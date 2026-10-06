Colombia

Cómo hacer Fetuccini Alfredo tradicional: receta cremosa y fácil en 30 minutos

De inspiración italiana y favorita en todo el mundo: una receta rápida, cremosa y llena de sabor para repetir siempre

Una porción generosa, suave y humeante, lista para disfrutar en la mesa. Un clásico italiano que conquista a todos
Una porción generosa, suave y humeante, lista para disfrutar en la mesa. Un clásico italiano que conquista a todos (- crédito Ilustrativa Infobae)
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La cremosidad de la salsa, el aroma de la mantequilla y el sabor intenso del queso hacen del fetuccini Alfredo una de esas recetas que siempre provoca repetir.

Aunque no pertenece a una región colombiana, es una preparación de inspiración italiana muy popular en restaurantes y hogares de todo el mundo. Su versión más conocida combina pasta, crema de leche, mantequilla y queso parmesano.

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Receta de fetuccini Alfredo

El fetuccini Alfredo es una pasta larga cubierta con una salsa cremosa. La técnica principal consiste en integrar la mantequilla, la crema de leche, el queso parmesano y un poco del agua de cocción para lograr una textura suave.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos.
  • Preparación: 10 minutos.
  • Cocción: 20 minutos.

Ingredientes

Pasta en nidos, un trozo de mantequilla, queso Montasio rallado, una jarra con leche y especias dispuestas sobre una mesa de madera
Ingredientes sencillos y de calidad: pasta, crema de leche, mantequilla, queso parmesano, nuez moscada, sal y pimienta. Todo lo necesario para crear magia en la cocina (- crédito Ilustrativa Infobae)
  1. 340 g de fetuccini seco.
  2. 360 ml de crema de leche.
  3. 85 g de mantequilla sin sal.
  4. 140 g de queso parmesano recién rallado.
  5. ½ cucharadita de nuez moscada.
  6. ½ cucharadita de pimienta negra.
  7. 1 cucharadita de sal para la salsa.
  8. 1 cucharada de sal para cocinar la pasta.
  9. ½ taza de agua de cocción de la pasta.

Cómo hacer fetuccini Alfredo, paso a paso

  1. Pon a hervir una olla grande con abundante agua y 1 cucharada de sal.
  2. Agrega el fetuccini y cocínalo hasta que quede al dente. Revisa el tiempo indicado en el empaque.
  3. Antes de escurrir la pasta, reserva ½ taza del agua de cocción.
  4. Derrite la mantequilla en una sartén amplia a fuego medio-bajo.
  5. Añade la crema de leche, la nuez moscada, la pimienta y la sal.
  6. Cocina la salsa durante 5 minutos. Evita que hierva con fuerza.
  7. Incorpora el queso parmesano poco a poco y revuelve hasta que se derrita.
  8. Agrega el fetuccini directamente a la sartén.
  9. Mezcla la pasta con pinzas para cubrirla por completo con la salsa.
  10. Añade el agua de cocción poco a poco si la preparación queda muy espesa.
  11. Mantén el fuego bajo para evitar que la crema se corte.
  12. Rectifica la sal y sirve de inmediato con más queso parmesano.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

El fetuccini alfredo es perfecto para esos almuerzos o cenas en los que la comida se convierte en la mejor excusa para encontrarse y celebrar
El fetuccini alfredo es perfecto para esos almuerzos o cenas en los que la comida se convierte en la mejor excusa para encontrarse y celebrar (- crédito Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde 4 porciones como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aproximadamente 950 kcal.
  • Carbohidratos: 80 g.
  • Proteínas: 28 g.
  • Grasas: 58 g.
  • Fibra: 3 g.
  • Sodio: 750 mg aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El secreto está en la integración: mezclar la pasta directamente en la sartén con la salsa a fuego bajo permite que cada hebra absorba todo el sabor y la cremosidad.
El secreto está en la integración: mezclar la pasta directamente en la sartén con la salsa a fuego bajo permite que cada hebra absorba todo el sabor y la cremosidad. (- crédito Ilustrativa Infobae)

El fetuccini Alfredo se puede guardar en un recipiente hermético dentro de la nevera hasta 3 días.

Para recalentarlo, usa una sartén a fuego bajo y agrega 1 o 2 cucharadas de leche, crema de leche o agua. Revuelve hasta recuperar la textura cremosa.

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No se recomienda congelarlo porque la salsa puede separarse al descongelarse.

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