Colombia

A la cárcel pareja sentimental de alias Pinocho, cabecilla de ‘Los Pachenca’, por presunto lavado de activos

Los investigadores detectaron además registros de utilidades periódicas a nombre de la mujer y, en un registro domiciliario, incautaron efectivo, oro, tarjetas bancarias y una contadora de billetes

Yolima Johana Murgas Guzmán, señalada como pareja sentimental de alias Pinocho, fue detenida la tarde del jueves 24 de septiembre, y de acuerdo con versiones preliminares, tenía planeado escapar por la frontera con Venezuela por el departamento de La Guajira - crédito Policía Nacional
Las autoridades identificaron a Murgas Guzmán como pareja sentimental de Freddy Castillo Carrillo, alias Pinocho, líder de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada - crédito Policía Nacional
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El Juez Segundo Penal Municipal de Santa Marta ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Yolima Johana Murgas Guzmán, investigada por lavado de activos y señalada por las autoridades como pareja de Freddy Castillo Carrillo, alias Pinocho, máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn) o también conocidos como Los Pachenca.

La decisión descartó la solicitud de detención domiciliaria que había presentado la Fiscalía tras un preacuerdo con la defensa. El juez concluyó que esa alternativa no resultaba adecuada para el caso.

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