Colombia

En video|Periodista se encadenó en clínica de Cali para exigir una fecha de cirugía urgente para su esposo: “No me muevo de aquí”

La comunicadora afirmó que el procedimiento fue rechazado dos veces y que la familia asumió cerca de $1 millón en gastos mientras intenta obtener una nueva programación

Denunció siete meses de espera y se encadenó en el Hospital Universitario del Valle - crédito @ColombiaOscura/X

Guardar

La periodista María del Pilar, vinculada al medio Hoy Noticias, se encadenó el lunes 5 de octubre de 2026 en las instalaciones del Hospital Universitario del Valle (HUV), en Cali, para reclamar una fecha para la cirugía de corazón abierto que requiere su esposo. La protesta quedó registrada en un video publicado en X por la cuenta Colombia Oscura.

La comunicadora afirmó que espera desde hace siete meses la programación del procedimiento y sostuvo que el estado de salud de su pareja se ha deteriorado durante ese lapso. Según relató, el paciente estuvo hospitalizado la semana anterior y presenta dificultades de movilidad.

PUBLICIDAD

“No me muevo de aquí”, expresó María del Pilar ante trabajadores del centro asistencial. La mujer exigió una respuesta concreta y aseguró que no abandonaría el lugar sin una garantía escrita que establezca el día de la intervención.

La familia denunció dos negativas para realizar el procedimiento

En el video, la periodista afirmó que la cirugía fue rechazada en dos oportunidades por el hospital. También relató que, durante una consulta reciente, le solicitaron renovar una orden médica para continuar con el trámite.

Periodista se encadenó en un hospital de Cali por la cirugía cardíaca de su esposo - crédito @ColombiaOscura/X
Periodista se encadenó en un hospital de Cali por la cirugía cardíaca de su esposo - crédito @ColombiaOscura/X

“Llevo siete meses esperando que a mi esposo lo operen”, dijo la comunicadora. En su reclamo, cuestionó que la familia debiera volver a gestionar documentación pese a que, según su versión, el proceso lleva varios meses sin una solución.

PUBLICIDAD

La mujer manifestó que los médicos les habrían indicado que el procedimiento tiene un costo de $100 millones. No precisó si se trataba de una cotización particular, un valor asociado a la atención o una cifra vinculada con la cobertura requerida para la operación.

Además, denunció que ella y su esposo afrontaron gastos cercanos a $ 1 millón con recursos propios mientras esperan una definición. “Lo mismo nos dijeron hace tres meses”, señaló en referencia a la renovación de la orden médica.

Exigió una fecha escrita para abandonar la protesta

La protesta ocurrió dentro de las instalaciones del HUV, uno de los principales centros de atención médica de Cali y del suroccidente de Colombia. En las imágenes no se observa una respuesta oficial de representantes de la institución sobre el caso ni una confirmación acerca de la fecha de la cirugía.

Protesta en el HUV por una cirugía de corazón abierto que aún no tiene fecha - crédito @ColombiaOscura/X
Protesta en el HUV por una cirugía de corazón abierto que aún no tiene fecha - crédito @ColombiaOscura/X

María del Pilar pidió que el hospital fijara por escrito el día de la intervención. “No me muevo de aquí hasta que no salga con la fecha de la cirugía”, reiteró frente a quienes estaban en el lugar.

Hasta el momento, no se conoció una comunicación pública del Hospital Universitario del Valle sobre la denuncia expuesta por la periodista en el video. Tampoco trascendieron detalles clínicos adicionales del paciente ni información sobre una eventual programación del procedimiento cardíaco.

Gobierno propone créditos de la Adres para que las EPS paguen deudas con clínicas y hospitales

El Gobierno de Abelardo de la Espriella publicó un proyecto de resolución para crear una línea de crédito directo para las Entidades Promotoras de Salud (EPS). El mecanismo busca financiar pagos pendientes con clínicas y hospitales por medicamentos y procedimientos aún no entregados o realizados a los pacientes.

Los recursos provendrían de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y se desembolsarían una sola vez. Cada EPS deberá reportar ante el Ministerio de Salud los servicios pendientes y presentar un acta de conciliación con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) acreedoras.

Billetes y monedas de pesos colombianos con un círculo que muestra a una médica y otro con el logotipo de ADRES.
La medida preventiva mantiene suspendido el desembolso de $38.724 millones correspondientes a postulaciones de septiembre. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Adres revisaría esa documentación y definiría el cupo de cada solicitante según la disponibilidad presupuestaria. La aprobación no sería automática: antes del primer giro, las entidades tendrían que firmar un convenio de desempeño con el Ministerio y la administradora.

