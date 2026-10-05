Incidente en El Dorado: Joven fue desembarcado de su vuelo tras discusión por negarse a un cambio de asiento: esto pasó

La decisión del desembarco ocurrió después de que el joven utilizara sus gafas para registrar la discusión - crédito sadz2210/IG

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Santiago Daza denunció que fue bajado de un vuelo de Delta que había abordado en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, luego de una discusión con integrantes de la tripulación por un cambio de asiento y la grabación de lo ocurrido.

El joven registró parte de la situación con unas gafas que tenían cámara y publicó el video en TikTok. Según contó, la publicación superó los 6 millones de reproducciones.

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Daza afirmó que la disputa comenzó cuando le solicitaron ceder su lugar para que una mujer pudiera sentarse junto a su esposo. Dijo que, al principio, aceptó cambiarse, aunque desistió al advertir que el nuevo asiento era más pequeño e incómodo.

Según relató, esa decisión derivó en la intervención de otro tripulante. El pasajero sostuvo que el trabajador le pidió sus datos y que decidió empezar a grabar porque percibió que la situación podía escalar.

Santiago Daza denunció que la aerolínea Delta lo bajó de un vuelo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá - crédito Captura video

El joven aseguró que no tuvo una conversación directa con el capitán antes de que le comunicaran que no podría continuar en el avión. Delta lo reubicó en otro vuelo, pero Daza dijo que perdió su itinerario original y afrontó gastos adicionales. También señaló que inició un reclamo formal contra la compañía.

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La discusión quedó registrada en el video publicado por el pasajero

La grabación comienza con un hombre que le pide a Daza que se quite las gafas y deje de filmar. Poco después, se escucha el intercambio entre el denunciante y miembros de la tripulación.

“Ay, ay, discúlpame, pero es que no me parece”, dijo Daza durante la discusión que difundió en sus redes sociales. Un trabajador de la aerolínea le respondió en inglés y español: “Espérate, un favor, no me, no me grabes. He’s, he’s recording me right now. I’m just asking you a favor. Can you disconnect that?”.

El pasajero pidió hablar con el piloto: “¿Y yo puedo hablar con el capitán?”, preguntó. El integrante de la tripulación respondió que la decisión ya había sido tomada. “Ya el capitán tomó la decisión”, le dijo el trabajador, de acuerdo con el registro audiovisual compartido por Daza.

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El cambio involuntario de vuelo provocó la pérdida del itinerario original y costos adicionales para el usuario - crédito sadz2210/IG

El joven cuestionó esa determinación porque, según manifestó, no había hablado con el comandante de la aeronave. “Pero es que el capitán ni siquiera me ha hablado ni nada, o sea, y yo no estoy haciendo nada, es que no me parece que me bajen”, expresó.

En su explicación posterior, el joven afirmó que el conflicto se intensificó después de que otro miembro de la tripulación se acercara a preguntarle su nombre.

“Después se acercó otro tripulante con una actitud superpesada. Me preguntó mi nombre y, como sentí rara la situación, le dije que iba a grabar”, relató Daza en la publicación.

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El pasajero añadió que la reacción del trabajador cambió apenas activó la cámara. “Apenas prendí, se molestó muchísimo con que lo grabara”, sostuvo.

En el video se observa al empleado pedirle que interrumpa la filmación. Daza señaló que, tras ese intercambio, el auxiliar se habría comunicado con el capitán. “Llegó otra persona a decirme que el capitán había decidido bajarme del vuelo. Yo ni siquiera sé qué versión le dieron”, afirmó el joven.

Delta ofreció una compensación de 150 dólares que el afectado anunció que rechazará - crédito sadz2210/IG

La situación continuó durante algunos minutos dentro de la aeronave. Daza contó que una de las pasajeras también le pidió que dejara de grabar. Finalmente, tomó sus pertenencias y abandonó el avión. “Estaba frustrado, pero agarré mis cosas y me bajé”, explicó.

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¿Qué dijo la aerolínea?

Daza sostuvo que Delta lo contactó después de la difusión del caso. Según su versión, la compañía le indicó que el piloto no había presentado ningún reporte relacionado con lo sucedido.

El joven aseguró que la aerolínea le ofreció 150 dólares como compensación. No precisó en su publicación si la propuesta contemplaba el reembolso de los gastos adicionales que dijo haber asumido.

“Delta me reubicó, pero perdí mi itinerario y tuve gastos extras. Tengo los videos y ya estoy haciendo el reclamo formal porque la verdad me parece una locura que algo así haya terminado de esta manera”, manifestó.

Daza dejó claro que no aceptará la oferta que, según dijo, recibió de la empresa. El joven afirmó que continuará con el proceso de reclamación por lo ocurrido antes del despegue.

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