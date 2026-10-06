Colombia

Crema facial se comercializa en Colombia sin permiso sanitario, alertó el Invima

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos detectó la venta de Youthful Formula Ultimate Moisturizing Cream sin registro y pidió a los consumidores suspender su uso de inmediato

---
Invima genera alerta por crema que se comercializa sin permiso de la autoridad sanitaria - crédito Invima y Nida
Guardar

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria contra una crema facial que se vende en Colombia sin ningún permiso legal.

Se trata de Youthful Formula Ultimate Moisturizing Cream, de la marca Nida, un producto que circula por internet y por WhatsApp.

PUBLICIDAD

El organismo detectó la venta a través de denuncias ciudadanas y de sus propias labores de vigilancia. El hallazgo activó la alerta 326-2026, fechada el 5 de octubre en Bogotá.

El producto no tiene el permiso obligatorio para venderse

La crema carece del código de Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), el trámite que todo cosmético necesita para circular legalmente en el país. En el documento oficial, el Invima fue tajante: “su venta en Colombia es ilegal al tratarse de un producto fraudulento”.

---
El Invima advirtió que los productos sin NSO no ofrecen garantías de calidad, seguridad ni eficacia - crédito Invima

¿Qué riesgo implica usar un cosmético en esas condiciones? El Invima lo explicó sin rodeos en su comunicado: “no existen garantías sobre su calidad, seguridad y eficacia, ni cumplimiento de los requisitos normativos establecidos”. Esa frase resume el problema de fondo que motivó la alerta.

PUBLICIDAD

El organismo definió la NSO como el código alfanumérico que exige la Decisión Andina 833 de 2018 para fabricar, comercializar o importar cosméticos en el país, en su condición de miembro de la Comunidad Andina.

Cómo se obtiene el código que le falta a esta crema

Desde julio de este año, el trámite cambió de forma importante. El Invima habilitó en su plataforma InvimÁgil una funcionalidad que permite a las empresas autogestionar la expedición de nuevas notificaciones, con asignación automática del código en un solo día.

---
El producto Youthful Formula Ultimate Moisturizing Cream, de la marca Nida, no cuenta con Notificación Sanitaria Obligatoria en Colombia - crédito Invima

El proceso exige que el titular complete un cuestionario de 17 preguntas para confirmar que el producto clasifica como cosmético según la normativa andina. Si alguna respuesta no cumple, la plataforma bloquea el avance de la solicitud.

Después viene un formulario dividido en secciones: información general, composición, modo de uso, características técnicas y documentos obligatorios. El titular y el responsable técnico, que debe ser un químico farmacéutico habilitado, firman electrónicamente antes del pago de la tarifa oficial.

Una vez confirmado ese pago, el sistema asigna el número sin que medie revisión previa de un funcionario del Invima. Ese mecanismo reemplazó la radicación en la oficina virtual que se usaba antes del cambio.

Por qué preocupa que se venda por redes sociales

Que un cosmético circule por páginas web y por WhatsApp complica el seguimiento de su cadena de distribución. El documento del Invima lo plantea como una de las consecuencias más graves del caso: al desconocer esa cadena, “no se tiene trazabilidad de estos, ni información sobre las condiciones adecuadas de almacenamiento y transporte”.

---
Las secretarías de salud también deben reforzar la vigilancia en los establecimientos locales - crédito Invima

A diferencia de lo que ocurre con un producto que sí completó el trámite descrito arriba, en este caso no existe un titular identificado ante la autoridad sanitaria. Nadie respondió formalmente por la composición de la crema ni por las condiciones en que se fabricó.

Qué debe hacer quien ya usó la crema

El Invima recomendó algo concreto para quien esté usando el producto: suspender de inmediato su aplicación, dado el riesgo que representa. También pidió a los consumidores que denuncien a través de su página web los lugares o las personas que lo distribuyan o comercialicen.

El organismo recordó, además, que su sitio web permite consultar si un producto cuenta con registro sanitario, desde la sección de Servicios en Línea y la Consulta de Registro Sanitario.

El llamado a comercios y autoridades locales

---
La falta de trazabilidad impide conocer las condiciones de fabricación y almacenamiento - crédito Invima

La alerta no se queda solo en el consumidor final. El Invima pidió a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales que realicen inspección, vigilancia y control en los establecimientos donde el producto pudiera comercializarse, y que informen al organismo si lo detectan.

