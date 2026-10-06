Cayó Miloto en Bogotá: serán más de 300 millones los que recibirá el ganador del premio mayor

MiLoto cayó en Bogotá durante la noche del 5 de octubre - crédito Baloto

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La suerte le volvió a sonreír a un habitante de la ciudad de Bogotá después de que el Operador Nacional de Juegos, a cargo de la mecánica Miloto, anunciara que el premio mayor cayó durante el más reciente sorteo celebrado en la noche del lunes 5 de octubre.

Hasta el momento del sorteo 0618, el acumulado sumaba una cifra de 350 millones de pesos que ahora le pertenecen a un solo ganador. Sin embargo, Miloto señaló que la mecánica dejó también 12.387 jugadores ganadores en distintas categorías, con premios que superaron los 425 millones de pesos en conjunto.

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La combinación ganadora fue 07 - 16 - 25 - 34 - 36. El tiquete se adquirió en un punto de venta de Paga Todo, y el afortunado se convirtió en el número 20 del premio mayor de MiLoto en Bogotá desde el lanzamiento del juego.

A partir de ahora, el ganador deberá iniciar el trámite para reclamar el premio a través de la Fiduciaria de Occidente y consultar las condiciones en la página oficial de baloto.com.

El premio mayor fue de 350 millones de pesos - crédito Baloto (Baloto)

Desde el 20 de octubre de 2023 y hasta el 4 de octubre de 2026, MiLoto entregó 62.541 millones de pesos en premios, distribuidos entre 3.747.783 premios en todo el país. Durante ese periodo, el juego también reportó aportes superiores a 25.666 millones de pesos al sistema de salud colombiano.

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El ganador no recibirá la totalidad del premio: esta es la razón

Pese a que la dinámica del juego ofrece un acumulado de 350 millones de pesos, lo cierto es que no podrá recibir la totalidad del premio por cuenta de las leyes vigentes en el país que lo obligan a aportar parte de su recompensa.

El premio mayor está gravado con una tarifa del 20% por ganancias ocasionales, aplicable a loterías, rifas, apuestas y juegos similares según el artículo 317 del Estatuto Tributario. Sobre los $350 millones anunciados, la retención asciende a $70 millones, por lo que el ganador recibiría inicialmente $280 millones.

Además, el país cuenta con con el gravamen conocido popularmente como el 4x1000 que, aunque no será percibido inicialmente, sí sería descontado a medida que haga uso del dinero otorgado.

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El sorteo 0618 de MiLoto dejó los números ganadores 07, 16, 25, 34 y 36 y un acumulado de 120 millones de pesos - crédito Baloto (Baloto)

Este gravamen se genera cuando el titular dispone de los recursos mediante retiros, transferencias, cheques u otras operaciones gravadas. Si trasladara los $280 millones en una sola operación y no contara con saldo de su exención mensual, el cobro sería de $1,12 millones.

Las personas naturales tienen una exención mensual de hasta 350 UVT en una cuenta marcada para ese beneficio. En 2026, el límite equivale a $18.330.900. Si el ganador conserva íntegra esa exención al momento de mover el dinero, el 4x1000 se cobraría sobre $261.669.100 y sería de aproximadamente $1.046.676. El valor final puede cambiar según el uso previo de la exención y la forma en que se administren los recursos.

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El Baloto cayó en Nobsa y es el mayor acumulado entregado desde 2017

El sorteo 2717 de Baloto, jugado en la noche del sábado 4 de octubre, dejó un ganador del acumulado de $61.600 millones en Nobsa, Boyacá. El tiquete fue vendido por la red aliada JER bajo la modalidad manual y acertó los números 03, 10, 14, 26 y 31, además de la súper balota 10.

El premio entregado en Nobsa representa la cuarta caída más alta en la historia de Baloto - crédito Baloto

El premio es la cuarta caída más alta en la historia del juego y la mayor entrega desde 2017, según informó el Operador Nacional de Juegos. La jornada también registró 40.239 ganadores en las demás categorías, con una bolsa total superior a $61.965 millones.

El ganador debe comunicarse con la Fiduciaria de Occidente para verificar el formulario y coordinar el cobro. El plazo para reclamar el dinero es de un año contado desde la fecha del sorteo; el tiquete debe conservarse en buen estado porque es el documento exigido para iniciar el trámite.

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Desde el inicio de la actual concesión, el 25 de mayo de 2022, Baloto ha entregado más de $425.617 millones en premios y ha registrado 12.373.513 ganadores en el país, de acuerdo con datos divulgados por el operador.