Cayó ‘La Morocha’, cabecilla política de las disidencias de ‘Calarcá’ en Caquetá: lideraba la extorsión y reclutamiento de menores

Capturaron en Caquetá a alias La Morocha, señalada cabecilla de la Estructura Rodrigo Cadete - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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Tropas del Ejército Nacional de Colombia reportaron la captura de alias La Morocha, señalada por las autoridades como presunta cabecilla pseudopolítica de la Estructura Rodrigo Cadete de las disidencias de las Farc, una mujer que figuraba en los carteles de los más buscados de Caquetá y Huila.

El procedimiento se realizó en la vereda Zabaleta, jurisdicción de Cartagena del Chairá, departamento del Caquetá, operación a cargo del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.

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Durante la intervención, fueron detenidos dos hombres que, según el reporte oficial, integraban su esquema de seguridad.

Las tropas incautaron además dos armas largas, un arma corta y cuatro teléfonos celulares. Las autoridades consideran que el resultado afecta las finanzas, la logística y la cadena de mando de esa estructura armada.

“Con este resultado se golpea la estructura logística y criminal de este grupo armado organizado y se debilitan sus mecanismos de financiación, sostenimiento y expansión territorial”, señaló el Ejército Nacional de Colombia en su cuenta oficial de X.

La mujer asumió el mando tras la muerte de alias Cibriano

De acuerdo con la información conocida, alias La Morocha habría asumido la conducción política de la organización hace un año y dos meses. Su ascenso se produjo después de la muerte de alias Cibriano, quien dirigía el grupo y murió en una operación militar.

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Pronunciamiento de Abelardo de la Espriella sobre captura de alias La Morocha - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La investigada tendría una trayectoria de ocho años dentro de organizaciones armadas ilegales. Es hermana de alias Cotiz, identificado por las autoridades como supuesto jefe militar del Bloque Jorge Briceño Suárez, facción Calarcá.

Además, fue pareja de alias Gato Diomedes, antiguo cabecilla del Frente 62 Miller Perdomo. La vinculación de la mujer con estas estructuras es materia de procesos judiciales y de inteligencia.

Tenía tres órdenes de captura vigentes

Alias La Morocha enfrenta tres órdenes de captura vigentes por concierto para delinquir agravado y delitos relacionados con fabricación, tráfico y porte de armas, municiones y explosivos de uso restringido o privativo de las Fuerzas Militares.

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Las autoridades la señalan de participar en actividades de extorsión, homicidio y secuestro. También la relacionan con el reclutamiento forzado de menores de edad en zonas rurales de Caquetá.

Entre los hechos atribuidos figura el desplazamiento de seis personas en Cartagena del Chairá, cinco de ellas menores. Según el informe oficial, la estructura pretendía incorporarlas a sus filas, pero el Ejército Nacional logró rescatarlas.

Pronunciamiento del Ejército Nacional de Colombia a la captura de alias La Morocha - crédito @COL_EJERCITO/X

Investigan presiones a campesinos para ampliar cultivos ilícitos

La mujer también es investigada por la presunta difusión de audios dirigidos a campesinos de Caquetá. En esas grabaciones, según las autoridades, se ordenaba incrementar los cultivos ilícitos en áreas bajo influencia de la estructura.

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Tras lo anterior, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció en X, afirmando que: “¡Golpeamos el mando y las finanzas de esta estructura narcoterrorista! Felicitaciones a nuestros militares y policías. ¡Vamos por todos!“.

El brigadier general Juan José Guzmán Ramírez, comandante de la Sexta División del Ejército Nacional, afirmó que el procedimiento fue resultado de acciones coordinadas entre las Fuerzas Militares, la Brigada contra el Narcotráfico N.° 1 y la Policía Nacional.

Según el oficial, la detención de Aguelo Salazar afecta las capacidades de mando, financiación y cobro de extorsiones de esa organización en el sur del país. “Su captura representa una afectación directa” para la estructura, sostuvo Guzmán Ramírez durante la presentación del resultado.

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Juan José Guzmán detalló el operativo contra la estructura Rodrigo Cadete - crédito cortesía Infobae Colombia

El reporte oficial incluyó el sometimiento de dos hombres identificados como Johan y Casillas, quienes presuntamente formaban parte de la estructura Raúl Reyes, facción Calarcá. Ambos serían integrantes cercanos de alias Ítalo o el Diablo, de acuerdo con la información divulgada por el Ejército.

Durante ese proceso, los dos hombres entregaron ametralladoras, fusiles, municiones, artefactos explosivos adaptados para drones y varios equipos aéreos no tripulados. Las autoridades no informaron la cantidad de material incautado ni si los elementos serán sometidos a análisis técnico.

El comandante de la Sexta División señaló que la entrega de ese arsenal reduce la capacidad operativa de los grupos armados ilegales que actúan en la región. “Son menos armas y menos recursos” para cometer extorsiones y amenazas, dijo.

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Las Fuerzas Militares anunciaron que mantendrán operaciones en Caquetá, Huila, Putumayo y el sur de Guaviare. El general Guzmán Ramírez sostuvo que la fuerza pública conservará abiertas las opciones de sometimiento a la justicia para quienes decidan abandonar las armas.