Colombia

Jorge Rausch anunció que no estará en la siguiente temporada de ‘MasterChef Celebrity’: qué pasó

El jurado anunció su ausencia en la nueva edición del programa ‘MasterChef Ecuador’ y envió un mensaje a sus compañeras, al equipo de producción y al público ecuatoriano

Jorge Rausch no estará en la próxima temporada de 'MasterChef Celebrity Ecuador' - crédito cortesía Canal RCN
Jorge Rausch no estará en la próxima temporada de 'MasterChef Celebrity Ecuador' - crédito cortesía Canal RCN
Guardar

El chef colombiano Jorge Rausch anunció que no participará en la próxima temporada de MasterChef Celebrity Ecuador, una decisión que comunicó a través de sus redes sociales y que atribuyó a compromisos profesionales ya asumidos en Colombia. El cocinero explicó que no logró ajustar su agenda para viajar durante el tiempo que requerirían las grabaciones del programa, previstas en Uruguay.

Rausch, uno de los rostros habituales del formato culinario en Colombia, informó su ausencia con un mensaje dirigido a los seguidores del reality ecuatoriano y al equipo con el que compartió durante sus anteriores participaciones. “Tristemente, no podré participar esta temporada de MasterChef Ecuador”, expresó el chef en el comunicado que publicó en sus plataformas.

PUBLICIDAD

La noticia generó reacciones entre los seguidores del concurso, acostumbrados a verlo como parte del panel de evaluación. El chef se convirtió en una de las figuras asociadas a la versión colombiana de MasterChef y luego sumó participaciones en adaptaciones del formato en otros países de la región.

Jorge Rausch anunció que no estará en la próxima edición de 'MasterChef Ecuador' - crédito @jorge.rausch/ Instagram
Jorge Rausch anunció que no estará en la próxima edición de 'MasterChef Ecuador' - crédito @jorge.rausch/ Instagram

El motivo de su decisión está relacionado con los tiempos de producción del programa. Jorge Rausch señaló que sus responsabilidades laborales en Colombia le impiden trasladarse a Uruguay durante el período de rodaje. “Mis compromisos en Colombia me impiden ir a Uruguay por tanto tiempo”, afirmó al explicar la razón de su salida temporal del proyecto.

PUBLICIDAD

La ausencia no implica, de acuerdo con el mensaje divulgado por el cocinero, un conflicto con la producción de MasterChef Celebrity Ecuador ni con sus compañeros del programa. Por el contrario, Rausch aprovechó el anuncio para agradecer el cariño que recibió del público ecuatoriano y enviar un mensaje a los integrantes del equipo que continuará al frente de la nueva temporada.

“Gracias a todo Ecuador y al equipo por tanto cariño. A mis chicas, Irene y Carolina, al equipo y a todo Ecuador, mucha suerte y una temporada espectacular”, escribió el chef, en alusión a sus compañeras dentro del panel de jurados.

La reacción de sus colegas tampoco tardó en llegar. Algunas de las personas vinculadas a las grabaciones le enviaron mensajes de afecto y destacaron el vínculo que construyeron durante el trabajo conjunto. Entre los comentarios que circularon tras el anuncio hubo expresiones como “además de un gran profesional, un gran amigo” y “te vamos a extrañar”.

La salida de Rausch de la siguiente entrega de MasterChef Celebrity Ecuador abre interrogantes sobre quién ocupará su lugar en el grupo de expertos que evaluará los platos de los participantes. Hasta el momento, el chef no dio detalles sobre un posible reemplazo ni sobre la composición definitiva del jurado para esta nueva edición.

El formato ha contado con la presencia de Rausch por su trayectoria en la cocina y por el estilo de evaluación que ha mostrado en televisión. En Colombia, su participación en MasterChef fue uno de los espacios que amplió su reconocimiento frente al público nacional, antes de que fuera convocado para otras versiones internacionales del programa.

La decisión llega mientras Rausch continúa vinculado a proyectos profesionales en Colombia. Sus compromisos locales fueron determinantes para que desistiera de viajar a Uruguay, donde se desarrollarán las jornadas de grabación de la temporada ecuatoriana.

