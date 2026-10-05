Colombia

Incidente en El Dorado: Joven fue desembarcado de su vuelo tras discusión por negarse a un cambio de asiento: esto pasó

El joven afirmó que la decisión ocurrió después de grabar la discusión con sus gafas y sostuvo que la reubicación le hizo perder el itinerario y afrontar gastos adicionales posteriores

La decisión del desembarco ocurrió después de que el joven utilizara sus gafas para registrar la discusión - crédito sadz2210/IG

Guardar

Santiago Daza denunció que fue bajado de un vuelo de Delta que había abordado en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, luego de una discusión con integrantes de la tripulación por un cambio de asiento y la grabación de lo ocurrido.

El joven registró parte de la situación con unas gafas que tenían cámara y publicó el video en TikTok. Según contó, la publicación superó los 6 millones de reproducciones.

PUBLICIDAD

Daza afirmó que la disputa comenzó cuando le solicitaron ceder su lugar para que una mujer pudiera sentarse junto a su esposo. Dijo que, al principio, aceptó cambiarse, aunque desistió al advertir que el nuevo asiento era más pequeño e incómodo.

Según relató, esa decisión derivó en la intervención de otro tripulante. El pasajero sostuvo que el trabajador le pidió sus datos y que decidió empezar a grabar porque percibió que la situación podía escalar.

Santiago Daza denunció que la aerolínea Delta lo bajó de un vuelo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá - crédito Captura video
Santiago Daza denunció que la aerolínea Delta lo bajó de un vuelo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá - crédito Captura video

El joven aseguró que no tuvo una conversación directa con el capitán antes de que le comunicaran que no podría continuar en el avión. Delta lo reubicó en otro vuelo, pero Daza dijo que perdió su itinerario original y afrontó gastos adicionales. También señaló que inició un reclamo formal contra la compañía.

PUBLICIDAD

La discusión quedó registrada en el video publicado por el pasajero

La grabación comienza con un hombre que le pide a Daza que se quite las gafas y deje de filmar. Poco después, se escucha el intercambio entre el denunciante y miembros de la tripulación.

“Ay, ay, discúlpame, pero es que no me parece”, dijo Daza durante la discusión que difundió en sus redes sociales. Un trabajador de la aerolínea le respondió en inglés y español: “Espérate, un favor, no me, no me grabes. He’s, he’s recording me right now. I’m just asking you a favor. Can you disconnect that?”.

El pasajero pidió hablar con el piloto: “¿Y yo puedo hablar con el capitán?”, preguntó. El integrante de la tripulación respondió que la decisión ya había sido tomada. “Ya el capitán tomó la decisión”, le dijo el trabajador, de acuerdo con el registro audiovisual compartido por Daza.

El cambio involuntario de vuelo provocó la pérdida del itinerario original y costos adicionales para el usuario - crédito sadz2210/IG
El cambio involuntario de vuelo provocó la pérdida del itinerario original y costos adicionales para el usuario - crédito sadz2210/IG

El joven cuestionó esa determinación porque, según manifestó, no había hablado con el comandante de la aeronave. “Pero es que el capitán ni siquiera me ha hablado ni nada, o sea, y yo no estoy haciendo nada, es que no me parece que me bajen”, expresó.

En su explicación posterior, el joven afirmó que el conflicto se intensificó después de que otro miembro de la tripulación se acercara a preguntarle su nombre.

“Después se acercó otro tripulante con una actitud superpesada. Me preguntó mi nombre y, como sentí rara la situación, le dije que iba a grabar”, relató Daza en la publicación.

El pasajero añadió que la reacción del trabajador cambió apenas activó la cámara. “Apenas prendí, se molestó muchísimo con que lo grabara”, sostuvo.

En el video se observa al empleado pedirle que interrumpa la filmación. Daza señaló que, tras ese intercambio, el auxiliar se habría comunicado con el capitán. “Llegó otra persona a decirme que el capitán había decidido bajarme del vuelo. Yo ni siquiera sé qué versión le dieron”, afirmó el joven.

Delta ofreció una compensación de 150 dólares que el afectado anunció que rechazará - crédito sadz2210/IG
Delta ofreció una compensación de 150 dólares que el afectado anunció que rechazará - crédito sadz2210/IG

La situación continuó durante algunos minutos dentro de la aeronave. Daza contó que una de las pasajeras también le pidió que dejara de grabar. Finalmente, tomó sus pertenencias y abandonó el avión. “Estaba frustrado, pero agarré mis cosas y me bajé”, explicó.

¿Qué dijo la aerolínea?

