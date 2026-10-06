Colombia

Daniel Briceño quiere cambiar los controles a conductores de plataformas y los taxistas respondieron: “No queremos que nos equiparen”

La discusión llegó al Congreso con una propuesta que busca modificar la manera en que las autoridades verifican la prestación de servicios de transporte mediante aplicaciones. El proyecto abre un nuevo pulso con el gremio de los taxistas, que advierte sobre las diferencias en las obligaciones que deben cumplir unos y otros conductores

Daniel Briceño impulsa tres proyectos relacionados con los controles de tránsito, las plataformas de transporte y el manejo de vehículos inmovilizados - crédito @Danielbricen/X/Uber
Daniel Briceño impulsa tres proyectos relacionados con los controles de tránsito, las plataformas de transporte y el manejo de vehículos inmovilizados - crédito @Danielbricen/X/Uber
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El debate sobre las condiciones en las que trabajan los conductores vinculados a plataformas de transporte suma un nuevo capítulo. El representante a la Cámara Daniel Briceño está promoviendo tres proyectos con los que busca modificar controles de tránsito, reglas para estas aplicaciones y el manejo de los vehículos inmovilizados.

Una de las iniciativas plantea cambiar la forma en que los agentes verifican si un conductor está prestando un servicio mediante una plataforma. La propuesta generó rechazo entre los taxistas. Hay dos posiciones enfrentadas sobre el alcance de los controles de tránsito.

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Taxis - Colombia - Imagen de referencia
Los taxistas defienden las condiciones y controles que deben cumplir para prestar el servicio y cuestionan los cambios propuestos para los conductores de plataformas - crédito Colprensa

El proyecto relacionado con el comparendo D12 es uno de los puntos centrales. Actualmente, esta infracción contempla una multa cercana a $1,2 millones y la inmovilización del vehículo por cinco días en la primera sanción. Para una segunda, son 20 días, y para una tercera, puede llegar a 40. Briceño sostiene que su intención no es eliminar los controles. Según explicó en Blu Radio, busca que sea la autoridad la encargada de reunir las pruebas.

Uno de los cambios que más controversia genera está relacionado con los celulares. El congresista afirmó que algunos conductores le han contado que los agentes les solicitan el teléfono y revisan su contenido para comprobar si tienen abierta una aplicación de transporte. “¿En qué mundo una autoridad de tránsito puede revisarle a usted el contenido de su celular sin una orden judicial?”, cuestionó.

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Para Briceño, el conductor puede terminar entregando el dispositivo por la presión del procedimiento, aunque considere que no debería hacerlo. “Se podría negar, pero, Ricardo, la realidad es que cuando usted está en un procedimiento de este tipo, usted es un conductor, usted no está haciendo nada malo, se está trabajando honestamente en una plataforma”, afirmó.

Coches con conductores y logos de Uber, Cabify, DiDi; motos con repartidores y mochilas con logos de Pedidos Ya y Rappi, divididos por una línea.
Los conductores vinculados a plataformas de movilidad quedarían cobijados por cambios en los procedimientos de verificación que plantea la iniciativa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La iniciativa contempla además impedir que los pasajeros sean interrogados para establecer qué relación tienen con quien conduce. Busca que las autoridades obtengan las pruebas por otras vías, entre ellas las cámaras de vigilancia y el seguimiento de los organismos de tránsito.

Gremio de taxistas rechaza la propuesta

Desde el sector de los taxis, Hugo Ospina, vocero del gremio de taxistas, cuestionó estas modificaciones y defendió la permanencia de mecanismos de verificación. Su argumento parte de las diferencias que, según expuso, existen entre las obligaciones de los taxis y las de los vehículos particulares utilizados mediante plataformas.

Ospina recordó que los taxis deben someterse a revisiones preventivas cada dos meses y que sus conductores tienen que renovar anualmente la licencia de conducción. “Las mismas leyes han dicho, y la Corte Constitucional ha dicho que esto es un servicio esencial donde debe prevalecer la seguridad de los usuarios. Entonces, a nosotros no exigen revisiones técnico-mecánicas cada dos meses. Yo tengo ya 60 años y cada año me toca sacar la licencia de conducción, cada año. Nosotros no queremos que nos equiparen”, sostuvo a Blu Radio.

Hugo Ospina, representante del gremio de taxistas
Hugo Ospina, dirigente del gremio de taxistas, cuestionó los cambios propuestos y defendió que se mantengan mecanismos para comprobar la prestación del servicio - crédito Alvaro Tavera/Colprensa

El dirigente gremial también cuestionó que se limite la revisión de los teléfonos durante los controles. Mencionó que la Policía puede solicitar información de un equipo para establecer si aparece reportado como robado. “Hoy hay mucho hurto de celular y a usted lo ha parado la Policía: ‘Permítame, déjeme ver el IMEI de su celular’, y aquí nos han capturado algunos taxistas porque compraron celulares o algunas personas las han parado en la vía porque le pidieron el IMEI del celular, resulta que el celular estaba robado”.

Ospina agregó que también existen casos en los que conductores inmovilizados aseguran que el pasajero era un familiar o un amigo, mientras las autoridades verifican si realmente se estaba prestando un servicio no autorizado.

Ahora bien, el paquete de Briceño incluye otras dos iniciativas. Una busca regular las plataformas de movilidad y establecer condiciones que, según el congresista, permitan “nivelar la cancha” frente al servicio de taxi.

Entre las medidas mencionó que los taxistas puedan acceder a tarifas dinámicas y un cambio en las reglas de homologación para permitir vehículos distintos a los modelos tradicionales que predominan en el sector. La tercera propuesta apunta al sistema de patios y grúas. El proyecto plantea que, en determinados casos, los vehículos inmovilizados puedan permanecer en el domicilio de sus propietarios, bajo mecanismos de rastreo y control.

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