Temas Relacionados

Jorge RauschMasterChef CelebrityMasterChef Celebrity EcuadorColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Álvaro Leyva se fue contra la JEP y la acusó de incumplir con lo estipulado ante la ONU: “Kafkas haciendo de magistrados”

La crítica sostiene que la jurisdicción transicional actual difiere del documento S/2017/272, presentado ante el Consejo de Seguridad tras el pacto con las antiguas Farc en 2017

Álvaro Leyva se fue contra la JEP y la acusó de incumplir con lo estipulado ante la ONU: “Kafkas haciendo de magistrados”

La polémica de la FIFA que salpica al grupo de Colombia en el Mundial 2026: rival de la Tricolor habría convocado a jugador no elegible

Documentos filtrados revelan que el organismo rector concluyó que el guardameta Lionel Mpasi de República Democrática del Congo no podía jugar, aunque prefirió desestimar el reclamo de Nigeria por motivos puramente formales y de plazos

La polémica de la FIFA que salpica al grupo de Colombia en el Mundial 2026: rival de la Tricolor habría convocado a jugador no elegible

Cayó ‘La Morocha’, cabecilla política de las disidencias de ‘Calarcá’ en Caquetá: lideraba la extorsión y reclutamiento de menores

La mujer fue detenida junto a otros dos presuntos integrantes de su esquema de seguridad en la vereda Zabaleta de Cartagena del Chairá, en el sur colombiano

Cayó ‘La Morocha’, cabecilla política de las disidencias de ‘Calarcá’ en Caquetá: lideraba la extorsión y reclutamiento de menores

La Segura reveló cómo tiene relaciones con Ignacio Baladán pese al dolor crónico que le dejó el atentado y los biopolímeros

La respuesta de la creadora de contenido llegó en una ronda de preguntas en redes sociales, donde una seguidora quiso saber cómo hace la pareja para tener relaciones sexuales

La Segura reveló cómo tiene relaciones con Ignacio Baladán pese al dolor crónico que le dejó el atentado y los biopolímeros

Iván Cepeda salió en defensa de Gustavo Petro y le lanzó advertencia al Gobierno De la Espriella: “No nos vamos a dejar vetar”

El senador y excandidato presidencial denunció que el presunto objetivo de Abelardo de la Espriella sería presentarlo a él y al exmandatario ante la justicia de los Estados Unidos

Iván Cepeda salió en defensa de Gustavo Petro y le lanzó advertencia al Gobierno De la Espriella: “No nos vamos a dejar vetar”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

La Segura reveló cómo tiene relaciones con Ignacio Baladán pese al dolor crónico que le dejó el atentado y los biopolímeros

La Segura reveló cómo tiene relaciones con Ignacio Baladán pese al dolor crónico que le dejó el atentado y los biopolímeros

Santiago Daza, joven expulsado de un vuelo de Delta en El Dorado de Bogotá, arremetió contra la aerolínea: “Estaba frustrado”

Juanda Caribe causa revuelo en redes sociales con un misterioso mensaje sobre “paz” desde un crucero

El “Agropecuario” sorprendió al estrenarse como creador de contenido para adultos: el video dejó cientos de reacciones en redes sociales

Ariadna Gutiérrez tendría su boda a finales de octubre en Cartagena de Indias, según nueva versión

Deportes

La polémica de la FIFA que salpica al grupo de Colombia en el Mundial 2026: rival de la Tricolor habría convocado a jugador no elegible

La polémica de la FIFA que salpica al grupo de Colombia en el Mundial 2026: rival de la Tricolor habría convocado a jugador no elegible

Listo el calendario de los cuartos de final de la Copa BetPlay Dimayor: se dará el clásico paisa

Colombia vs. Perú - partido amistoso en vivo HOY: siga aquí el último encuentro de la Tricolor en la fecha FIFA

Nueva baja en la selección Colombia femenina para los amistosos ante Venezuela: jugadora de Atlético Nacional será su reemplazo

Daniel Muñoz le hizo petición a los hinchas de la selección Colombia en medio de los malos resultados de la fecha FIFA: “Hay que tener paciencia”