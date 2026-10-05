Iván Duque celebró la ventaja que sacó Flávio Bolsonaro a Luis Inácio Lula en las elecciones de Brasil: “Fortalece el respeto por la voluntad popular”

Iván Duque, expresidente de Colombia, dijo que los resultados fortalecen la institucionalidad - crédito Digi Américas

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Flávio Bolsonaro y Luis Inácio Lula da Silva irán a segunda vuelta el 25 de octubre en las elecciones presidenciales de Brasil tras una primera vuelta en la que ninguno alcanzó el 50% de los sufragios válidos: el candidato del Partido Liberal obtuvo el 47,31% de los votos frente al 44,83% del presidente Lula da Silva, con el 98,36% de los votos escrutados, según el Tribunal Superior Electoral (TSE).

El resultado, que superó los pronósticos de las encuestadoras, generó reacciones contrapuestas en Colombia.

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El expresidente Iván Duque felicitó a Bolsonaro a través de X y destacó el desarrollo de la jornada. “Felicitaciones a Flavio Bolsonaro por su victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil”, escribió en primer lugar.

Iván Duque, expresidente de Colombia, dijo que Brasil es fundamental para América Latina - crédito @IvanDuque/X

Agregó: “También nuestro reconocimiento a las instituciones brasileñas y a todos los ciudadanos que participaron en una jornada democrática que fortalece la institucionalidad y el respeto por la voluntad popular. Brasil es fundamental para el presente y el futuro de América Latina”.

Reacciones que celebran el resultado de Flávio Bolsonaro

El economista Andrés Moreno Jaramillo, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, trasladó el resultado brasileño al debate político colombiano: “Gracias Brasil. No más izquierda empobrecedora en Colombia”.

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Por su parte, el abogado y columnista Santiago Vélez anticipó una victoria de Bolsonaro en la segunda vuelta y presentó el resultado como parte de una reorientación política regional. “Va a ganar Bolsonaro en Brasil. Fuera izquierda de América Latina! ¡Ahora sólo falta México”, expresó.

Vélez sostuvo que varios países ya habrían cambiado de rumbo político y situó a México como el principal referente pendiente de la izquierda regional: “América Latina está girando a la derecha y Bolsonaro va adelante en Brasil. Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia ya cambiaron de rumbo. Si Brasil confirma la tendencia, México quedará como el gran bastión de la izquierda entre las grandes democracias de la región”.

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Flávio Bolsonaro y Luis Inácio Lula van a segunda vuelta de elecciones presidenciales en Brasil - crédito Infobae Argentina

El analista Álvaro Villa también consideró que la votación refleja un retroceso de los sectores de izquierda en América Latina, aunque recordó que la elección brasileña aún no está definida. “Igual que en Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, Costa Rica y Argentina, en Brasil ganó en primera vuelta la ultraderecha. Falta la segunda”, señaló.

Villa rechazó atribuir el comportamiento electoral a actores externos: Que no venga ahora la izquierda a culpar a agentes externos: que las redes, que Trump, que la gran prensa, que el fascismo, que Fernando Cerimedo. Reducir a todos los votantes de un continente a víctimas de una manipulación oscura es una falta de respeto y una brutalidad. No, señores. Estos son hechos irrefutables: la izquierda ha fracasado en Latinoamérica”.

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Advertencias sobre democracia y derecha radical

El senador Duvalier Sánchez, del Partido Alianza Verde, contrapuso las candidaturas y sostuvo que Bolsonaro carga con el antecedente de su padre: “Así como lo vivimos en junio de este año en Colombia, Lula y Bolsonaro no son proyectos equivalentes. Flávio arrastra el pasado de su padre: condenado a más de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. Mientras tanto, Lula llega con resultados sociales concretos”.

Duvalier Sánchez, senador, anotó que las elecciones en Brasil definirán el futuro geopolítico, cultural y económico de Latinoamérica @DuvalierSanchez/X

Sánchez atribuyó al actual gobierno de Lula la salida de 8,6 millones de personas de la pobreza entre 2023 y 2024, así como una tasa de desempleo del 5,4% y una inflación anual del 4,22%.

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También pidió que la campaña no reciba influencias externas: “En los 21 días que faltan para la segunda vuelta, Brasil merece una campaña en la que sea la voluntad de los brasileños quien decida, no gobiernos extranjeros ni el sistema propagandístico mundial que ha interferido ya en otras elecciones”.

Sebastián Londoño Méndez precisó que la izquierda apela a un centro prácticamente inexistente - crédito @SLondono00/X

Cuestionamientos a la izquierda

El politólogo Sebastián Londoño cuestionó la estrategia de la izquierda frente al crecimiento de la derecha radical. “Mientras la extrema derecha sigue radicalizándose, la izquierda apela a un centro prácticamente inexistente”, posteó.

Londoño planteó que los sectores progresistas deben abandonar las posturas moderadas y reforzar su capacidad de movilización: “Es la hora de la radicalización. Necesitamos una izquierda movilizada, sin miedo a ideas audaces y radicales. Tenemos que disputar el sentido común sin miedo, sin caer en los discursos de la extrema derecha”.

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La segunda vuelta del 25 de octubre pondrá frente a frente dos interpretaciones opuestas sobre el rumbo de Brasil y de la región, en una definición presidencial que concentra expectativas políticas, económicas y democráticas más allá de sus fronteras.