta 326-2026, fechada el 5 de octubre en Bogotá.

El producto no tiene el permiso obligatorio para venderse

La crema carece del código de Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), el trámite que todo cosmético necesita para circular legalmente en el país. En el documento oficial, el Invima fue tajante: “su venta en Colombia es ilegal al tratarse de un producto fraudulento”.

El Invima advirtió que los productos sin NSO no ofrecen garantías de calidad, seguridad ni eficacia - crédito Invima

¿Qué riesgo implica usar un cosmético en esas condiciones? El Invima lo explicó sin rodeos en su comunicado: “no existen garantías sobre su calidad, seguridad y eficacia, ni cumplimiento de los requisitos normativos establecidos”. Esa frase resume el problema de fondo que motivó la alerta.

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El organismo definió la NSO como el código alfanumérico que exige la Decisión Andina 833 de 2018 para fabricar, comercializar o importar cosméticos en el país, en su condición de miembro de la Comunidad Andina.

Cómo se obtiene el código que le falta a esta crema

Desde julio de este año, el trámite cambió de forma importante. El Invima habilitó en su plataforma InvimÁgil una funcionalidad que permite a las empresas autogestionar la expedición de nuevas notificaciones, con asignación automática del código en un solo día.

El producto Youthful Formula Ultimate Moisturizing Cream, de la marca Nida, no cuenta con Notificación Sanitaria Obligatoria en Colombia - crédito Invima

El proceso exige que el titular complete un cuestionario de 17 preguntas para confirmar que el producto clasifica como cosmético según la normativa andina. Si alguna respuesta no cumple, la plataforma bloquea el avance de la solicitud.

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Después viene un formulario dividido en secciones: información general, composición, modo de uso, características técnicas y documentos obligatorios. El titular y el responsable técnico, que debe ser un químico farmacéutico habilitado, firman electrónicamente antes del pago de la tarifa oficial.

Una vez confirmado ese pago, el sistema asigna el número sin que medie revisión previa de un funcionario del Invima. Ese mecanismo reemplazó la radicación en la oficina virtual que se usaba antes del cambio.

Por qué preocupa que se venda por redes sociales

Que un cosmético circule por páginas web y por WhatsApp complica el seguimiento de su cadena de distribución. El documento del Invima lo plantea como una de las consecuencias más graves del caso: al desconocer esa cadena, “no se tiene trazabilidad de estos, ni información sobre las condiciones adecuadas de almacenamiento y transporte”.

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Las secretarías de salud también deben reforzar la vigilancia en los establecimientos locales - crédito Invima

A diferencia de lo que ocurre con un producto que sí completó el trámite descrito arriba, en este caso no existe un titular identificado ante la autoridad sanitaria. Nadie respondió formalmente por la composición de la crema ni por las condiciones en que se fabricó.

Qué debe hacer quien ya usó la crema

El Invima recomendó algo concreto para quien esté usando el producto: suspender de inmediato su aplicación, dado el riesgo que representa. También pidió a los consumidores que denuncien a través de su página web los lugares o las personas que lo distribuyan o comercialicen.

El organismo recordó, además, que su sitio web permite consultar si un producto cuenta con registro sanitario, desde la sección de Servicios en Línea y la Consulta de Registro Sanitario.

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El llamado a comercios y autoridades locales

La falta de trazabilidad impide conocer las condiciones de fabricación y almacenamiento - crédito Invima

La alerta no se queda solo en el consumidor final. El Invima pidió a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales que realicen inspección, vigilancia y control en los establecimientos donde el producto pudiera comercializarse, y que informen al organismo si lo detectan.

A los titulares, importadores, distribuidores y comercializadores, el comunicado les exigió abstenerse de distribuir o vender el producto. Quien incumpla esa indicación queda expuesto a “medidas sanitarias de seguridad y de los procesos sancionatorios a que haya lugar”, según la advertencia textual del organismo.

La Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica del Invima quedó a cargo del seguimiento del caso. El organismo habilitó un correo de contacto, dircosmeticos22@invima.gov.co, para quien necesite ampliar información sobre esta alerta.

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