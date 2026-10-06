Colombia

Captaron nuevo robo a mano armada a un supermercado en el sur de Bogotá: comerciantes denuncian inseguridad en el sector

El ataque, registrado el lunes a las 6:57 p. m. en el sur de la capital, incluyó amenazas contra clientes y dos empleados antes de la huida de los responsables del sitio

Las grabaciones de las cámaras de seguridad mostraron la distribución de funciones entre los cuatro asaltantes dentro del local - crédito Colombia Oscura/X
Guardar

Los comerciantes del barrio Santa Isabel denunciaron un robo a mano armada en un supermercado del sur de Bogotá. Cuatro hombres ingresaron al local durante la tarde del lunes 5 de octubre, intimidaron a quienes estaban dentro y escaparon con dinero y pertenencias.

El asalto ocurrió a las 6:57 p. m., según el video difundido en redes sociales. En las imágenes se observa a los delincuentes con armas mientras toman control del establecimiento en cuestión de segundos.

PUBLICIDAD

El registro muestra que dos de los hombres retuvieron a dos trabajadores a un costado del supermercado. Un tercero se dirigió a la caja registradora para sacar el dinero, mientras el cuarto permaneció en la entrada y vigiló los movimientos en el exterior.

Tras apropiarse del efectivo y de objetos de las víctimas, los cuatro hombres huyeron del lugar. El material difundido también motivó alertas por la forma en que los asaltantes intimidaron a empleados y clientes.

Los delincuentes sustrajeron el dinero en efectivo de la caja registradora y pertenencias de las víctimas presentes - crédito Captura de video
Los delincuentes sustrajeron el dinero en efectivo de la caja registradora y pertenencias de las víctimas presentes - crédito Captura de video

Los habitantes y propietarios de negocios del sector expresaron preocupación por los robos contra establecimientos comerciales en esa zona de la capital. La denuncia adquirió mayor atención porque un Comando de Atención Inmediata (CAI) de la Policía está ubicado a pocas cuadras del supermercado afectado.

PUBLICIDAD

Reacciones ante robo en supermercado

El presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amin, replicó el video en sus redes sociales y reclamó medidas frente al caso. “TERRIBLE ROBO. Observen como estos delincuentes con pistola en mano atracan en un supermercado en el barrio Santa Isabel al sur de la ciudad”, escribió.

Amin sostuvo en la misma publicación que se deben redoblar los esfuerzos frente a este tipo de hechos. También afirmó que la seguridad de Bogotá debe ser una prioridad para la Secretaría de Seguridad de Bogotá.

La concejal Diana Diago también reaccionó en su cuenta de X. La dirigente cuestionó el discurso de seguridad de la administración distrital y mencionó al alcalde Carlos Fernando Galán y al secretario de Seguridad, César Restrepo.

El presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amin, pidió redoblar esfuerzos y priorizar la seguridad en la capital - crédito @papoaminCD/X
El presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amin, pidió redoblar esfuerzos y priorizar la seguridad en la capital - crédito @papoaminCD/X

“Bogotá camina segura, pero en los sueños del señor alcalde Carlos Fernando Galán y de su ineficiente secretario de seguridad César Restrepo”, publicó Diago tras conocerse la denuncia ciudadana.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “Denles cámara y que les capturen e individualicen hay que dejar de hacerlos víctimas con el argumento estúpido que es hambre. Validen cada uno de estos hampones solo quieren es VIDA FÁCIL”; “Gente que pena, cuál CAI a escasas cuadras? Aquí cerca no hay ni un solo CAI... El mas cercano queda a unas 20 cuadras hacia el Restrepo...”; “Rata que se respete tiene cachucha o gorra de noche”; “La policía sirve para capturar al que hace las cosas bien, a estos malandros los tratan, tras bambalinas...”; “Sta Isabel es uno de los Barrios clase medía más populares y tradicionales de Bogotá, lastimosamente en los últimos años se ha vuelto una de las zonas más inseguras y hostiles, así es como poco a poco se van acabando los lugares insignia de la capital”. fueron algunos de los mensajes.

Dueño de supermercado enfrentó a bala a delincuentes que pretendían asaltar a clientes y empleados en sector residencial de Bogotá

La Policía de Bogotá inició la búsqueda de los responsables de un intento de hurto que derivó en un intercambio de disparos dentro y fuera de un supermercado del barrio Villa Claver, en la localidad de Engativá.

El episodio no dejó personas heridas, pese a que los disparos alarmaron a los clientes, trabajadores y vecinos que estaban cerca del establecimiento. Según la información disponible, varios hombres armados entraron al comercio para intimidar a quienes se encontraban en el lugar. El número de participantes no fue precisado.

El propietario del local reaccionó con un arma de fuego ante la presencia de los asaltantes - crédito Captura video CityTV
El propietario del local reaccionó con un arma de fuego ante la presencia de los asaltantes - crédito Captura video CityTV

El propietario del supermercado habría reaccionado con un arma de fuego cuando los presuntos delincuentes intentaban concretar el robo. Los sospechosos también dispararon antes de abandonar la zona.

