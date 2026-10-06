Andi abre búsqueda de nuevo presidente y plantea relación constructiva con el Gobierno tras salida de Bruce Mac Master

Reportes periodísticos señalaron presuntas diferencias entre el Gobierno y la dirección de la Andi sobre la continuidad de su presidencia - crédito Colprensa

Guardar

La junta directiva de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, aceptó oficialmente la renuncia de Bruce Mac Master a la presidencia del gremio y anunció que en los próximos días conformará un comité encargado de elegir a la persona que asumirá la dirección de la organización.

La decisión fue adoptada durante una reunión extraordinaria realizada este lunes, según informó Blu Radio.

PUBLICIDAD

En un comunicado, la junta agradeció la gestión de Mac Master y destacó su papel durante varios episodios de alta tensión económica, política e institucional.

“Bajo su liderazgo, la asociación enfrentó crisis fiscales, afrontó la pandemia, momentos de conflictividad social, tensiones institucionales y amenazas a la democracia y al equilibrio de poderes”, señaló el gremio.

La Andi también resaltó su defensa del sector productivo, las libertades y el diálogo como mecanismo para buscar soluciones.

Bruce Mac Master dejó la presidencia de la Andi tras más de 12 años al frente del gremio empresarial - crédito Colprensa

Nuevo liderazgo deberá mantener diálogo con el Gobierno

Uno de los mensajes centrales de la junta directiva estuvo relacionado con el papel que deberá tener la persona que llegue a la presidencia del gremio.

PUBLICIDAD

La Andi expresó su intención de mantener una relación de interlocución con el Gobierno nacional, aunque dejó claro que ese vínculo debe preservar la independencia y autonomía del sector privado.

“La Junta de Dirección General expresa la voluntad que le asiste a la Andi de trabajar de manera constructiva con el Gobierno Nacional, manteniendo abiertos los espacios de interlocución”, indicó.

El gremio agregó que esa relación deberá desarrollarse con respeto, independencia y sentido de responsabilidad nacional, sin desconocer el papel que desempeñan las empresas dentro de la economía.

La organización sostuvo que continuará participando en las discusiones sobre las soluciones que requiere el país y que buscará preservar su lugar institucional.

El pronunciamiento se produce luego de varios distanciamientos entre Bruce Mac Master y el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, según la información publicada.

PUBLICIDAD

La junta no anunció todavía nombres de posibles candidatos ni estableció un plazo específico para la elección del nuevo presidente o presidenta.

La junta no anunció todavía nombres de posibles candidatos ni estableció un plazo específico para la elección del nuevo presidente o presidenta- crédito Colprensa

Comité escogerá sucesor de Mac Master

La Andi informó que en los próximos días dará a conocer la composición del comité encargado del proceso de selección.

Ese grupo tendrá la responsabilidad de definir quién asumirá la dirección de uno de los gremios empresariales más importantes del país.

Por ahora, no se conocen los criterios específicos que serán utilizados para escoger al reemplazo.

El comunicado sí dejó planteado que el próximo liderazgo deberá combinar la representación de los intereses del sector productivo con una actitud de diálogo frente al Ejecutivo.

PUBLICIDAD

Mac Master había confirmado su renuncia el viernes mediante una carta.

Ese mismo día fue condecorado por el Concejo de Bogotá, escenario en el que aprovechó para despedirse de los integrantes del sector empresarial y referirse a los principios que, según dijo, seguirán orientando su actividad.

“Parte de las tareas que nosotros hemos desarrollado en la Andi será parte de lo que yo siga haciendo hacia adelante: la defensa de las instituciones, la defensa de la democracia, la defensa de la capacidad de conversar, la defensa de la separación de poderes, la defensa del respeto por el otro”, afirmó.

PUBLICIDAD

Con su salida, la Andi inicia una etapa de transición interna en la que deberá definir no solo un nuevo liderazgo, sino también la manera en que mantendrá su interlocución con el Gobierno.

La junta directiva insistió en que esa relación debe ser constructiva, pero también autónoma.

El gremio busca así conservar espacios de diálogo con el Ejecutivo sin renunciar a su papel como representante de los empresarios y del sector productivo.