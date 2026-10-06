Jorge Rausch anunció que no estará en la siguiente temporada de ‘MasterChef Celebrity’: qué pasó

Jorge Rausch no estará en la próxima temporada de 'MasterChef Celebrity Ecuador' - crédito cortesía Canal RCN

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El chef colombiano Jorge Rausch anunció que no participará en la próxima temporada de MasterChef Celebrity Ecuador, una decisión que comunicó a través de sus redes sociales y que atribuyó a compromisos profesionales ya asumidos en Colombia. El cocinero explicó que no logró ajustar su agenda para viajar durante el tiempo que requerirían las grabaciones del programa, previstas en Uruguay.

Rausch, uno de los rostros habituales del formato culinario en Colombia, informó su ausencia con un mensaje dirigido a los seguidores del reality ecuatoriano y al equipo con el que compartió durante sus anteriores participaciones. “Tristemente, no podré participar esta temporada de MasterChef Ecuador”, expresó el chef en el comunicado que publicó en sus plataformas.

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La noticia generó reacciones entre los seguidores del concurso, acostumbrados a verlo como parte del panel de evaluación. El chef se convirtió en una de las figuras asociadas a la versión colombiana de MasterChef y luego sumó participaciones en adaptaciones del formato en otros países de la región.

Jorge Rausch anunció que no estará en la próxima edición de 'MasterChef Ecuador' - crédito @jorge.rausch/ Instagram

El motivo de su decisión está relacionado con los tiempos de producción del programa. Jorge Rausch señaló que sus responsabilidades laborales en Colombia le impiden trasladarse a Uruguay durante el período de rodaje. “Mis compromisos en Colombia me impiden ir a Uruguay por tanto tiempo”, afirmó al explicar la razón de su salida temporal del proyecto.

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La ausencia no implica, de acuerdo con el mensaje divulgado por el cocinero, un conflicto con la producción de MasterChef Celebrity Ecuador ni con sus compañeros del programa. Por el contrario, Rausch aprovechó el anuncio para agradecer el cariño que recibió del público ecuatoriano y enviar un mensaje a los integrantes del equipo que continuará al frente de la nueva temporada.

“Gracias a todo Ecuador y al equipo por tanto cariño. A mis chicas, Irene y Carolina, al equipo y a todo Ecuador, mucha suerte y una temporada espectacular”, escribió el chef, en alusión a sus compañeras dentro del panel de jurados.

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La reacción de sus colegas tampoco tardó en llegar. Algunas de las personas vinculadas a las grabaciones le enviaron mensajes de afecto y destacaron el vínculo que construyeron durante el trabajo conjunto. Entre los comentarios que circularon tras el anuncio hubo expresiones como “además de un gran profesional, un gran amigo” y “te vamos a extrañar”.

La salida de Rausch de la siguiente entrega de MasterChef Celebrity Ecuador abre interrogantes sobre quién ocupará su lugar en el grupo de expertos que evaluará los platos de los participantes. Hasta el momento, el chef no dio detalles sobre un posible reemplazo ni sobre la composición definitiva del jurado para esta nueva edición.

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El formato ha contado con la presencia de Rausch por su trayectoria en la cocina y por el estilo de evaluación que ha mostrado en televisión. En Colombia, su participación en MasterChef fue uno de los espacios que amplió su reconocimiento frente al público nacional, antes de que fuera convocado para otras versiones internacionales del programa.

La decisión llega mientras Rausch continúa vinculado a proyectos profesionales en Colombia. Sus compromisos locales fueron determinantes para que desistiera de viajar a Uruguay, donde se desarrollarán las jornadas de grabación de la temporada ecuatoriana.