Colombia

Turismo ‘pet friendly’ en Colombia: los errores más comunes al viajar con mascotas que pueden arruinar la experiencia

Tamaño, razas permitidas, cobros adicionales y zonas verdes son solo algunos puntos de una lista que, si se omite, puede convertir el viaje en una experiencia problemática para el animal y los demás huéspedes

un hombre y su mascota se preparan para hacer un viaje juntos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los viajeros deben verificar las políticas de ingreso en los sistemas de transporte y en los atractivos turísticos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

Viajar con mascotas requiere revisar las reglas de ingreso, el transporte y los servicios disponibles antes de reservar cualquier destino. Sin embargo, está claro que para que una experiencia de turismo pet friendly funcione, los destinos deben ofrecer condiciones que resguarden el bienestar de los animales y la convivencia con otros visitantes e informar cualquier situación a los dueños de las mascotas.

Garantizar el bienestar de la mascota durante los viajes es apenas lo mínimo, como lo evidencia el caso de los viajeros acusados de abandonar a sus perros —un Pomerania y un Pitbull— en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Ante esas acusaciones, el propietario de uno de los animales afirmó: “No fue abandonado. Milo mi pitbull fui estafado por una agencia Viajes Peludos la cual tenía la responsabilidad de transportarlo en cabina desde Estados Unidos conmigo a Panamá”. Este episodio recuerda la necesidad de asegurar no solo los viajes de los humanos, sino de los animales de compañía.

PUBLICIDAD

Ante este panorama, Jorge Mora, docente del Programa de Hotelería y Turismo de la Uniagustiniana, señaló que la responsabilidad es compartida entre los dueños y los lugares que ofrecen servicios para mascotas. Además, aseguró que admisión de mascotas por sí sola no convierte a un lugar en apto para recibirlas: “Permitir el ingreso de mascotas es apenas uno de los elementos; el destino debe contar con condiciones que faciliten una experiencia adecuada para todos”.

La infraestructura define si un destino está preparado para las mascotas

Un lugar que recibe animales de compañía debe disponer de alojamientos adaptados, zonas de descanso y espacios para caminatas. También requiere acceso a agua, manejo de residuos y servicios veterinarios cercanos ante una eventualidad.

PUBLICIDAD

Los establecimientos, además, necesitan protocolos básicos de bienestar animal y reglas definidas sobre higiene, comportamiento y uso compartido de las instalaciones. Estas medidas permiten orientar tanto a los viajeros como al personal responsable de la atención.

Dos escenas de turistas con mascotas: a la izquierda, hombres caminan con un perro en una ciudad; a la derecha, una familia y un perro caminan en la montaña.
Los establecimientos gastronómicos y de hospedaje necesitan áreas delimitadas y protocolos de higiene específicos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las políticas del alojamiento deben revisarse antes de hacer una reserva

La planificación previa reduce los inconvenientes durante el viaje. Antes de elegir un destino o un hospedaje, los propietarios deben confirmar si acepta animales y cuáles son las condiciones de ingreso.

Entre los puntos que conviene consultar figuran los límites de tamaño, número de mascotas o razas, las áreas habilitadas, los cobros adicionales y las características de habitaciones y espacios comunes. También resulta relevante verificar la existencia de zonas verdes adecuadas para permanecer y caminar con el animal.

La revisión debe extenderse a los restaurantes, parques y atractivos turísticos que admiten mascotas. En el caso del transporte, es necesario conocer las reglas de cada sistema antes del desplazamiento. Asimismo, se debe contar con información sobre atención veterinaria próxima completa la preparación ante situaciones imprevistas.

Un gran perro Terranova negro mojado está en primer plano en una piscina. Detrás, se ven una mujer, un niño con flotadores azules y un hombre sonriendo en el agua.
Los propietarios asumen la obligación de supervisar a sus mascotas y portar su documentación completa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La falta de supervisión y de insumos básicos puede afectar el viaje

Uno de los errores habituales consiste en suponer que todos los lugares permiten el acceso de animales. Tampoco deben omitirse las necesidades particulares de la mascota frente a trayectos extensos, cambios de clima o entornos desconocidos.

Dejarla sin supervisión, no recoger sus residuos o permitir conductas que afecten a otros visitantes puede generar conflictos y desobedecer las normas de los establecimientos. A ello se suma la falta de documentos, identificación, agua, alimento o medicamentos necesarios durante el recorrido.

Viajar con animales implica una responsabilidad. El propietario debe garantizar su bienestar y, al mismo tiempo, respetar las condiciones, los espacios y los derechos de las demás personas”, expresó Mora, docente del Programa de Hotelería y Turismo de la Uniagustiniana.

