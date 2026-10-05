Informe forense reveló la causa de muerte de Yenifer García tras hacerse un tatuaje a domicilio en Bogotá: se habla de un ‘cóctel letal’

Yenifer García murió el 15 de agosto en su vivienda de Bogotá mientras se realizaba una sesión de un tatuaje de gran tamaño, denunció el concejal Jairo Avellaneda - crédito @jairoavellanedagarcia/Instagram

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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses dictaminó en su informe pericial de necropsia que la muerte de la ciudadana Yenifer García Valencia, ocurrida en el barrio Terrazas de San Jorge, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá, el 15 de agosto de 2026, durante la realización de un tatuaje a domicilio, habría obedecido a una muerte violenta en contexto de homicidio ocasionada por una intoxicación medicamentosa combinada.

El documento técnico emitido por el organismo forense determinó que el deceso de la mujer de 33 años fue provocado por la administración simultánea e intravenosa de fentanilo, ketamina y midazolam. La potente mezcla de estos analgésicos y anestésicos causó un colapso severo en el sistema nervioso central, comprometiendo en forma irreversible las funciones respiratorias y cardiovasculares de la víctima.

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Las investigaciones contenidas en el expediente oficial señalan que los hechos se registraron en la casa de Yenifer García, durante la ejecución de la cuarta sesión de un tatuaje en la zona de la espalda.

Ante las reiteradas manifestaciones de dolor por parte de la mujer, se contactó a un hombre -que supuestamente era enfermero- para que acudiera a la vivienda a administrarle medicamentos analgésicos e insumos anestésicos por vía intravenosa, cobrando la suma de $600.000 por el procedimiento, según las pesquisas.

Yenifer García falleció el 15 de agosto en su casa en Bogotá, mientras se sometía a una sesión para continuar un tatuaje en su espalda - crédito @jairoavellanedagarcia/Instagram

De acuerdo con el análisis de los médicos forenses, la aplicación de estos fármacos de control especial se realizó sin idoneidad profesional, en un entorno residencial sin condiciones clínicas y sin cumplir con los protocolos básicos de seguridad médica.

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Yenifer García no fue sometida a una valoración previa, ni se contó con monitoreo continuo de signos vitales o insumos de reanimación prehospitalaria para responder a una depresión respiratoria grave.

“Teniendo en cuenta los hallazgos de necropsia, los resultados del análisis toxicológico y la información disponible hasta el momento, se establece como causa de muerte la presencia de fentanilo, midazolam y ketamina. La ausencia de personal idóneo, de un sitio adecuado y de condiciones de monitoreo clínico constituyen factores circunstanciales relevantes en la valoración del riesgo y desenlace”, explica el informe pericial del Instituto Nacional de Medicina Legal.

El análisis estableció la presencia de fentanilo, ketamina y midazolam, sustancias que, según el informe, provocaron un deterioro severo de las funciones respiratorias y cardiovasculares - crédito Concejal Jairo Avellaneda

El presunto homicida permanece en libertad y crecen las exigencias a la justicia

A pesar de que el hombre señalado de suministrar la mezcla letal de medicamentos, identificado en las denuncias como Juan Jair Sánchez Góez, fue capturado inicialmente por la Policía Nacional en la escena de los hechos, poco tiempo después fue dejado en libertad mientras la Fiscalía General de la Nación adelantaba las primeras averiguaciones.

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La confirmación técnica de que la muerte correspondió a un homicidio reavivó los reclamos de la familia y generó duros cuestionamientos al avance de la investigación penal.

Desde el Concejo de Bogotá, el cabildante Jairo Avellaneda, del Pacto Histórico, denunció públicamente que el presunto responsable continúa transitando libremente por las calles, e instó al ente investigador a tramitar de inmediato la orden de captura correspondiente ante un juez de control de garantías.

“Lo capturan en flagrancia y poco después es dejado en libertad. ¿Por qué? Esa es una respuesta que merece la familia de Yenifer. Ha pasado más de un mes y ahora tenemos un dictamen de Medicina Legal que establece que la combinación de fentanilo, ketamina y midazolam causó su muerte y que se trató de una muerte violenta en contexto de homicidio. ¿Qué más está esperando la Fiscalía?”, cuestionó el concejal, por medio de un video en sus redes sociales.

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El informe pericial de Medicina Legal finalmente revela la verdad sobre la muerte de Yenifer García, lo que provocó el rechazo del concejal Jairo Avellaneda - crédito @jairoavellanedagarcia/Instagram

El concejal insistió en que el expediente judicial cuenta actualmente con las evidencias físicas y las pruebas periciales necesarias para que la justicia ordene la detención formal del procesado.

“Juan Jair Sánchez Góez sigue libre. No estamos pidiendo una condena sin juicio, estamos pidiendo que la justicia actúe. Hoy existe un elemento fundamental que hace un mes no estaba: Medicina Legal ya determinó qué causó la muerte de Yenifer y clasificó su muerte como violenta en contexto de homicidio. A nuestro juicio, ya se tienen los elementos probatorios necesarios para emitir la orden de captura”, enfatizó el concejal.

Paralelamente a la persecución penal, el concejal hizo un llamado a la Secretaría Distrital de Salud para que revise la cadena de custodia y los controles de venta de insumos médicos de uso controlado, con el fin de determinar cómo un ciudadano sin acreditación logró adquirir fentanilo y ketamina.

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Por su parte, la Fiscalía General de la Nación confirmó que el expediente avanza en etapa de indagación preliminar, ordenando pericias complementarias para definir la imputación de cargos.