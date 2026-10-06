Colombia

Flip rechaza señalamientos en contra de dos medios de comunicación por parte del presidente de Ecopetrol Carlos Suárez: “Portales activistas”

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) se refirió luego de que Suárez, estratega de la campaña electoral de Abelardo de la Espriella, anunciara una “respuesta política” hacia la revista Cambio y el portal La Silla Vacía

- créditos @carlossuarezr/X | @FLIP_org/X
La llegada de Suárez a la junta directiva de Ecopetrol como presidente se conoció el 17 de septiembre de 2026 - créditos @carlossuarezr/X | @FLIP_org/X
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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó los señalamientos realizados por Carlos Suárez, presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol y estratega de la campaña de Abelardo de la Espriella, contra La Silla Vacía, su directora Juanita León y la revista Cambio.

La organización advirtió que calificar a medios de comunicación como “enemigos” o actores políticos puede debilitar las garantías para el ejercicio periodístico.

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El pronunciamiento fue emitido el lunes 5 de octubre de 2026, luego de que Suárez se refiriera a La Silla Vacía y Cambio como “portales activistas” que, según su postura, se presentan como medios de comunicación.

El directivo también afirmó que esos espacios habían declarado una “enemistad” contra él y el Gobierno nacional.

En el pronunciamiento oficial por parte de la Flip se cuestionó en particular que Suárez anunciara una “respuesta política” frente a La Silla Vacía, medio que ha publicado investigaciones relacionadas con su trayectoria, sus relaciones y su llegada a la Junta Directiva de Ecopetrol.

El comunicado por parte de la Flip se emitió la tarde del lunes 5 de octubre de 2026 vía X - crédito @FLIP_org/X
El comunicado por parte de la Flip se emitió la tarde del lunes 5 de octubre de 2026 vía X - crédito @FLIP_org/X

La Flip rechazó que se presente el escrutinio como confrontación política

En su comunicado, la organización sostuvo que el trabajo de investigación y fiscalización que realizan los medios no convierte a la prensa en una adversaria del Ejecutivo.

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Además, desde la Flip se hizo hincapié en que investigar, cuestionar o publicar información sobre funcionarios, asesores y personas cercanas al poder no equivale a una confrontación política. Desde su perspectiva, ese tipo de mensajes intenta desacreditar la labor de medios y periodistas.

La fundación sostuvo que el cargo que ocupa Suárez da una dimensión distinta a sus pronunciamientos. No obstante, como presidente de la junta directiva de una empresa estatal como Ecopetrol, sus afirmaciones pueden incidir en el debate público y tener repercusiones sobre la percepción de medios que realizan investigaciones relacionadas con personas vinculadas al Gobierno.

De acuerdo con el comunicado, presentar a un medio como enemigo, activista o estructura que se disfraza de periodismo puede fomentar escenarios de hostigamiento contra periodistas y afectar las condiciones para que la ciudadanía acceda a información de interés público.

La organización recordó advertencias de la Corte Constitucional y la CIDH

La Flip citó criterios de la Corte Constitucional sobre el alcance de las declaraciones emitidas por personas que ejercen funciones de autoridad.

Para la fundación, esas intervenciones tienen una repercusión particular en el debate público y pueden ampliar situaciones de deslegitimación o presión contra periodistas.

También se mencionaron pronunciamientos de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los que se ha advertido que los discursos estigmatizantes provenientes de figuras de poder incrementan la vulnerabilidad de medios y reporteros.

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