Colombia

Gobierno confirmó que ya coordinó el traslado humanitario del exsoldado hospitalizado en EE. UU.: “No es concederle un privilegio”

El exmilitar Henry Camargo lleva más de un año internado en un hospital y requiere de un doble trasplante pulmonar

El vocero Miller Soto informó que el 30 de septiembre, la Cancillería gestionó el traslado humanitario del exsoldado profesional Henry Camargo en una ambulancia aérea medicalizada - crédito @infopresidencia/X
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El vocero del Gobierno nacional, Miller Soto, entregó detalles de las gestiones que ha adelantado la administración del presidente Abelardo de la Espriella para trasladar a Colombia al exsoldado profesional Henry Camargo, que se encuentra en Nueva York, Estados Unidos. El militar está hospitalizado y requiere de un doble trasplante pulmonar.

Por medio de un video difundido en redes sociales y medios de comunicación, el soldado retirado solicitó ayuda al jefe de Estado para volver a Colombia y poder continuar con su tratamiento.

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Señor presidente De la Espriella, le pido de corazón, y creo en mi patria milagro, que me ayude a trasladar de acá de la ciudad de Nueva York en vuelo humanitario a Colombia. Soy el soldado profesional Camargo”, expresó el exuniformado en el video replicado en redes sociales.

El exsoldado Henry Camargo pidió al presidente Abelardo de la Espriella gestionar un traslado humanitario a Colombia. Hablaron por videollamada - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El primer mandatario se puso en contacto con el exmilitar y dio la instrucción al cónsul general de Colombia en Nueva York, Camilo Naman Louis Castaño, de gestionar un vuelo humanitario para garantizar su regreso.

“Colombianos, Henry Camargo sirvió 22 años. Necesita dos pulmones. El presidente vio el video, le habló y ordenó traerlo. La Colombia de hoy no abandona a sus héroes. Comenzamos. Hay llamados que un presidente no puede archivar”, precisó Miller Soto en una declaración oficial.

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De acuerdo con el vocero de la Presidencia, el exmilitar fue herido tres veces en combate y lleva más de un año internado en un hospital en el condado de Queens, “con los pulmones rotos”. Por eso, el jefe de Estado hizo una videollamada con el exsoldado profesional y le notificó sobre la orden que impartió para garantizar su regreso al país.

Así fue el anuncio del Presidente de la República, Abelardo de la Espriella, sobre la indicación de regresar a Colombia al soldado Henry Camargo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Así fue el anuncio del Presidente de la República, Abelardo de la Espriella, sobre la indicación de regresar a Colombia al soldado Henry Camargo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“El 28 de septiembre, el presidente de la Espriella vio el video. No lo ignoró. Ordenó al cónsul de Nueva York, al doctor Camilo Namán, articular el regreso y le habló a Henry mediante una videollamada. Palabras de un presidente a un soldado. Cero protocolo. ‘Cuentas con nosotros’, le dijo. ‘Te vamos a traer a Colombia para hacerte tu trasplante. La patria nunca abandona a sus héroes’”, detalló Soto.

El vocero explicó que, teniendo en cuenta la directriz del presidente, el 30 de septiembre, la Cancillería “lo puso en papel” y coordinó su traslado humanitario en una ambulancia aérea medicalizada. Esa gestión se efectuó con el hospital donde el exmilitar se encuentra internado.

Cuando llegue al país, será recibido por el Ministerio de Defensa y por el Hospital Militar Central. Con respecto a los recursos destinados al traslado humanitario, el vocero del Gobierno indicó que Camargo está en el régimen especial de las Fuerzas Militares, por lo que el dinero requerido para el vuelo saldrá de forma excepcional del Fondo Especial para las Migraciones.

Henry Camargo fue herido tres veces en combate - crédito Colprensa y captura de pantalla @ABDELAESPRIELLA/X
Henry Camargo fue herido tres veces en combate - crédito Colprensa y captura de pantalla @ABDELAESPRIELLA/X

El canciller, el doctor Omar Bula Escobar, materializará pronto ese traslado sin show. Un país que no cuida a quienes entregaron su vida y su juventud para defender la bandera es un país sin alma y sin honor, escribió el presidente Abelardo de la Espriella”, añadió.

Miller Soto recalcó que la decisión del Gobierno de gestionar el traslado humanitario del exmilitar no constituye un privilegio. Aseguró que la administración de De la Espriella busca respaldar a quienes hicieron parte de la fuerza pública y que cumplieron con su función de proteger a la población colombiana.

Traer a Henry no es concederle un privilegio, es hacer lo que corresponde con alguien que nos dio el privilegio de servirnos y de protegernos. Este es un gobierno que se manifiesta con hechos. Este es un gobierno que honra a sus héroes, que honra a sus soldados. Este es un gobierno que está cada día más cerca de la patria milagro”, precisó el vocero de la Presidencia.

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