A los titulares, importadores, distribuidores y comercializadores, el comunicado les exigió abstenerse de distribuir o vender el producto. Quien incumpla esa indicación queda expuesto a “medidas sanitarias de seguridad y de los procesos sancionatorios a que haya lugar”, según la advertencia textual del organismo.

La Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica del Invima quedó a cargo del seguimiento del caso. El organismo habilitó un correo de contacto, dircosmeticos22@invima.gov.co, para quien necesite ampliar información sobre esta alerta.

Temas Relacionados

InvimaRegistro SanitarioNidaCrema cosméticaAlera SanitariaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La JEP habría contratado a una persona condenada por corrupción: esta era la millonada que se ganaba en el tribunal

Sigifredo López, exdiputado del Valle secuestrado por las extintas Farc, pidió que la Fiscalía y la Procuraduría investiguen una posible celebración indebida de contratos

La JEP habría contratado a una persona condenada por corrupción: esta era la millonada que se ganaba en el tribunal

Periodista universitario denunció que personal de seguridad lo retuvo en una estación de TransMilenio: qué pasó

El estudiante registraba los controles contra la evasión del pago cuando vigilantes privados lo rodearon y exigieron una acreditación de su vínculo con un medio de comunicación

Periodista universitario denunció que personal de seguridad lo retuvo en una estación de TransMilenio: qué pasó

Gobierno De la Espriella retomaría el Día sin IVA en Colombia: sería similar al implementado durante la pandemia del Covid-19

La propuesta contemplaría descuentos temporales para compradores y un aumento de la demanda formal, aunque el Ejecutivo todavía no define las fechas, los territorios beneficiados, los bienes incluidos ni la vía jurídica aplicable

Gobierno De la Espriella retomaría el Día sin IVA en Colombia: sería similar al implementado durante la pandemia del Covid-19

Protección para las víctimas en la JEP disminuyó notablemente en el Gobierno Petro, según Enrique Gómez: “Nadie escuchó a Ramelli llorándole”

El senador de Salvación Nacional señaló que los recursos destinados a esa área pasaron de 49.563 millones de pesos a 3.755 millones, mientras la asignación global del tribunal creció durante el mismo período

Protección para las víctimas en la JEP disminuyó notablemente en el Gobierno Petro, según Enrique Gómez: “Nadie escuchó a Ramelli llorándole”

BTS superó a Karol G y Coldplay con el mayor aforo en la historia de El Campín: este es el listado de los más taquilleros

La banda surcoreana se coronó como el concierto de mayor asistencia registrada en la historia del escenario deportivo de la capital colombiana, con más de 53.000 asistentes por fecha

BTS superó a Karol G y Coldplay con el mayor aforo en la historia de El Campín: este es el listado de los más taquilleros
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

BTS superó a Karol G y Coldplay con el mayor aforo en la historia de El Campín: este es el listado de los más taquilleros

BTS superó a Karol G y Coldplay con el mayor aforo en la historia de El Campín: este es el listado de los más taquilleros

Pipe Bueno denunció que un hombre parecido a él estaría exigiendo dinero en TikTok: “Cuidado ese no soy yo”

Actriz de ‘Chepe Fortuna’ habló de la emergencia médica que afectó su memoria: “Que tú te mires en el espejo y no sepas quién eres”

⁠El comediante César Corredor, ‘Barbarita’, respaldó a Ricardo Orrego tras ser imputado por presunto acoso sexual: “Para verdades el tiempo”

La Segura reveló cómo tiene relaciones con Ignacio Baladán pese al dolor crónico que le dejó el atentado y los biopolímeros

Deportes

Samuel Martínez, el ‘Kaká’ colombiano que fichó por el Liverpool, integra la lista de los 60 mejores jugadores jóvenes del diario The Guardian

Samuel Martínez, el ‘Kaká’ colombiano que fichó por el Liverpool, integra la lista de los 60 mejores jugadores jóvenes del diario The Guardian

Luis Díaz regresó a los entrenamientos con el Bayern Múnich: cuando será el próximo partido de la figura de la selección Colombia

Colombia perdió ante India en el Mundial de Tejo y las redes no lo perdonaron: “Gracias guerreros”

Colombia vs. Perú - partido amistoso en vivo HOY: siga aquí el último encuentro de la Tricolor en la fecha FIFA

Radamel Falcao volverá a jugar con el Atlético de Madrid: el delantero tendrá un partido de leyendas contra el América de México