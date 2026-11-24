Juan Manuel Santos reconoció que la política de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos tuvo errores durante los primeros años de implementación del Acuerdo de Paz (Gwladys Fouche/REUTERS |Colprensa/Ejército)

Guardar

El expresidente Juan Manuel Santos reconoció que una decisión de su gobierno pudo estimular nuevas siembras de coca durante los primeros años de implementación del Acuerdo de Paz en 2016: anunciar con anticipación que se entregarían incentivos económicos a quienes participaran en los programas de sustitución voluntaria.

Santos revisó las decisiones tomadas entre 2016 y 2018 y señaló que la divulgación anticipada de los beneficios pudo generar un efecto contrario al buscado. Según explicó en entrevista con Blu Radio, algunas personas habrían encontrado en la siembra de coca una oportunidad para acceder tiempo después a los recursos ofrecidos por el Estado.

PUBLICIDAD

Colombia pasó de registrar 96.000 hectáreas de coca en 2015 a 171.000 en 2017, según los reportes de Naciones Unidas (Nadège Mazars/AP Foto)

La conversación ocurrió mientras el país revisa los resultados y las dificultades de una negociación que modificó la relación entre el Estado y las antiguas Farc en regiones. “¿Qué creo que hicimos mal o qué no previmos? Que cuando comenzamos a anunciar la política de sustitución voluntaria, que íbamos a dar unos incentivos, eso creó un incentivo perverso y muchos se fueron a sembrar coca”, reconoció el Nobel de Paz.

A su juicio, el problema estuvo en anticipar durante años la entrega de los apoyos. Esa información pudo llevar a que aumentara el número de personas interesadas en cultivar coca antes de acogerse a los mecanismos de sustitución.

PUBLICIDAD

“Ahí pudo haber sido un incentivo perverso el haber anunciado años antes que íbamos a hacer una política de sustitución voluntaria con incentivos”, insistió. La política buscaba que las familias dejaran los cultivos ilícitos y recibieran respaldo para desarrollar otras actividades.

El aumento de los cultivos y otros factores

El exmandatario aclaró que el crecimiento de las áreas sembradas no respondió a una sola causa. Entre los factores que incidieron mencionó la caída en el precio del oro, que habría llevado a organizaciones dedicadas a la minería ilegal a buscar ingresos en el negocio de la coca.

Las cifras de esos años muestran la dimensión del incremento. El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), reportó que el área cultivada pasó de 96.000 hectáreas en 2015 a 146.000 en 2016. El aumento fue de 52%.

PUBLICIDAD

La tendencia continuó en 2017, cuando el país llegó a 171.000 hectáreas de coca, un crecimiento de 17% frente al año anterior y el registro más alto hasta entonces. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife) recordó que el aumento venía de tiempo atrás: en 2013 se contabilizaban 48.000 hectáreas.

El expresidente señaló que la caída del precio del oro también pudo impulsar el traslado de organizaciones dedicadas a la minería ilegal hacia el negocio de la coca (Catalina Olaya / Colprensa)

Santos también defendió los resultados de la etapa inicial del proceso. Aseguró que su administración comenzó por las garantías de seguridad y que él encabezaba encuentros con las comunidades, la Fiscalía, la Procuraduría y la fuerza pública. A esas acciones atribuyó la reducción de la violencia observada en distintas zonas durante los primeros años de aplicación del acuerdo.

PUBLICIDAD

“No es un acuerdo perfecto”, dijo al referirse a las dificultades de la negociación y su puesta en marcha. “Hacer la paz es muy difícil, ha sido muy difícil en todas partes, pero creo que lo que se logró fue muy importante”, afirmó. También reiteró que, a su juicio, lo firmado fue “el mejor acuerdo posible”.

La implementación, en el centro de la discusión

Los críticos han señalado el aumento de los cultivos ilícitos como una de las principales consecuencias del pacto firmado en La Habana. Santos reconoció que hubo decisiones que pudieron favorecer ese crecimiento, pero sostuvo que la violencia que afecta actualmente a varias regiones está relacionada, sobre todo, con los retrasos en la implementación y la falta de presencia estatal.

PUBLICIDAD

En la entrevista, cuestionó la ejecución del acuerdo durante los gobiernos posteriores al suyo. Calificó como “pobre” la implementación durante la administración de Iván Duque y como “pésima” la del gobierno de Gustavo Petro.

Santos cuestionó la implementación del Acuerdo de Paz durante los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro, a los que calificó como “pobre” y “pésima”, respectivamente (Álvaro Tavera/Colprensa - Presidencia de Colombia)

Además, pidió al presidente Abelardo de la Espriella retomar lo pactado y utilizarlo como herramienta para reconstruir la confianza de las comunidades. Santos considera que avanzar en los compromisos pendientes puede contribuir a recuperar la seguridad en las zonas afectadas por el conflicto.