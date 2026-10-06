Defensa de Sneyder Pinilla prende las alarmas por el traslado del exdirector de la Ungrd a La Picota: “Su vida e integridad deben ser protegidas”

El Inpec ordenó trasladar a Sneyder Pinilla y Olmedo López a la cárcel La Picota; la defensa del exsubdirector de la Ungrd pidió dejar sin efectos la decisión - crédito Colprensa

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El abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, defensor del exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Sneyder Pinilla, exigió revocar la decisión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que dispone el traslado de su cliente a la cárcel de La Picota, en Bogotá, bajo el argumento de que existe un mandato judicial que ordena su permanencia en una unidad militar.

La reacción de la defensa se dio tras la expedición de la Resolución Número 008041 del 6 de octubre de 2026, firmada por el Director General del Inpec, el coronel Daniel Fernando Gutiérrez. Mediante este acto administrativo, el instituto ordenó trasladar a Olmedo López, exdirector de la entidad, y a Sneyder Pinilla desde los recintos especiales para la fuerza pública hacia la cárcel La Picota.

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El jurista difundió un mensaje en sus redes sociales en el que advirtió que mover a su representado hacia un centro penitenciario ordinario desconoce los pronunciamientos de los jueces de la República y compromete la vida del exfuncionario en su condición de testigo clave dentro del escándalo de corrupción.

“Como defensa de Sneyder Pinilla, solicitamos que sea dejada sin efectos la decisión del Inpec que ordena su traslado a la cárcel La Picota. Existe una orden judicial vigente que dispone que nuestro representado permanezca en un centro de reclusión militar. Las decisiones de los jueces de la República deben ser respetadas y cumplidas”, sostuvo el abogado Moreno en una publicación en su cuenta de X.

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Luis Gustavo Moreno, abogado de Sneyder Pinilla, cuestionó la decisión del Inpec y reclamó el cumplimiento de una orden judicial relacionada con el lugar de reclusión del exfuncionario - crédito @GustavoMorenoRi/X

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