Arroz de cerdo: el truco para que quede en su punto y con ingredientes que tienes en casa

Arroz de cerdo colombiano: una receta casera, abundante y llena de sabor - crédito VisualesIA

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El arroz de cerdo es de esos platos que llenan la casa de aroma y reúnen a la familia alrededor de la mesa. La carne dorada, el arroz bien sazonado y el guiso de verduras forman una combinación sencilla, abundante y perfecta para un almuerzo especial.

En Colombia, esta preparación tiene distintas versiones, especialmente en la cocina Caribe, donde puede servirse con vegetales, ají, plátano maduro o una porción de patacones. También existen recetas en las que el cerdo y el arroz se cocinan juntos para concentrar el sabor.

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Receta de arroz de cerdo

El arroz de cerdo es una preparación seca hecha con arroz blanco, trozos de carne de cerdo, papa y un guiso de cebolla, pimentón, ajo y tomate. La técnica principal consiste en dorar la carne, preparar el fondo de sabor y cocinar el arroz en el mismo caldo.

El secreto está en dorar bien la carne y cocinar el arroz con un caldo lleno de sabor - crédito VisualesIA

Tiempo de preparación

Preparación: 20 minutos.

Cocción: 40 minutos.

Tiempo total: 1 hora.

Ingredientes

600 g de carne de cerdo cortada en cuadros. 2 tazas de arroz blanco. 3 papas medianas. 1 cebolla blanca picada. 1 pimentón rojo picado. 2 dientes de ajo picados. 3 cucharadas de puré de tomate. 2 cucharadas de aceite vegetal. 4 tazas de agua o caldo. 1 cucharadita de comino. ½ cucharadita de color o achiote. Sal al gusto. Pimienta al gusto. 1 plátano maduro frito para acompañar. Ají casero o hogao para servir.

Esta preparación convierte ingredientes sencillos en un plato reconfortante de la cocina colombiana - crédito VisualesIA

Cómo hacer arroz de cerdo, paso a paso

Limpie la carne de cerdo y séquela con papel de cocina. Sazone los trozos con sal, pimienta y comino. Caliente el aceite en una olla amplia. Dore el cerdo por todos sus lados hasta formar una capa dorada. Retire la carne por unos minutos y conserve la grasa que quedó en la olla. Agregue la cebolla, el pimentón y el ajo. Sofría durante 4 minutos, hasta que la cebolla esté transparente. Añada el puré de tomate y el color. Revuelva para integrar el guiso. Devuelva el cerdo a la olla. Vierta el agua o el caldo y cocine durante 15 minutos. Pele las papas y córtelas en mitades o cubos grandes. Agréguelas a la preparación. Lave el arroz hasta que el agua salga más clara. Incorpórelo a la olla. Revise el nivel del líquido: debe cubrir el arroz por completo. Si hace falta, adicione un poco más de caldo caliente. Cocine a fuego medio hasta que el líquido comience a reducirse. Cuando aparezcan pequeños orificios en la superficie del arroz, tape la olla y baje el fuego. Cocine a fuego bajo durante 15 minutos. Evite revolver de forma constante para que el arroz no se vuelva pastoso. Apague el fuego y deje reposar el arroz durante 5 minutos, con la olla tapada. Sirva caliente con tajadas de plátano maduro, patacones, ají casero o una cucharada de hogao.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones abundantes.

Un almuerzo completo con cerdo, papas, guiso y el toque dulce del plátano maduro - crédito VisualesIA

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aproximadamente 730 kcal.

Proteínas: 32 g.

Carbohidratos: 85 g.

Grasas: 25 g.

Fibra: 4 g.

Sodio: depende de la cantidad de sal y del caldo utilizado.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarde el arroz en un recipiente con tapa y llévelo a la nevera cuando se haya enfriado. Puede conservarse durante 3 días.

Para congelarlo, divídalo en porciones individuales y utilice recipientes herméticos. En el congelador puede durar hasta 2 meses. Para calentarlo, agregue 1 o 2 cucharadas de agua y revíselo hasta que esté bien caliente.

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