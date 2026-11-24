El atentado con carro bomba en Villavicencio dejó al menos 23 personas heridas, entre ellas una menor de edad. (Captura de video @ABDELAESPRIELLA / X)

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, visitó el martes 24 de noviembre de 2026 a las personas heridas por el atentado con carro bomba ocurrido en Villavicencio, Meta, luego de recorrer el área afectada y participar de un consejo extraordinario de seguridad con autoridades civiles, militares y policiales.

El mandatario se trasladó al hospital para expresar su respaldo a las víctimas de la explosión, que dejó al menos 23 lesionados. De la Espriella afirmó que los testimonios de los afectados reforzaron su decisión de sostener la ofensiva del Estado contra las organizaciones armadas ilegales.

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“Mi deber es estar donde la gente me necesita, acompañar a las víctimas y emplear todas las herramientas legítimas del Estado para proteger sus vidas”, escribió el jefe de Estado en un mensaje publicado en X.

El presidente Abelardo de la Espriella visitó a las víctimas en el hospital y ratificó la continuidad de las acciones estatales contra los grupos armados. (@ABDELAESPRIELLA / X)

La visita presidencial se produjo un día después de la detonación de un vehículo cargado con explosivos frente a la sede de la Gobernación del Meta, en el centro de la capital departamental. El ataque causó daños en inmuebles, comercios y edificios cercanos, además de afectar a residentes y trabajadores de la zona.

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