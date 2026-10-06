El Banco de la República planteó ampliar Bre-B a operaciones superiores a más de $12 millones por transacción

Leonardo Villar planteó proyectar la plataforma Bre-B hacia operaciones superiores a 11 millones de pesos - Luisa González/Reuters

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El sistema Bre-B del Banco de la República completó su primer año con 36 millones de clientes y $262 billones movilizados, una expansión que consolidó los pagos inmediatos como una alternativa a las transferencias tradicionales y coincidió con una menor preferencia por el efectivo en Colombia.

Al 4 de octubre, la plataforma acumulaba 116 millones de llaves registradas y 73,8 millones de medios de pago vinculados, según cifras del Banco de la República.

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La preferencia por el efectivo cayó del 91% en 2012 al 66% en 2026, de acuerdo con el Reporte de la infraestructura financiera e instrumentos de pago del Emisor.

Asobancaria también registró que la demanda transaccional de dinero físico pasó del 23% a cerca del 17% del producto interno bruto departamental entre el segundo y el cuarto trimestre de 2025.

El diseño de Bre-B comenzó en 2022, cuando el Banco de la República convocó al Foro de Sistemas de Pago con entidades financieras, cooperativas, empresas de tecnología financiera, gremios y expertos internacionales. La conclusión fue la necesidad de una infraestructura interoperable para pagos inmediatos.

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El proceso recogió avances previos de Colombia y la experiencia de PIX, el sistema brasileño supervisado por el Banco Central de Brasil. Las operaciones piloto comenzaron en septiembre de 2025 y la plataforma inició su funcionamiento el 6 de octubre de ese año.

Ante esta situación, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, planteó tres frentes de trabajo para la siguiente etapa: profundizar la interoperabilidad entre los sistemas, reforzar la resiliencia operativa y desarrollar mecanismos para gestionar eventos de indisponibilidad y controversias.

También mencionó una iniciativa para ampliar la innovación y escalabilidad de Bre-B hacia operaciones superiores a 1.000 UVB, un umbral que situó en cerca de $12 millones.

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La preferencia por el uso de dinero en efectivo en Colombia cayó del 91% en 2012 al 66% en 2026 - crédito Banco de la República

El sistema recibió reconocimientos de los Central Banking Awards y los International Business Awards. En su primer año, Colombia alcanzó 35,5 pagos inmediatos por habitante, frente a las 45 operaciones per cápita que registró PIX durante sus primeros 12 meses.

Brasil lanzó PIX en 2020, cuando tenía 211,8 millones de habitantes. En su primer año, el sistema acumuló 348 millones de claves, cerca de 7.000 millones de transacciones y 104,4 millones de usuarios, equivalentes al 62,4% de la población adulta del país.

A septiembre de 2026, más de 170 millones de personas habían utilizado PIX al menos una vez y 16 millones de empresas contaban con una llave activa. Durante 2025, el sistema brasileño procesó cerca de 80.000 millones de transacciones.

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La experiencia brasileña apunta a que el siguiente paso para Bre-B será integrar pagos inmediatos a recaudos, pagos a proveedores, nóminas y dispersión de recursos empresariales. La infraestructura permite que el movimiento de dinero se incorpore a los productos y procesos digitales de las compañías.

Las entidades financieras reportaron resultados propios durante el primer año. Banco de Bogotá informó que sus clientes enviaron 102 millones de transferencias por $22,4 billones y registró seis millones de llaves, mientras que Banco AV Villas superó las 20 millones de transacciones por un valor cercano a $5 billones, según La República.

Banco de Occidente registró 15.861 llaves y un monto transaccionado de $995.948 millones. Banco Popular superó 1,1 millones de llaves y procesó 15 millones de transacciones por $4 billones, mientras que Banco Caja Social llegó a más de 3,8 millones de llaves registradas por 2,1 millones de clientes.

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Nu Colombia contabilizó alrededor de 170 millones de transacciones de sus usuarios y señaló que los movimientos mensuales crecieron cinco veces en menos de un año. La entidad informó que todos sus clientes tienen al menos una llave registrada.

Mono ofrece a las compañías una interfaz de programación de aplicaciones, conocida como API, para conectarse con Bre-B y recibir pagos mediante llaves o códigos QR, además de enviar transferencias automatizadas. Juan Camilo Poveda, CEO de Mono, sostuvo: “El verdadero potencial de los sistemas de pagos inmediatos está en que puedan integrarse a la operación de las empresas y no quedarse únicamente como una alternativa para transferir dinero”.

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La empresa espera alcanzar 20 millones de transacciones a través de Bre-B en 2027, con un ritmo de 40 operaciones por minuto.

Más llaves, transacciones y participantes en la red

Las llaves alfanuméricas concentran el 55% del total de registros en la infraestructura de Bre-B - crédito Banco de la República

Bre-B había procesado 1.702 millones de transacciones por $250,7 billones hasta el 24 de septiembre, cuando contabilizaba 115,4 millones de llaves. El valor promedio de cada operación se ubicó en $ 147.249, según el Directorio Centralizado del Banco de la República.

El ritmo de uso se aceleró durante los primeros meses de operación. Las transacciones pasaron de 60 millones mensuales al comienzo a 240 millones, mientras que el récord diario fue de 10,4 millones de operaciones el 1 de octubre.

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La red moviliza cerca de $30 billones mensuales y el 76% de las operaciones es inferior a $100.000. El valor promedio informado durante el foro por el primer aniversario rondó los $150.000.

Las llaves alfanuméricas concentran 64 millones de registros, equivalentes al 55% del total. Les siguen las asociadas a teléfonos celulares, con 22,5 millones; las vinculadas a documentos de identidad, con 15,1 millones; las relacionadas con correos electrónicos, con 10,2 millones, y los códigos para comercios, con 4,5 millones.

La red de participantes de Bre-B pasó de 25 entidades financieras iniciales a 246 instituciones - crédito Banco de la República

Las cuentas de ahorro reúnen 39,7 millones de medios de pago, el 53,8% del total, mientras que los depósitos de bajo monto suman 33,2 millones, el 45%. Las cuentas corrientes aportan 449.780 registros y los depósitos ordinarios, 407.079.

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Las personas naturales representan 32,2 millones de clientes, el 89,3% de los usuarios del sistema. Las personas jurídicas reúnen 3,9 millones de clientes, equivalentes al 10,7%.

La participación de las entidades financieras también creció: comenzó con 25 instituciones, luego llegó a 128 y actualmente alcanza 246. Las cooperativas representan más de la mitad de los participantes, mientras que seis entidades de pago interactúan con Bre-B.

El horario de mayor actividad se produce cerca de las 6:00 p. m., con unas 590.000 operaciones por hora. Incluso a las 3:00 a. m. se registran alrededor de 14.000 transacciones.