Hombre con camisa azul y su perro blanco de raza pequeña en el regazo, ambos en el asiento delantero de un carro mientras el hombre sujeta el volante.
La falta de agua, alimento o medicamentos durante trayectos extensos afecta el bienestar del animal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los prestadores turísticos requieren protocolos y áreas definidas

Los alojamientos, restaurantes, parques y atractivos turísticos necesitan medidas específicas para atender a las personas que viajan con mascotas. Así que la capacitación del personal, la delimitación de zonas permitidas y restringidas, y la disposición de recipientes para agua y residuos forman parte de esa preparación.

“En los alojamientos pueden establecerse habitaciones específicas, áreas de circulación y servicios adicionales para mascotas. Los restaurantes, por su parte, deben definir espacios apropiados y garantizar las condiciones sanitarias necesarias”, explicó Jorge Mora, docente del Programa de Hotelería y Turismo de la Uniagustiniana.

En parques y sitios turísticos, la señalización, las zonas de descanso y las normas de convivencia pueden ordenar la presencia de animales sin afectar a los demás visitantes. La planificación de los propietarios y la preparación de los establecimientos son condiciones para que viajar con mascotas se desarrolle de forma segura y respetuosa.

Temas Relacionados

MascotasBienestar animalViajeAnimalesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO Independiente Medellín vs. Santa Fe HOY: minuto a minuto del partido de Liga BetPlay 2026-II

El estadio Metropolitano de Itagüí será epicentro del duelo entre el “Poderoso” y el “Cardenal” a partir de las 7:00 p. m.

EN VIVO Independiente Medellín vs. Santa Fe HOY: minuto a minuto del partido de Liga BetPlay 2026-II

Bogotá y Rock al Parque entregarán 100 pases gratuitos para ver a Iron Maiden el 11 de octubre: así puede participar por entradas doble

La iniciativa exige ser mayor de edad, residir en el país, disponer de perfil personal en redes sociales y descargar una aplicación específica para recibir los accesos digitales del evento musical

Bogotá y Rock al Parque entregarán 100 pases gratuitos para ver a Iron Maiden el 11 de octubre: así puede participar por entradas doble

Adrián Ramos reveló por qué no aceptaba que lo llamaran “ídolo” en América de Cali: “Alex Gorayeb y Antony de Ávila son los más grandes”

El delantero colombiano jugó 248 partidos, anotó 71 goles, dio 22 asistencias y ganó dos títulos con la camiseta escarlata

Adrián Ramos reveló por qué no aceptaba que lo llamaran “ídolo” en América de Cali: “Alex Gorayeb y Antony de Ávila son los más grandes”

Anuel AA estuvo de fiesta en Colombia con familiares de Pablo Escobar antes de reencontrarse con su expareja Yailin: con quiénes compartió

Guatapé se convirtió en un punto de interés para quienes buscan conocer la historia del capo, pues en la zona se encuentra el museo La Última Caleta, donde se exhiben objetos, vehículos y otros elementos relacionados con el pasado del narcotráficante

Anuel AA estuvo de fiesta en Colombia con familiares de Pablo Escobar antes de reencontrarse con su expareja Yailin: con quiénes compartió

La Procuraduría pidió a la Corte Constitucional mantener la emergencia por el terremoto: estas son sus razones

El concepto fue presentado por el Ministerio Público durante el estudio que adelanta el alto tribunal sobre las medidas adoptadas por el Ejecutivo. La entidad sostuvo que las consecuencias del desastre y la disponibilidad de recursos para atenderlas justificaban acudir a un mecanismo excepcional

La Procuraduría pidió a la Corte Constitucional mantener la emergencia por el terremoto: estas son sus razones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Bogotá y Rock al Parque entregarán 100 pases gratuitos para ver a Iron Maiden el 11 de octubre: así puede participar por entradas doble

Bogotá y Rock al Parque entregarán 100 pases gratuitos para ver a Iron Maiden el 11 de octubre: así puede participar por entradas doble

María Margarita Giraldo, actriz de ‘Vecinos’, relató cómo un exnovio se quedó con sus ahorros en dólares

“Me parece muy triste”: Luisa Fernanda W cuestionó a quienes buscan separarla de su hermana con comentarios negativos

Guajira, exparticipante del ‘Desafío’, plantea abandonar la competencia de ‘Top Chef VIP’ al ser cuestionada por su apariencia física

Juana Acosta, de 'Medusa', aseguró que migrar a otro país le generó desarraigo: "No es de allá, pero tampoco se siente de acá"

Deportes

Independiente Medellín vs. Santa Fe EN VIVO: titulares para el partido por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II

Independiente Medellín vs. Santa Fe EN VIVO: titulares para el partido por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II

Adrián Ramos reveló por qué no aceptaba que lo llamaran “ídolo” en América de Cali: “Alex Gorayeb y Antony de Ávila son los más grandes”

Sebastián Guerra, arquero de Barranquilla F.C., afirmó que su equipo intentará repetir ante América lo mostrado contra Millonarios y Junior

Esta sería la alineación titular de la selección Colombia contra Perú en el último partido amistoso de la fecha FIFA

Hora y dónde ver en Colombia el partido de despedida de Lionel Messi de la selección Argentina contra Benín