Daza sostuvo que Delta lo contactó después de la difusión del caso. Según su versión, la compañía le indicó que el piloto no había presentado ningún reporte relacionado con lo sucedido.

El joven aseguró que la aerolínea le ofreció 150 dólares como compensación. No precisó en su publicación si la propuesta contemplaba el reembolso de los gastos adicionales que dijo haber asumido.

“Delta me reubicó, pero perdí mi itinerario y tuve gastos extras. Tengo los videos y ya estoy haciendo el reclamo formal porque la verdad me parece una locura que algo así haya terminado de esta manera”, manifestó.

Daza dejó claro que no aceptará la oferta que, según dijo, recibió de la empresa. El joven afirmó que continuará con el proceso de reclamación por lo ocurrido antes del despegue.

Temas Relacionados

Denuncia pasajeroCambio de asientoTripulaciónAerolínea DeltaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del oro en Colombia hoy, 5 de octubre: Así se cotiza la compra y venta por gramo

El costo de estas piezas cambia diariamente debido a los precios internacionales de los metales preciosos y al tipo de cambio del dólar

Precio del oro en Colombia hoy, 5 de octubre: Así se cotiza la compra y venta por gramo

Murió el periodista y pianista Mario Fernando Prado López en Cali tras varias semanas de lucha contra el cáncer

Bajo el nombre de Mario Fernando Piano, Prado publicó en YouTube una presentación sin pausas y llevó su repertorio a parques, hospitales, plazas y comunidades vulnerables de la región vallecaucana

Murió el periodista y pianista Mario Fernando Prado López en Cali tras varias semanas de lucha contra el cáncer

Jhon Arias respondió a las críticas tras portar el número 10 en la selección Colombia: “Es un número más”

El volante colombiano heredó la dorsal que dejó vacante James Rodríguez y que fue vestido en otras generaciones por históricos como Carlos ‘Pibe’ Valderrama

Jhon Arias respondió a las críticas tras portar el número 10 en la selección Colombia: “Es un número más”

Francisco Barbosa radicó en la Fiscalía la denuncia por presunto espionaje en su contra durante gobierno Petro: “Es inadmisible que hayan montado una Parafiscalía”

El informe forense incluye a expresidentes, exfuncionarios, militares retirados y dirigentes políticos entre las personas que habrían sido objeto de recopilación de datos sin respaldo legal entre 2022 y 2026

Francisco Barbosa radicó en la Fiscalía la denuncia por presunto espionaje en su contra durante gobierno Petro: “Es inadmisible que hayan montado una Parafiscalía”

Procuraduría le puso la lupa a billonario contrato entre Air-e y una compañía china: hay dos billones en juego

El Ministerio Público inició vigilancia preventiva sobre la negociación destinada a financiar obras eléctricas en la costa Caribe, sin atribuir por ahora anomalías ni responsabilidades individuales y busca proteger la continuidad del suministro regional

Procuraduría le puso la lupa a billonario contrato entre Air-e y una compañía china: hay dos billones en juego
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

ENTRETENIMIENTO

“Me parece muy triste”: Luisa Fernanda W cuestionó a quienes buscan separarla de su hermana con comentarios negativos

“Me parece muy triste”: Luisa Fernanda W cuestionó a quienes buscan separarla de su hermana con comentarios negativos

Guajira, exparticipante del ‘Desafío’, plantea abandonar la competencia de ‘Top Chef VIP’ al ser cuestionada por su apariencia física

Juana Acosta, de 'Medusa', aseguró que migrar a otro país le generó desarraigo: "No es de allá, pero tampoco se siente de acá"

Sebastián Villalobos pidió a sus seguidores respeto tras la decisión de su separación: “No he abandonado a mi hija”

Diego Sáenz reveló que recibió amenazas de muerte tras un capítulo de ‘MasterChef Celebrity Colombia’

Deportes

Hora y dónde ver en Colombia el partido de despedida de Lionel Messi de la selección Argentina contra Benín

Hora y dónde ver en Colombia el partido de despedida de Lionel Messi de la selección Argentina contra Benín

Jhon Arias respondió a las críticas tras portar el número 10 en la selección Colombia: “Es un número más”

Independiente Santa Fe vuelve a salir de Bogotá, ahora para el partido de Copa Colombia: este será el nuevo estadio en el que hará de local

Las cuentas matemáticas que salvan al Junior FC: los puntos que necesita para clasificar a finales en la Liga BetPlay II-2026

El colombiano Didier Fuentes ponchó a Shohei Ohtani, el mejor beisbolista del mundo, con los Bravos de Atlanta