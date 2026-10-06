Colombia

Abelardo de la Espriella anunció asistencia jurídica a los exmilitares colombianos implicados en el asesinato del presidente de Haití Jovenel Moïse: “No pueden pagar justos por pecadores”

Un grupo de 17 soldados fueron trasladados hacia Florida, EE. UU., donde deberán comparecer ante la justicia norteamericana por su participación en el crimen registrado en julio de 2021

El presidente anunció su respaldo a los soldados en su cuenta de X - crédito Presidencia de Colombia/archivo particular
El presidente anunció su respaldo a los soldados en su cuenta de X - crédito Presidencia de Colombia/archivo particular
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El presidente Abelardo de la Espriella anunció su respaldo a los 17 exmilitares colombianos acusados de participar en el asesinato del presidente Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021, y que fueron trasladados a Estados Unidos para comparecer ante la justicia.

En su cuenta de X, el mandatario hizo publica su instrucción a los Ministerios de Defensa y de Justicia para brindar asesoría jurídica a los mercenarios, donde defendió su labor y su defensa por la institución castrense.

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“Les he dado la instrucción a los señores ministros de Defensa y de Justicia de brindar asistencia jurídica a los militares detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití, así como apoyo económico a sus familias”, expresó el jefe de Estado en sus redes sociales.

De igual manera, De la Espriella recalcó que esta ayuda del Ejecutivo pretende esclarecer lo sucedido con cada uno de los exmilitares y su participación en el crimen contra el dirigente haitiano.

“No pueden pagar justos por pecadores. Quiero saber exactamente qué ocurrió y que se esclarezca la responsabilidad individual de cada uno”, mencionó.

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