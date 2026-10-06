A la cárcel pareja sentimental de alias Pinocho, cabecilla de ‘Los Pachenca’, por presunto lavado de activos

El Juez Segundo Penal Municipal de Santa Marta ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Yolima Johana Murgas Guzmán, investigada por lavado de activos y señalada por las autoridades como pareja de Freddy Castillo Carrillo, alias Pinocho, máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn) o también conocidos como Los Pachenca.
La decisión descartó la solicitud de detención domiciliaria que había presentado la Fiscalía tras un preacuerdo con la defensa. El juez concluyó que esa alternativa no resultaba adecuada para el caso.
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