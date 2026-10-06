Listo el calendario de los cuartos de final de la Copa BetPlay Dimayor: se dará el clásico paisa

Atlético Nacional e Independiente Medellín protagonizarán una nueva edición del clásico paisa- crédito David Jaramillo/Colprensa

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El 6 de octubre de 2026, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) confirmó las fechas de los partidos de los cuartos de final de la Copa BetPlay y que se disputarán a un juego.

Además se confirmó por parte de la organización que el partido correspondiente a la llave del Once Caldas se dará a conocer cuando se defina al clasificado que saldrá entre Santa Fe y Fortaleza, juego que se disputará el 11 de octubre de 2026 en el estadio Municipal de Mosquera a las 2:00 p .m (hora de Colombia).

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A raíz de la emergencia del terremoto del 10 de agosto de 2026, la organización determinó que el torneo que reúne a los equipos de primera y segunda división del FPC se jugara a partido directo de eliminación-crédito Dimayor

El primer duelo que se disputará será el clásico paisa entre Atlético Nacional ante Independiente Medellín, el 14 de octubre de 2026, a la espera de definir el escenario deportivo, ya que el estadio Atanasio Girardot no estará disponible para esa fecha debido a la realización del festival de electrónica EDC en la capital antioqueña.

Otro de los duelos que se jugará el 21 de octubre de 2026, a falta de la confirmación oficial del horario, será el partido entre el Barranquilla FC (sorpresa del torneo al eliminar al Junior FC de Barranquilla y a Millonarios) FC y el América de Cali

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A continuación, estos serán los horarios de los partidos.

14 de octubre de 2026

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Estadio: Por definirse

Hora: 8:30 p. m.

15 de octubre de 2026

Internacional de Bogotá vs. Llaneros FC

Estadio: Metropolitano de Techo

Hora: 6:00 p. m.

21 de octubre de 2026

Barranquilla FC vs. América de Cali

Estadio: Romelio Martínez de Barranquilla

Hora: Por definirse

Así fue la histórica eliminación del Barranquilla FC a Millonarios: el cuadro de la Copa BetPlay

Barranquilla FC es el único club de la segunda división que está dentro de los ocho mejores equipos de la Copa Colombia-crédito @dimayor/X

El 3 de octubre de 2026, Barranquilla FC eliminó a Millonarios el tras el empate 1-1 en el estadio Romelio Martínez y una definición por penales que terminó 5-4. El equipo local avanzó a los cuartos de final de la Copa BetPlay, donde enfrentará a América de Cali.

Carlos Darwin Quintero y Sergio Mosquera fallaron sus remates para Millonarios, que quedó fuera del torneo y centrará su actividad en la Liga. Uribe convirtió el lanzamiento decisivo para Barranquilla ante el arquero Javier Burrai.

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Barranquilla abrió el marcador con un penal convertido por Bolívar después de que el árbitro cobrara una supuesta mano de Del Castillo. Las repeticiones mostraron que el balón había impactado en el pecho del defensor de Millonarios, pero el partido no contaba con sistema de revisión de video para corregir la decisión.

El empate llegó tras un error del arquero Guerra, que no logró despejar un balón con los puños. Mackalister Silva aprovechó el rebote y definió de cabeza, con el arco vacío, para nivelar el resultado antes del descanso.

Barranquilla superó a Millonarios en penales por 5-4, luego de empatar 1-1 en los 90 minutos, por los octavos de final de la Copa Colombia - crédito Barranquilla FC

Millonarios modificó su formación en el segundo tiempo con los ingresos de Leonardo Castro y Stiven Vega y que pasó a desempeñarse como lateral derecho. Más tarde entraron Quintero y Francisco Chaverra por Mackalister Silva y Daniel Ruiz, mientras que Stiven Barreiro reemplazó a Leonai Souza.

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La visita tuvo dos ocasiones consecutivas para ponerse en ventaja: Guerra evitó un gol de Castro y un remate posterior de Ruiz impactó en el travesaño. Castro volvió a estar cerca en el tiempo añadido, cuando su cabezazo se estrelló contra el horizontal.

Barranquilla también dispuso de oportunidades para definirlo antes de los penales. Mendoza remató dentro del área y Burrai envió el balón al tiro de esquina, mientras que Estupiñán había quedado mano a mano con Guerra en la primera mitad, pero el arquero ganó ese duelo.

Millonarios comenzó la tanda con un gol de Sebastián Valencia, pero Barranquilla respondió mediante Darwin Torres. Leo Castro y Cortés mantuvieron la igualdad, antes de que Guerra atajara el disparo de Mosquera y dejara al conjunto local con ventaja.

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Lozano, Mendoza y Estupiñán convirtieron sus respectivos lanzamientos. Chaverra prolongó la definición con su remate, pero Guerra detuvo el tiro de Carlos Darwin Quintero hacia su palo izquierdo.

El propio arquero de Barranquilla intentó definir la serie con un lanzamiento picado, aunque Burrai reaccionó a tiempo y evitó el gol. Neymar Uribe tuvo entonces el último penal y venció al guardameta para asegurar la clasificación.

Barranquilla sufrió además la salida por lesión de Luis Gómez Palomino durante el primer tiempo, cuando fue reemplazado por Uribe. Millonarios llegó al encuentro sin Jorge Arias, quien sufrió una fractura en un dedo del pie.

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