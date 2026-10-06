Congreso también se tomó la semana de receso escolar y varias iniciativas quedaron en suspenso: cuáles son

La decisión fue avalada por las Mesas Directivas del Senado y la Cámara de Representantes - crédito Colprensa

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Del 5 al 9 de octubre de 2026, el Congreso de la República no tendrá sesiones ordinarias, sumándose a la semana de receso establecida en las instituciones educativas del país.

La decisión fue adoptada por las Mesas Directivas del Senado y la Cámara de Representantes con previo encuentro con voceros de las bancadas políticas.

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De hecho, en el sitio web de las corporaciones se observa que en las agendas legislativas no se tiene previsto que se vayan a realizar actividades en los cinco días hábiles.

Incluso, estaba previsto una plenaria del Senado para el miércoles 7 de octubre a las 3:00 p. m., con 18 proyectos de ley en el orden del día preliminar, aunque sin la discusión presupuestaria, según recopiló El Colombiano.

Varios legisladores manifestaron a medios como La FM o Caracol Radio que la semana de descanso será aprovechada para tomar su tiempo para compartir con sus familias o para adelantar labores en las regiones del país.

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Esta pausa ha reducido el tiempo disponible para aprobar varias de las iniciativas del interés nacional. El principal es el Presupuesto General de la Nación para el 2027, cuya discusión se reanudará el 13 de octubre.

Las Comisiones Económicas Conjuntas Terceras y Cuarta ya fijaron el monto en $634,9 billones, una cifra que el Ejecutivo podrá aprobar si el Congreso no alcanza un acuerdo dentro del plazo legal.

Las votaciones se proyectan para los días comprendidos entre el 13 y el 16 de octubre. Si Cámara y Senado adoptan textos distintos, deberán conciliarlos antes de la fecha límite.

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El proyecto incorpora más de 615 proposiciones presentadas por los congresistas y avaladas por el Ministerio de Hacienda. Entre los cambios figura un recorte de $170.000 millones para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, distribuido entre gastos de funcionamiento e inversión.

También se contempla el traslado de dos billones de pesos desde la sección del Ministerio de Hacienda hacia el sector de Salud y Protección Social. La Rama Judicial recibiría $100.000 millones adicionales para cubrir faltantes relacionados con el ajuste de la bonificación judicial, mientras que Deporte y Recreación sumaría $99.100 millones.