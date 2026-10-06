Colombia

Él es Luis Guillermo Quintero, el nuevo gerente general de la compañía cafetera Juan Valdez: viene de liderar el Movistar Arena en Bogotá

El administrador de empresas relevará a Camila Escobar, marca que opera establecimientos y vende productos empacados dentro y fuera de Colombia desde su creación en 2002 por la Federación Nacional de Cafeteros

Luis Guillermo Quintero Martínez asumió la gerencia general de Juan Valdez con la meta de superar un billón de pesos en ventas en 2026 - crédito @GermanBahamon/X/Federación Nacional de Cafeteros/Colprensa
Luis Guillermo Quintero Martínez asumió la gerencia general de Juan Valdez con la meta de superar un billón de pesos en ventas en 2026 - crédito @GermanBahamon/X/Federación Nacional de Cafeteros/Colprensa
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El lunes 5 de octubre, la Junta Directiva de Procafecol nombró a Luis Guillermo Quintero Martínez como gerente general de Juan Valdez, la marca de café que busca ampliar su red internacional y superar $1 billón en ventas durante 2026.

El ejecutivo asumirá la conducción de la empresa que administra las tiendas y comercializa café empacado en Colombia y otros mercados.

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La compañía cerró 2025 con 673 establecimientos en el mundo, incluidos 298 fuera de Colombia. Sus ingresos alcanzaron $863.453 millones, 16,2% más que en 2024, mientras que la utilidad neta fue de $21.991 millones, cerca de 78% superior a la del año anterior.

Quintero reemplaza a Camila Escobar, que dirigió Procafecol desde 2018 y dejó el cargo el 30 de abril para vincularse a Colfuturo. Carlos Arturo Azuero Perdomo ejerció como presidente ejecutivo encargado durante el proceso de selección, iniciado en abril con asesoría especializada.

El plan de expansión de Juan Valdez contempla la apertura de más de 90 tiendas a nivel global durante 2026 - crédito Juan Valdez
El plan de expansión de Juan Valdez contempla la apertura de más de 90 tiendas a nivel global durante 2026 - crédito Juan Valdez

La llegada del nuevo gerente coincide con un plan que contempla la apertura de más de 90 tiendas en 2026. Procafecol proyecta además una expansión en España junto al Grupo Trinity, con la meta de alcanzar 140 locales en ese país en 2030.

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El resultado operativo de 2025 fue de $74.820 millones antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, equivalente al 8,8% de las ventas. La empresa fue creada en 2002 por la Federación Nacional de Cafeteros, que continúa como su principal accionista.

Quintero tendrá la responsabilidad de fortalecer la presencia internacional de Juan Valdez, consolidar la propuesta de valor de la marca y profundizar el vínculo con los consumidores. Procafecol señaló que el objetivo es sostener el crecimiento del negocio y afianzar a la compañía como “una de las marcas colombianas con mayor reconocimiento internacional”.

Más de tres décadas en comercio, distribución y entretenimiento

Quintero estuvo al frente de Colombiana de Escenarios y la operación del Movistar Arena de Bogotá durante ocho años - crédito Federación Nacional de Cafeteros/Colprensa
Quintero estuvo al frente de Colombiana de Escenarios y la operación del Movistar Arena de Bogotá durante ocho años - crédito Federación Nacional de Cafeteros/Colprensa

El nuevo gerente general llega después de ocho años al frente de Colombiana de Escenarios, operadora del Movistar Arena de Bogotá. Durante su gestión desde 2018, el recinto acogió más de 750 espectáculos y recibió a seis millones de espectadores.

Su trabajo en el escenario incluyó la estrategia y operación integral del recinto, la gestión de pérdidas y ganancias, las alianzas comerciales y el posicionamiento de la marca. El mismo 5 de octubre, BeatHub Entertainment, accionista de Colombiana de Escenarios, comunicó la salida de Quintero y el nombramiento de Gabriel Sánchez Olea para el cargo.

Antes de incorporarse al sector del entretenimiento, Quintero ocupó posiciones directivas en VTU de Colombia, Whirlpool Colombia, Mabe Colombia, Payless ShoeSource y Sony Colombia. En Payless lideró la expansión en Colombia y Ecuador, con la apertura de 75 tiendas en el primer país y cinco en el segundo.

En Sony Colombia desarrolló nuevos canales de distribución y tiendas para reforzar la relación directa con los consumidores. Su trayectoria reúne más de 30 años en empresas nacionales y multinacionales, con experiencia en crecimiento de negocios, expansión comercial, mercadeo, operación, innovación y desarrollo de marcas.

Quintero es administrador de empresas de la Universidad Eafit y especialista en mercadeo estratégico del Cesa.

Los ingresos operacionales de Procafecol crecieron 18,2% y alcanzaron $480.253 millones en el primer semestre

Procafecol cerró el primer semestre con ingresos operacionales de $480.253 millones - crédito Europa Press
Procafecol cerró el primer semestre con ingresos operacionales de $480.253 millones - crédito Europa Press

Procafecol cerró el primer semestre con ingresos operacionales de $480.253 millones, un aumento de 18,2% frente al mismo periodo de 2025. La utilidad del ejercicio cayó cerca de 34%, hasta $8.961 millones.

La reducción se debió principalmente al aumento del costo de ventas por los precios del café y al incremento de los gastos de mano de obra. Las eficiencias aplicadas en los gastos de venta compensaron parte de esas presiones, pero no evitaron la disminución de la utilidad operacional y del resultado neto.

La ganancia había sido de $13.602 millones en el primer semestre de 2025. El nombramiento de Quintero Martínez dejó al frente de la compañía a un ejecutivo con experiencia en expansión, operación, desarrollo de marcas y gestión de negocios orientados a la experiencia del consumidor.

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