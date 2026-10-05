Colombia

Medellín expulsó a nueve venezolanos por antecedentes y reportes de seguridad: “No perseguimos nacionalidades”

El operativo conjunto con Migración Colombia y la Policía incluyó a una persona condenada por secuestro en Estados Unidos y elevó a 27 la cifra reciente de salidas forzadas

Migración Colombia y la Policía Nacional participaron en el procedimiento, basado en antecedentes, comparendos, investigaciones y reportes de inteligencia sobre posibles afectaciones a la convivencia en distintos sectores de la ciudad
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La Alcaldía de Medellín, Migración Colombia y la Policía Nacional expulsaron del país a nueve ciudadanos venezolanos que, según las autoridades, acumulaban antecedentes, comparendos, investigaciones y reportes de inteligencia relacionados con posibles afectaciones a la seguridad y la convivencia.

Entre las personas expulsadas figura un ciudadano que tenía condenas en Estados Unidos por secuestro. Además, aparecía en reportes sobre una posible vinculación con estructuras criminales como La Terraza, el Clan del Golfo y La Oficina, según indicó la Secretaría de Seguridad.

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La información entregada por la Alcaldía no precisó la identidad de esta persona ni detalló las circunstancias de las condenas en territorio estadounidense. Tampoco se conocieron los expedientes individuales que sustentaron las decisiones migratorias en cada uno de los nueve casos.

La Alcaldía de Medellín, Migración Colombia y la Policía Nacional expulsaron a nueve ciudadanos venezolanos con antecedentes de seguridad - crédito @FicoGutierrez / X
La Alcaldía de Medellín, Migración Colombia y la Policía Nacional expulsaron a nueve ciudadanos venezolanos con antecedentes de seguridad - crédito @FicoGutierrez / X

Las autoridades señalaron que el procedimiento se desarrolló tras verificar esos registros, que también incluían ingresos al Centro de Traslado por Protección y procesos investigativos vinculados con hechos que podrían comprometer la seguridad en distintos sectores de la ciudad.

Algunos registraban hasta 27 comparendos

Las autoridades también identificaron ciudadanos con 14, 24 y hasta 27 comparendos. Algunos figuraban en investigaciones por hurto de celulares, homicidio, porte de armas blancas y falsedad en documentos.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó en X que las expulsiones no se aplicaron por la nacionalidad de los involucrados. “No perseguimos nacionalidades, aquí actuamos frente a quienes afectan la seguridad y tranquilidad de la gente”, sostuvo.

El alcalde aclaró que las intervenciones sancionan conductas individuales y no la nacionalidad - crédito @FicoGutierrez / X
El alcalde aclaró que las intervenciones sancionan conductas individuales y no la nacionalidad - crédito @FicoGutierrez / X

La Administración distrital indicó que los controles migratorios y policiales buscan establecer si ciudadanos extranjeros están incursos en causales de expulsión previstas en la legislación colombiana. Cuando se configura una de ellas, las autoridades competentes pueden ordenar la salida del país mediante medidas administrativas

El mandatario local aseguró que la ciudad recibe a quienes lleguen con propósitos laborales o de inversión, dentro del respeto por las normas. “El que venga a Medellín a trabajar, invertir y hacer las cosas bien, siempre será bienvenido. El que venga a delinquir, aquí no tiene espacio”, expresó.

La cifra de expulsados llegó a 27 en las últimas semanas

El número de extranjeros expulsados de la capital antioqueña en las últimas semanas ascendió a 27 - crédito @FicoGutierrez / X
El número de extranjeros expulsados de la capital antioqueña en las últimas semanas ascendió a 27 - crédito @FicoGutierrez / X

En septiembre de 2026, las autoridades anunciaron la expulsión de 17 ciudadanos extranjeros que registraban antecedentes o habían sido capturados por delitos como tráfico de estupefacientes y receptación. Parte de esos operativos se concentró en el barrio Antioquia y en el sector del Parque Lleras, zonas donde la administración ha reforzado las intervenciones por asuntos de seguridad y convivencia.

A esa cifra se suma el caso de un migrante de 39 años que, según las autoridades, se hacía pasar por sacerdote en vías de Medellín, sobre todo en el norte de la ciudad. El hombre ofrecía supuestas bendiciones a conductores a cambio de dinero. Contra él también se aplicó una medida administrativa de expulsión.

La Alcaldía sostiene que estas acciones hacen parte de una estrategia conjunta con Migración Colombia, la Policía Nacional y otras entidades competentes para identificar factores de riesgo relacionados con ciudadanos extranjeros que permanezcan en la capital antioqueña.

Las autoridades realizaron expulsiones previas de 17 extranjeros en sectores como el barrio Antioquia y el Parque Lleras - crédito @FicoGutierrez / X
Las autoridades realizaron expulsiones previas de 17 extranjeros en sectores como el barrio Antioquia y el Parque Lleras - crédito @FicoGutierrez / X

La Alcaldía anunció nuevos controles con Migración Colombia y la Policía

La administración de Medellín anticipó nuevos controles. “Esto no para, vamos por más y seguiremos trabajando de manera articulada con Migración Colombia y la Policía Nacional para identificar a quienes tengan causales de expulsión y hacer efectiva su salida del país, siempre dentro de la ley”, señaló la Alcaldía en su mensaje sobre el operativo.

Las autoridades insistieron en que quienes lleguen a Medellín deben cumplir las leyes colombianas y las normas de convivencia. La autoridad local afirmó que las personas que representen un riesgo para la ciudadanía deberán responder ante las instituciones competentes.

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