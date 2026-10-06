En video|Periodista se encadenó en clínica de Cali para exigir una fecha de cirugía urgente para su esposo: “No me muevo de aquí”

Denunció siete meses de espera y se encadenó en el Hospital Universitario del Valle - crédito @ColombiaOscura/X

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La periodista María del Pilar, vinculada al medio Hoy Noticias, se encadenó el lunes 5 de octubre de 2026 en las instalaciones del Hospital Universitario del Valle (HUV), en Cali, para reclamar una fecha para la cirugía de corazón abierto que requiere su esposo. La protesta quedó registrada en un video publicado en X por la cuenta Colombia Oscura.

La comunicadora afirmó que espera desde hace siete meses la programación del procedimiento y sostuvo que el estado de salud de su pareja se ha deteriorado durante ese lapso. Según relató, el paciente estuvo hospitalizado la semana anterior y presenta dificultades de movilidad.

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“No me muevo de aquí”, expresó María del Pilar ante trabajadores del centro asistencial. La mujer exigió una respuesta concreta y aseguró que no abandonaría el lugar sin una garantía escrita que establezca el día de la intervención.

La familia denunció dos negativas para realizar el procedimiento

En el video, la periodista afirmó que la cirugía fue rechazada en dos oportunidades por el hospital. También relató que, durante una consulta reciente, le solicitaron renovar una orden médica para continuar con el trámite.

Periodista se encadenó en un hospital de Cali por la cirugía cardíaca de su esposo - crédito @ColombiaOscura/X

“Llevo siete meses esperando que a mi esposo lo operen”, dijo la comunicadora. En su reclamo, cuestionó que la familia debiera volver a gestionar documentación pese a que, según su versión, el proceso lleva varios meses sin una solución.

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La mujer manifestó que los médicos les habrían indicado que el procedimiento tiene un costo de $100 millones. No precisó si se trataba de una cotización particular, un valor asociado a la atención o una cifra vinculada con la cobertura requerida para la operación.

Además, denunció que ella y su esposo afrontaron gastos cercanos a $ 1 millón con recursos propios mientras esperan una definición. “Lo mismo nos dijeron hace tres meses”, señaló en referencia a la renovación de la orden médica.

Exigió una fecha escrita para abandonar la protesta

La protesta ocurrió dentro de las instalaciones del HUV, uno de los principales centros de atención médica de Cali y del suroccidente de Colombia. En las imágenes no se observa una respuesta oficial de representantes de la institución sobre el caso ni una confirmación acerca de la fecha de la cirugía.

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Protesta en el HUV por una cirugía de corazón abierto que aún no tiene fecha - crédito @ColombiaOscura/X

María del Pilar pidió que el hospital fijara por escrito el día de la intervención. “No me muevo de aquí hasta que no salga con la fecha de la cirugía”, reiteró frente a quienes estaban en el lugar.

Hasta el momento, no se conoció una comunicación pública del Hospital Universitario del Valle sobre la denuncia expuesta por la periodista en el video. Tampoco trascendieron detalles clínicos adicionales del paciente ni información sobre una eventual programación del procedimiento cardíaco.

Gobierno propone créditos de la Adres para que las EPS paguen deudas con clínicas y hospitales

El Gobierno de Abelardo de la Espriella publicó un proyecto de resolución para crear una línea de crédito directo para las Entidades Promotoras de Salud (EPS). El mecanismo busca financiar pagos pendientes con clínicas y hospitales por medicamentos y procedimientos aún no entregados o realizados a los pacientes.

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Los recursos provendrían de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y se desembolsarían una sola vez. Cada EPS deberá reportar ante el Ministerio de Salud los servicios pendientes y presentar un acta de conciliación con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) acreedoras.

La medida preventiva mantiene suspendido el desembolso de $38.724 millones correspondientes a postulaciones de septiembre. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Adres revisaría esa documentación y definiría el cupo de cada solicitante según la disponibilidad presupuestaria. La aprobación no sería automática: antes del primer giro, las entidades tendrían que firmar un convenio de desempeño con el Ministerio y la administradora.

La propuesta establece que las EPS solo pagarían la actualización por inflación, medida a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC), sin intereses comerciales. El texto prevé hasta 12 meses de gracia y otro período de hasta un año para cancelar el crédito.

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Como garantía, las aseguradoras deberán suscribir un pagaré y autorizar descuentos sobre recursos futuros destinados a la atención de afiliados. Si una entidad incumple, el Estado podría compensar la obligación con pagos posteriores.

El borrador excluye a las EPS intervenidas para liquidación por la Superintendencia Nacional de Salud y a aquellas que tramiten su retiro voluntario. También permite exigir anticipadamente el saldo si ocurre alguna de esas situaciones o se vulneran los compromisos asumidos.

Los fondos solo podrán destinarse a las deudas conciliadas. La norma prohíbe que las EPS exijan “descuentos” o condonaciones a prestadores y proveedores vinculados con las facturas cubiertas.

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El Ministerio de Salud, la Adres y la Superintendencia Nacional de Salud supervisarían la ejecución. La Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo participarían como invitadas permanentes. La iniciativa sigue en etapa de borrador y aún no define el monto total ni los cupos individuales.