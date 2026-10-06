Colombia

Congreso también se tomó la semana de receso escolar y varias iniciativas quedaron en suspenso: cuáles son

Las mesas directivas fijaron jornadas de compensación para la semana siguiente, en la que se tiene previsto la votación del Presupuesto 2027 del 13 al 16 de octubre

La decisión fue avalada por las Mesas Directivas del Senado y la Cámara de Representantes - crédito Colprensa
La decisión fue avalada por las Mesas Directivas del Senado y la Cámara de Representantes - crédito Colprensa
Guardar

Del 5 al 9 de octubre de 2026, el Congreso de la República no tendrá sesiones ordinarias, sumándose a la semana de receso establecida en las instituciones educativas del país.

La decisión fue adoptada por las Mesas Directivas del Senado y la Cámara de Representantes con previo encuentro con voceros de las bancadas políticas.

PUBLICIDAD

De hecho, en el sitio web de las corporaciones se observa que en las agendas legislativas no se tiene previsto que se vayan a realizar actividades en los cinco días hábiles.

Incluso, estaba previsto una plenaria del Senado para el miércoles 7 de octubre a las 3:00 p. m., con 18 proyectos de ley en el orden del día preliminar, aunque sin la discusión presupuestaria, según recopiló El Colombiano.

Varios legisladores manifestaron a medios como La FM o Caracol Radio que la semana de descanso será aprovechada para tomar su tiempo para compartir con sus familias o para adelantar labores en las regiones del país.

PUBLICIDAD

Esta pausa ha reducido el tiempo disponible para aprobar varias de las iniciativas del interés nacional. El principal es el Presupuesto General de la Nación para el 2027, cuya discusión se reanudará el 13 de octubre.

Las Comisiones Económicas Conjuntas Terceras y Cuarta ya fijaron el monto en $634,9 billones, una cifra que el Ejecutivo podrá aprobar si el Congreso no alcanza un acuerdo dentro del plazo legal.

Las votaciones se proyectan para los días comprendidos entre el 13 y el 16 de octubre. Si Cámara y Senado adoptan textos distintos, deberán conciliarlos antes de la fecha límite.

El proyecto incorpora más de 615 proposiciones presentadas por los congresistas y avaladas por el Ministerio de Hacienda. Entre los cambios figura un recorte de $170.000 millones para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, distribuido entre gastos de funcionamiento e inversión.

También se contempla el traslado de dos billones de pesos desde la sección del Ministerio de Hacienda hacia el sector de Salud y Protección Social. La Rama Judicial recibiría $100.000 millones adicionales para cubrir faltantes relacionados con el ajuste de la bonificación judicial, mientras que Deporte y Recreación sumaría $99.100 millones.

Temas Relacionados

Congreso ColombiaSemana de recesoVacacionesPresupuesto 2027Proyectos de leyColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hombre con arma de fuego salió en defensa de su vecino en Cali cuando iba a ser asaltado: todo quedó en video

Las imágenes muestran a un joven que ingresó a su casa, junto con su esposa e hijos, tomó un arma y disparó hacia varios sujetos que, según la versión difundida, rodeaban a otro residente del sector

Hombre con arma de fuego salió en defensa de su vecino en Cali cuando iba a ser asaltado: todo quedó en video

Murió Víctor Hugo Ayala, el bolerista que convirtió ‘Camino verde’ en un clásico colombiano

El cantante y compositor bogotano falleció a los 92 años tras una trayectoria de siete décadas, con cerca de 48 discos y una huella imborrable en la música romántica del país

Murió Víctor Hugo Ayala, el bolerista que convirtió ‘Camino verde’ en un clásico colombiano

Salario mínimo 2027: expertos anticipan un aumento cercano a los $150.000 para los trabajadores colombianos

El cálculo del equipo de Investigaciones Económicas y Mercados Financieros de Davivienda ubicó la remuneración básica en $1.899.732 mensuales, frente a los $1.750.905 vigentes

Salario mínimo 2027: expertos anticipan un aumento cercano a los $150.000 para los trabajadores colombianos

Colombia vs. Perú - partido amistoso en vivo HOY: siga aquí el último encuentro de la Tricolor en la fecha FIFA

La Amarilla dirigida por Néstor Lorenzo enfrentará en el estadio del Inter Miami al combinado Inca, luego de empatar contra México y perder contra Paraguay

Colombia vs. Perú - partido amistoso en vivo HOY: siga aquí el último encuentro de la Tricolor en la fecha FIFA

Predicción del clima en Cartagena de Indias para este martes 6 de octubre

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Predicción del clima en Cartagena de Indias para este martes 6 de octubre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Murió Víctor Hugo Ayala, el bolerista que convirtió ‘Camino verde’ en un clásico colombiano

Murió Víctor Hugo Ayala, el bolerista que convirtió ‘Camino verde’ en un clásico colombiano

Alci Acosta reapareció en redes sociales tras permanecer varios días en UCI: “Ya estoy en mi casa”

Georgina Rodríguez se convirtió en el rostro de una popular marca colombiana y el internet ‘estalló’: “Ahora usamos el mismo producto”

Ben Affleck fue tajante al aclarar los rumores de un supuesto romance con Shakira: “Se inventan cosas”

Qué significa ‘Assarabia Colombia’: el chiste interno de BTS que movió a miles de personas en los conciertos en Bogotá

Deportes

Colombia vs. Perú - partido amistoso en vivo HOY: siga aquí el último encuentro de la Tricolor en la fecha FIFA

Colombia vs. Perú - partido amistoso en vivo HOY: siga aquí el último encuentro de la Tricolor en la fecha FIFA

Deportivo Pereira anunció que Arturo Reyes no seguirá siendo su director técnico y ya tendría reemplazo

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II tras la victoria de Santa Fe ante Independiente Medellín

Rafael Dudamel, entrenador del Cali, explicó cómo pasó de estar ‘en la cuerda floja’ a ser uno de los mejores equipos del torneo: “Indispensables”

Santa Fe venció al Independiente Medellín por la mínima diferencia, en condición de visita, por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II