La balacera se extendió a los alrededores del local y generó preocupación entre las personas que transitaban por el sector. Los hombres escaparon antes de la llegada de las autoridades.

Las unidades policiales acudieron tras recibir la alerta y comenzaron las diligencias para reconstruir lo sucedido. Los agentes recorrieron el vecindario y revisaron las cámaras de seguridad instaladas en el sector.

El teniente coronel Fabián Beltrán, oficial de guarnición de la Policía de Bogotá, señaló que el trabajo de identificación comenzó de forma inmediata.

“De inmediato, nuestras unidades de la zona de atención iniciaron la labor de vecindario y análisis de las cámaras de seguridad”, informó el oficial. La revisión busca individualizar a los responsables del intento de hurto y establecer la ruta que siguieron durante la fuga.

Temas Relacionados

Robo supermercadoHombres armadosBarrio Santa IsabelBogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Samuel Martínez, el ‘Kaká’ colombiano que fichó por el Liverpool, integra la lista de los 60 mejores jugadores jóvenes del diario The Guardian

El volante que fue campeón con la selección Colombia en el Sudamericano Sub-17 del 2026 llegará al fútbol inglés una vez cumpla mayoría de edad y después de disputar la Copa del Mundo de la categoría

Samuel Martínez, el ‘Kaká’ colombiano que fichó por el Liverpool, integra la lista de los 60 mejores jugadores jóvenes del diario The Guardian

Pipe Bueno denunció que un hombre parecido a él estaría exigiendo dinero en TikTok: “Cuidado ese no soy yo”

La similitud vista en los directos sorprendió al músico, donde señaló que una herramienta digital podría estar alterando el rostro del sujeto y recordó que no realiza esas peticiones a través de redes

Pipe Bueno denunció que un hombre parecido a él estaría exigiendo dinero en TikTok: “Cuidado ese no soy yo”

Distrito otorgará 100 becas universitarias para residentes de las 20 localidades de Bogotá: así puede aplicar

La convocatoria financiará 30 pregrados, 40 maestrías y 30 doctorados para ampliar las alternativas de capacitación frente a las demandas actuales del empleo

Distrito otorgará 100 becas universitarias para residentes de las 20 localidades de Bogotá: así puede aplicar

Actriz de ‘Chepe Fortuna’ habló de la emergencia médica que afectó su memoria: “Que tú te mires en el espejo y no sepas quién eres”

Omeris Arrieta recordó que la trasladaron de urgencia a Valledupar luego de presentar problemas de visión, convulsiones y una trombosis

Actriz de ‘Chepe Fortuna’ habló de la emergencia médica que afectó su memoria: “Que tú te mires en el espejo y no sepas quién eres”

Cuatro detenidos se fugaron de una estación de Policía en Cali: esto es lo que se conoce

Los implicados estaban retenidos por procesos relacionados con homicidio, hurto calificado, porte ilegal de armas y concierto para delinquir

Cuatro detenidos se fugaron de una estación de Policía en Cali: esto es lo que se conoce
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Pipe Bueno denunció que un hombre parecido a él estaría exigiendo dinero en TikTok: “Cuidado ese no soy yo”

Pipe Bueno denunció que un hombre parecido a él estaría exigiendo dinero en TikTok: “Cuidado ese no soy yo”

Actriz de ‘Chepe Fortuna’ habló de la emergencia médica que afectó su memoria: “Que tú te mires en el espejo y no sepas quién eres”

⁠El comediante César Corredor, ‘Barbarita’, respaldó a Ricardo Orrego tras ser imputado por presunto acoso sexual: “Para verdades el tiempo”

La Segura reveló cómo tiene relaciones con Ignacio Baladán pese al dolor crónico que le dejó el atentado y los biopolímeros

Jorge Rausch anunció que no estará en la siguiente temporada de ‘MasterChef Celebrity’: qué pasó

Deportes

Samuel Martínez, el ‘Kaká’ colombiano que fichó por el Liverpool, integra la lista de los 60 mejores jugadores jóvenes del diario The Guardian

Samuel Martínez, el ‘Kaká’ colombiano que fichó por el Liverpool, integra la lista de los 60 mejores jugadores jóvenes del diario The Guardian

Luis Díaz regresó a los entrenamientos con el Bayern Múnich: cuando será el próximo partido de la figura de la selección Colombia

Colombia perdió ante India en el Mundial de Tejo y las redes no lo perdonaron: “Gracias guerreros”

Colombia vs. Perú - partido amistoso en vivo HOY: siga aquí el último encuentro de la Tricolor en la fecha FIFA

Radamel Falcao volverá a jugar con el Atlético de Madrid: el delantero tendrá un partido de leyendas contra el América de México