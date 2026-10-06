Colombia

Más de 70 personas y empresas colombianas fueron retiradas de la Lista Ofac de Estados Unidos: Petro no fue incluido

La decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros alcanza a Grupo Falcón, Taxi Aéreo Antioqueño (TAN), Agroganadera Los Santos, Hostería Llanogrande y Sociedad Superdeportes

Más de 70 personas y empresas colombianas fueron retiradas de la Lista Ofac de Estados Unidos - crédito Dado Ruvic/Reuters
Más de 70 personas y empresas colombianas fueron retiradas de la Lista Ofac de Estados Unidos - crédito Dado Ruvic/Reuters
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció el retiro de su listado de sanciones a cientos de personas naturales y empresas originarias de Colombia que estaban ligadas con presuntos nexos a estructuras del narcotráfico y operaciones de lavado de activos.

La actualización de la entidad nortemamericana comprende 73 personas y compañías únicas, aunque el documento oficial suma 114 registros porque incorpora alias, denominaciones anteriores y nombres alternativos de varios de los sancionados.

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Entre los retirados figura Luis Antonio Hernández Zea, conocido como alias el Capitán, un empresario del sector aeronáutico vinculado durante décadas por las autoridades estadounidenses con una red de firmas de aviación y turismo. La medida también incluye compañías asociadas a esa estructura, como Aeroatlántico e Intercontinental de Financiación Aérea.

La decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros alcanza a Grupo Falcón, Taxi Aéreo Antioqueño (TAN), Agroganadera Los Santos, Hostería Llanogrande y Sociedad Superdeportes- crédito Ecured
La decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros alcanza a Grupo Falcón, Taxi Aéreo Antioqueño (TAN), Agroganadera Los Santos, Hostería Llanogrande y Sociedad Superdeportes- crédito Ecured

El listado incorpora además a Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordo Lindo, identificado como una figura del cartel del Norte del Valle. Zuluaga Lindo fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y posteriormente regresó a Colombia. En marzo de 2026, la Procuraduría general de la Nación formuló cargos contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por presuntas irregularidades relacionadas con su liberación.

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En la actualización de la Lista Ofac no fue incluido el expresidente Gustavo Petro; la ex primera dama Veronica Alcocer; ni el exministro del Interior Armando Benedetti, que permanecen en el recopilado del Departamento de Estado.

También fueron retirados empresarios y sociedades que habían aparecido en investigaciones por presunto lavado de activos, entre ellas Grupo Falcón, Taxi Aéreo Antioqueño (TAN), Agroganadera Los Santos, Hostería Llanogrande y Sociedad Superdeportes.

Lista de colombianos retirados de la Lista Ofac<b> </b>

El listado incorpora además a Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordo Lindo, identificado como una figura del cartel del Norte del Valle - crédito Dado Ruvic/Reuters
El listado incorpora además a Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordo Lindo, identificado como una figura del cartel del Norte del Valle - crédito Dado Ruvic/Reuters
  • Gabriel Galindo
  • Luis Antonio Hernández Zea, alias El Capitán
  • Piedad Vélez Rengifo
  • Melba Rosa Arce Jaramillo
  • Ramón Alberto Quintero Sanclemente, alias Don Tomás, “El Ingeniero” y “Lucas”
  • Jhon Eidelber Cano Correa, también identificado como Jhonny Cano
  • Carlos Antonio López Ospina
  • Natalia Andrea Vásquez Valencia
  • María del Carmen Suaza Barco, también identificada como Carmen Suaza Barco
  • Doris Patricia Sánchez Rivera
  • María Marcela del Pilar Pérez Montero
  • Martha Marina Múnera Velásquez
  • Nora Mejía Arteaga
  • Jorge Alberto Hernández Mejía
  • Gloria Amparo Durán Porras
  • Pedro Antonio Bermúdez Suaza, también identificado como Mauricio Aguilar del Bosque, Luis Antonio Aguilar Vélez, Diego Rodrigo Vega Luján y “El Arquitecto”
  • Ali Ahmad Kaddoura
  • Mario Alberto Henao Jaramillo
  • Ali Mohamad Abdul Rahim
  • Imad Abdul Rahim Alvarado
  • Abdul Naser Dib El Malt
  • Cecilia Madrid Franco
  • Ramón Alberto Cañas Pulido
  • Carlos Enrique González Hoyos
  • Fernando Varela Bustos
  • Chekri Mahmoud Harb, alias Shekry Harb
  • Robinson Duván Acosta Serna
  • Óscar Alonso Acosta Serna
  • Jorge Enrique Rincón Ordóñez
  • Francisco Antonio Flórez Úpegui, alias “Don Pacho”
  • Servio Tulio Tascón Rojas
  • Rodrigo Eugenio Saavedra Arce
  • Duffay Gutiérrez Aguirre, alias El Gordo Duffay
  • Yanet Cifuentes Vargas, alias La Pecosa
  • Orlando Cifuentes Vargas, alias El Chute
  • Carlos Manuel Ramírez Duque
  • Mónica María Castro Jaramillo

Lista de empresas retiradas de la Lista Ofac<b> </b>

La lista se encarga de identificar a países terroristas y narcotraficantes que puedan ser objeto de sanciones, de acuerdo con las leyes de EE.UU - crédito Axel Schmidt/Reuters
La lista se encarga de identificar a países terroristas y narcotraficantes que puedan ser objeto de sanciones, de acuerdo con las leyes de EE.UU - crédito Axel Schmidt/Reuters
  • Accirent S.A.
  • Aerocomercial Alas de Colombia Ltda.
  • Aerovías Atlántico Ltda., también identificada como Aeroatlántico Ltda.
  • Asociación Turística Internacional S.C.S., antes Luis A. Hernández Z y Cía. S.C.S.
  • Cía. Constructora y Comercializadora del Sur Ltda., también identificada como Cosur Ltda. y Hotel Palace
  • Desarrollos Agroindustriales S.A.
  • Green Island S.A.
  • Intercontinental de Financiación Aérea S.A., también identificada como Interfiar S.A.
  • Inversiones y Comercializadora Incom Ltda., antes Constructora Hena Ltda.
  • Cano Agudelo S. en C.
  • Sociedad Superdeportes Ltda.
  • Hierros de Jerusalem S.A.
  • Taxi Aéreo Antioqueño S.A., también identificada como TAN S.A.
  • Llanotour Ltda., también identificada como Hostería Llanogrande
  • Agroganadera Los Santos S.A.
  • Agroespinal S.A.
  • Grupo Falcon S.A.
  • Franzul S.A.
  • Constructora Guadalest S.A.
  • Ases de Competencia y Cía. S.A.
  • Variedades Harb Sport
  • Almacén Futuro No. 1
  • Canales Venecia Ltda., también identificada como Canalve Ltda.
  • Flórez Hermanos Ltda., también identificada como Hostería Las Dos Palmas
  • Univisa S.A.
  • Serviagrícola Cifuentes E.U.
  • Saavedra y Cía. S. en C.
  • Restaurante Bar Punta del Este
  • Bosque de Santa Teresita Ltda.
  • Alimentos Cárnicos de Tradición Española Ltda., también identificada como Alicante
  • Comercializadora de Ganado y Rentas de Capital S.A., también identificada como Ganareca S.A.

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