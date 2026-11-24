La explosión dejó personas heridas y daños en vehículos, establecimientos comerciales y edificaciones cercanas a la Gobernación del Meta (@nelsoncubides/X)

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, reveló información relacionada con el atentado que se registró el 23 de noviembre de 2026 en la Gobernación del Meta, ubicada en Villavicencio. De acuerdo con el primer mandatario, estos hechos de violencia habrían sido planeados por las disidencias de las Farc comandadas por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

“La acción terrorista es atribuida a alias Iván Mordisco, específicamente al Frente 39 Arsecio Niño, al mando de alias Paul”, precisó el jefe de Estado en una rueda de prensa.

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Las investigaciones adelantadas por las autoridades indican que el vehículo que explotó fue hurtado el 12 de marzo de 2026 en el municipio de Puerto Gaitán por integrantes de esa misma estructura criminal.

El presidente De la Espriella informó que el vehículo que explotó en el atentado fue hurtado el 12 de marzo de 2026 en el municipio de Puerto Gaitán (César Carrión/Presidencia de la República)

El presidente informó que el ataque no constituye un hecho aislado, puesto que hace parte de un conjunto de acciones criminales perpetradas recientemente en el departamento y en el municipio de Puerto Gaitán.

“Forma parte de una escalada que incluye el carro bomba contra el peaje Pipiral (ubicado en el kilómetro 72 de la vía Bogotá–Villavicencio) el 15 de noviembre y múltiples acciones previas en Puerto Gaitán. Todo eso está conectado, por lo tanto, podemos afirmar que se trata de una acción narcoterrorista de ese grupo del bandido miserable de alias Mordisco”, aseveró el presidente ante los medios de comunicación.

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De igual manera, indicó que el atentado dejó 20 personas lesionadas, pero no hubo ningún fallecido. La detonación del carro bomba generó también afectaciones en el 60% del edificio de la Gobernación de Villavicencio e impactó la catedral Nuestra Señora de El Carmen, la lotería del Meta y el Banco de la República.

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