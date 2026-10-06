Colombia

Arroz de cerdo: el truco para que quede en su punto y con ingredientes que tienes en casa

Aprovecha la semana de receso para sacar el haz bajo la manga: un variado arroz que todos en casa querrán repetir

Arroz de cerdo colombiano: una receta casera, abundante y llena de sabor - crédito VisualesIA
Arroz de cerdo colombiano: una receta casera, abundante y llena de sabor - crédito VisualesIA
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El arroz de cerdo es de esos platos que llenan la casa de aroma y reúnen a la familia alrededor de la mesa. La carne dorada, el arroz bien sazonado y el guiso de verduras forman una combinación sencilla, abundante y perfecta para un almuerzo especial.

En Colombia, esta preparación tiene distintas versiones, especialmente en la cocina Caribe, donde puede servirse con vegetales, ají, plátano maduro o una porción de patacones. También existen recetas en las que el cerdo y el arroz se cocinan juntos para concentrar el sabor.

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Receta de arroz de cerdo

El arroz de cerdo es una preparación seca hecha con arroz blanco, trozos de carne de cerdo, papa y un guiso de cebolla, pimentón, ajo y tomate. La técnica principal consiste en dorar la carne, preparar el fondo de sabor y cocinar el arroz en el mismo caldo.

El secreto está en dorar bien la carne y cocinar el arroz con un caldo lleno de sabor - crédito VisualesIA
El secreto está en dorar bien la carne y cocinar el arroz con un caldo lleno de sabor - crédito VisualesIA

Tiempo de preparación

  • Preparación: 20 minutos.
  • Cocción: 40 minutos.
  • Tiempo total: 1 hora.

Ingredientes

  1. 600 g de carne de cerdo cortada en cuadros.
  2. 2 tazas de arroz blanco.
  3. 3 papas medianas.
  4. 1 cebolla blanca picada.
  5. 1 pimentón rojo picado.
  6. 2 dientes de ajo picados.
  7. 3 cucharadas de puré de tomate.
  8. 2 cucharadas de aceite vegetal.
  9. 4 tazas de agua o caldo.
  10. 1 cucharadita de comino.
  11. ½ cucharadita de color o achiote.
  12. Sal al gusto.
  13. Pimienta al gusto.
  14. 1 plátano maduro frito para acompañar.
  15. Ají casero o hogao para servir.
Esta preparación convierte ingredientes sencillos en un plato reconfortante de la cocina colombiana - crédito VisualesIA
Esta preparación convierte ingredientes sencillos en un plato reconfortante de la cocina colombiana - crédito VisualesIA

Cómo hacer arroz de cerdo, paso a paso

  1. Limpie la carne de cerdo y séquela con papel de cocina.
  2. Sazone los trozos con sal, pimienta y comino.
  3. Caliente el aceite en una olla amplia. Dore el cerdo por todos sus lados hasta formar una capa dorada.
  4. Retire la carne por unos minutos y conserve la grasa que quedó en la olla.
  5. Agregue la cebolla, el pimentón y el ajo. Sofría durante 4 minutos, hasta que la cebolla esté transparente.
  6. Añada el puré de tomate y el color. Revuelva para integrar el guiso.
  7. Devuelva el cerdo a la olla. Vierta el agua o el caldo y cocine durante 15 minutos.
  8. Pele las papas y córtelas en mitades o cubos grandes. Agréguelas a la preparación.
  9. Lave el arroz hasta que el agua salga más clara. Incorpórelo a la olla.
  10. Revise el nivel del líquido: debe cubrir el arroz por completo. Si hace falta, adicione un poco más de caldo caliente.
  11. Cocine a fuego medio hasta que el líquido comience a reducirse.
  12. Cuando aparezcan pequeños orificios en la superficie del arroz, tape la olla y baje el fuego.
  13. Cocine a fuego bajo durante 15 minutos. Evite revolver de forma constante para que el arroz no se vuelva pastoso.
  14. Apague el fuego y deje reposar el arroz durante 5 minutos, con la olla tapada.
  15. Sirva caliente con tajadas de plátano maduro, patacones, ají casero o una cucharada de hogao.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones abundantes.

Un almuerzo completo con cerdo, papas, guiso y el toque dulce del plátano maduro - crédito VisualesIA
Un almuerzo completo con cerdo, papas, guiso y el toque dulce del plátano maduro - crédito VisualesIA

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aproximadamente 730 kcal.
  • Proteínas: 32 g.
  • Carbohidratos: 85 g.
  • Grasas: 25 g.
  • Fibra: 4 g.
  • Sodio: depende de la cantidad de sal y del caldo utilizado.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarde el arroz en un recipiente con tapa y llévelo a la nevera cuando se haya enfriado. Puede conservarse durante 3 días.

Para congelarlo, divídalo en porciones individuales y utilice recipientes herméticos. En el congelador puede durar hasta 2 meses. Para calentarlo, agregue 1 o 2 cucharadas de agua y revíselo hasta que esté bien caliente.

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