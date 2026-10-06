Colombia

Juanda Caribe causa revuelo en redes sociales con un misterioso mensaje sobre “paz” desde un crucero

El creador de contenido compartió un mensaje introspectivo mientras disfrutaba de un receso en sus actividades, que sus seguidores vincularon de inmediato con su relación con Mariana Zapata y con la distancia respecto a su hija Victoria

Entre confesiones y dedicatorias, Juanda Caribe y Mariana Zapata mantienen en vilo a sus seguidores por la naturaleza de su actual relación - crédito Cortesía Canal RCN
Juanda Caribe habla de "silencio" y "paz" tras rumores con Mariana Zapata - crédito Cortesía Canal RCN
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Juanda Caribe encendió las alarmas en redes sociales con un mensaje publicado desde un crucero, donde habló de silencio, paz y una etapa de su vida en la que prefiere no dar explicaciones.

La publicación, que acompañó con la imagen de un atardecer visto desde la cubierta del barco, generó una ola de especulaciones sobre su situación sentimental y su vínculo con su hija Victoria.

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El comediante barranquillero escribió: “En esta etapa de mi vida el silencio no es para otorgar, con 32 años vividos he aprendido que no todo hay que explicarlo, refutarlo, o contradecirlo, que el tiempo y Dios hagan lo suyo”.

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La reflexión de Juanda Caribe que pone en el ojo del huracán su relación con Mariana Zapata - crédito @juandacaribeshow/IG

Cerró la historia con una frase corta: “Mi estado es: PAZ”, lo que dejó abierta entre sus seguidores la puerta para interrogantes sobre lo que puede estar pasando en la vida del barranquillero, luego de meses de su nueva relación, una nueva vida,

Qué interpretaron los seguidores de la historia de Instagram

Muchos usuarios leyeron el mensaje como una señal de que Juanda Caribe atraviesa un momento difícil, posiblemente vinculado a la distancia con su hija o a tensiones en su relación con Mariana Zapata.

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La publicación no menciona a ninguna de las dos de forma directa, pero el tono introspectivo bastó para disparar los comentarios.

Juanda Caribe vuelve a abrazar a su hija luego del 'reality' y las redes sociales se conmovieron - crédito @juandacaribeshow/ Instagram
Juanda Caribe vuelve a abrazar a su hija luego del 'reality' y las redes sociales se conmovieron - crédito @juandacaribeshow/ Instagram

La reflexión fue publicada en la cuenta de Instagram del cantante y creador de contenido. No incluyó ninguna aclaración adicional sobre a quién o a qué situación específica se refería el texto.

Mensajes como: “Problemas en el paraíso, Juanda, todo en orden?”; “Creo que me lo tienen aguantando sed, mi hermano”; “Se habrá dado cuenta de que no todo lo que le pintaron con su nuevo amor no era color de rosa”, entre otros.

El origen del vínculo con Mariana Zapata y la ruptura con Sheila Gándara

Para entender por qué los seguidores conectan este mensaje con Mariana Zapata, hay que remontarse a La casa de los famosos Colombia. Allí, Juanda Caribe y Zapata protagonizaron una cercanía que generó controversia mientras el comediante todavía mantenía su relación con Sheila Gándara, madre de su hija.

Según relató Mariana Zapata en una entrevista, la ruptura entre Juanda y Sheila ya existía antes de que el público empezara a vincularlos a ella y al humorista dentro del reality.

Mariana Zapata y Juanda Caribe viajaron al Chocó para entregar ayudas tras el terremoto - crédito @mariana.zapata13/ Instagram
Mariana Zapata y Juanda Caribe viajaron al Chocó para entregar ayudas tras el terremoto - crédito @mariana.zapata13/ Instagram

“Me di cuenta de que evidentemente Juanda está soltero, ella lo dejó, le terminó, públicamente y demás. Pero también me di cuenta de que fue hace mucho tiempo”, explicó Zapata a la publicación.

Zapata negó en esa misma conversación haber tenido una relación sentimental con Juanda dentro de la casa. “Yo no fui la que destruyó un hogar. Yo no me metí con él, o sea, yo nunca me acosté con Juanda, yo nunca me tapé en una cama con él, yo nunca me lo besé”, afirmó ante el medio.

La modelo amplió que el acercamiento con el comediante respondió más a la presión del encierro que a un romance convencional. “Sí había un gusto de Juanda hacia mí, pero yo también le decía a él muchas veces que él estaba sintiendo eso porque era efecto del encierro”, relató.

Juanda Caribe se afianza como uno de los finalistas más populares gracias a su humor y cercanía, respaldado por una comunidad activa que impulsa su presencia en redes sociales durante la recta final del reality - crédito Cortesía Canal RCN
Juanda Caribe se afianza como uno de los finalistas más populares gracias a su humor y cercanía, respaldado por una comunidad activa que impulsa su presencia en redes sociales durante la recta final del reality - crédito Cortesía Canal RCN

Tras su salida del reality, Juanda Caribe sí avanzó en una relación con Mariana Zapata, aunque ambos evitaron ponerle una etiqueta definitiva durante varios meses. A finales de septiembre todavía reconocían, según una conversación recogida por medios de entretenimiento, que preferían no definir el vínculo como un noviazgo formal.

En paralelo, Sheila Gándara confirmó públicamente el fin de su matrimonio con Juanda Caribe y aseguró que ambos tomaban caminos diferentes. En junio, el comediante manifestó que estaba soltero y que prefería mantener en privado los asuntos relacionados con su familia.

Días atrás, tanto Sheila como Juanda volvieron a llamar la atención al compartir imágenes desde cruceros distintos, sin que ninguno confirmara estar viajando acompañado.

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