La propuesta establece que las EPS solo pagarían la actualización por inflación, medida a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC), sin intereses comerciales. El texto prevé hasta 12 meses de gracia y otro período de hasta un año para cancelar el crédito.

Como garantía, las aseguradoras deberán suscribir un pagaré y autorizar descuentos sobre recursos futuros destinados a la atención de afiliados. Si una entidad incumple, el Estado podría compensar la obligación con pagos posteriores.

El borrador excluye a las EPS intervenidas para liquidación por la Superintendencia Nacional de Salud y a aquellas que tramiten su retiro voluntario. También permite exigir anticipadamente el saldo si ocurre alguna de esas situaciones o se vulneran los compromisos asumidos.

Los fondos solo podrán destinarse a las deudas conciliadas. La norma prohíbe que las EPS exijan “descuentos” o condonaciones a prestadores y proveedores vinculados con las facturas cubiertas.

El Ministerio de Salud, la Adres y la Superintendencia Nacional de Salud supervisarían la ejecución. La Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo participarían como invitadas permanentes. La iniciativa sigue en etapa de borrador y aún no define el monto total ni los cupos individuales.

Temas Relacionados

PeriodistaHospital Universitario del ValleCirugíaNegligencia médicaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Banco Mundial mantuvo en 2,3% su proyección de crecimiento para Colombia en 2026: el país está por encima del promedio regional

La estimación del país para 2027, de 2,6%, supone una aceleración frente al resultado esperado para este año

Banco Mundial mantuvo en 2,3% su proyección de crecimiento para Colombia en 2026: el país está por encima del promedio regional

Tres personas fueron asesinadas en Segovia, Antioquia: tenían las manos amarradas e impactos de bala

Las víctimas fueron encontradas en el sector de Las Antenas, en la vía hacia Rancho Quemado y Cancha Manila

Tres personas fueron asesinadas en Segovia, Antioquia: tenían las manos amarradas e impactos de bala

Daniel Muñoz le hizo petición a los hinchas de la selección Colombia en medio de los malos resultados de la fecha FIFA: “Hay que tener paciencia”

El defensor del Nottingham Forest de Inglaterra habló sobre el apoyo de los fanáticos Cafeteros, al igual que varios referentes del combinado nacional

Daniel Muñoz le hizo petición a los hinchas de la selección Colombia en medio de los malos resultados de la fecha FIFA: “Hay que tener paciencia”

Detienen a joven que consumía drogas en un parque de Medellín y alcalde encargado soltó polémica frase: “Andá pa’ tu casa y te la metés allá”

El procedimiento ocurrió en La Mota, cerca de juegos infantiles, y fue divulgado en un video por Manuel Villa, quien estuvo acompañado por agentes de seguridad y policías durante la intervención

Detienen a joven que consumía drogas en un parque de Medellín y alcalde encargado soltó polémica frase: “Andá pa’ tu casa y te la metés allá”

Cayó Miloto en Bogotá: serán más de 300 millones los que recibirá el ganador del premio mayor

El tiquete comprado en un punto de Paga Todo registró los números 07, 16, 25, 34 y 36. La identidad del beneficiario no ha sido divulgada y el cobro deberá tramitarse ante la Fiduciaria de Occidente

Cayó Miloto en Bogotá: serán más de 300 millones los que recibirá el ganador del premio mayor
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Juanda Caribe causa revuelo en redes sociales con un misterioso mensaje sobre “paz” desde un crucero

Juanda Caribe causa revuelo en redes sociales con un misterioso mensaje sobre “paz” desde un crucero

El Agropecuario sorprendió al debutar como creador de contenido para adultos: videos dejaron miles de reacciones en redes sociales

Ariadna Gutiérrez tendría su boda a finales de octubre en Cartagena de Indias, según nueva versión

La actriz Martha Restrepo quedó eliminada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ tras fallar en reto con camarones

Murió Víctor Hugo Ayala, el bolerista que convirtió ‘Camino verde’ en un clásico colombiano

Deportes

Daniel Muñoz le hizo petición a los hinchas de la selección Colombia en medio de los malos resultados de la fecha FIFA: “Hay que tener paciencia”

Daniel Muñoz le hizo petición a los hinchas de la selección Colombia en medio de los malos resultados de la fecha FIFA: “Hay que tener paciencia”

Así va la tabla de reclasificación en la Liga BetPlay 2026: Deportivo Cali se metió en puestos de Copa Sudamericana

Colombia vs. Perú - partido amistoso en vivo HOY: siga aquí el último encuentro de la Tricolor en la fecha FIFA

Esto dice la prensa peruana en la previa del partido ante Colombia por el tercer partido de la fecha FIFA: “Se tiene planificado poner lo mejor”

Así quedó la grama de El Campín tras los conciertos de BTS en Bogotá: Sencia planea recuperarla en 10 días