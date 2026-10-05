Gustavo Petro salió en defensa de los gobiernos progresistas por publicación de Abelardo de la Espriella

Gustavo Petro lanzó fuertes pullas contra Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Reyes/AP - Luisa González/Reuters

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El jefe de Estado Abelardo de la Espriella manifestó su apoyo a Brasil y llamó a derrotar a la izquierda en una publicación en X, que recibió una respuesta del expresidente Gustavo Petro en la que defendió los gobiernos progresistas de América Latina y cuestionó la política del presidente estadounidense Donald Trump hacia la región.

Todo comenzó tras conocerse que Flávio Bolsonaro, candidato de derecha, pasó a una segunda vuelta presidencial con el aspirante de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, en las elecciones presidenciales del 4 de octubre de 2026 en Brasil.

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Tras lo anterior, De la Espriella difundió un mensaje dirigido al país sudamericano, al que definió como una nación hermana. El pronunciamiento incluyó una referencia religiosa y una valoración sobre el rumbo político que, según sostuvo, debería adoptar América Latina.

“Hoy mi corazón está con Brasil. Um grande abraço, amigo @FlavioBolsonaro”, escribió. Luego agregó una frase sobre la situación colombiana: “Que Dios se apiade del hermano país como lo hizo con Colombia”.

El dirigente colombiano planteó que la transformación política de la región depende de un cambio ideológico. “El verdadero cambio es derrotar a la izquierda”, afirmó en el mismo texto, acompañado por la bandera brasileña. El mensaje concluyó con las consignas “Firme por la Patria” y “Que viva Cristo Rey”.

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Abelardo de la Espriella expresó respaldo a Brasil - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Gustavo Petro cuestionó la idea de reemplazar a los gobiernos progresistas

Tras la publicación de De la Espriella, Gustavo Petro respondió desde su cuenta de X con un extenso mensaje en el que rechazó la tesis de que el cambio regional consiste en desplazar a los gobiernos progresistas.

El exmandatario señaló que los sectores tradicionales han gobernado América Latina durante dos siglos. Bajo esa premisa, cuestionó que se presente como novedad la salida de las corrientes que describió como progresistas y humanistas.

“Llevan dos siglos gobernando a Latinoamérica”, afirmó Petro. Según sostuvo, el progresismo ha ocupado el poder durante un periodo breve dentro de la historia política de los países latinoamericanos.

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Petro afirmó que el continente enfrenta una desigualdad profunda y atribuyó a ese fenómeno el origen de problemas como el narcotráfico, la violencia y las migraciones. “América Latina es la región más desigual del mundo”, escribió.

Gustavo Petro contestó a publicación de Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

Para el expresidente, la reducción de las brechas sociales y económicas debe ser la prioridad de los gobiernos. Aseguró que esa tarea ha tenido resultados durante administraciones identificadas con el progresismo.

El expresidente citó a Colombia, Brasil, México y Uruguay

En su mensaje, Petro mencionó a Colombia, Brasil, México, Bolivia, Ecuador y Uruguay como ejemplos de países donde, según dijo, gobiernos progresistas lograron disminuir la desigualdad en distintos periodos.

El exjefe de Estado incluyó en esa lista a la administración de Rafael Correa en Ecuador y habló de avances “profundos” en Uruguay. También destacó lo que denominó el “gobierno de la vida” en Colombia, fórmula con la que identificó su gestión presidencial.

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“El remedio es disminuir la desigualdad”, sostuvo Petro. A su juicio, esa reducción permitiría atender las causas que relacionó con el tráfico de drogas, los desplazamientos de población y los hechos violentos.

Gustavo Petro advirtió que la injerencia extranjera puede empujar a los pueblos a la rebelión - crédito @petrogustavo/X

La publicación avanzó luego hacia cuestionamientos a Estados Unidos. Petro afirmó que Trump aceptó una propuesta de Marco Rubio, sin aportar detalles sobre esa conversación o decisión. El exmandatario sostuvo que la administración estadounidense antepuso una agenda contra el progresismo a la lucha contra el narcotráfico.

También acusó a los líderes latinoamericanos cercanos a Trump de no entender esa contradicción. Petro los llamó “títeres” y sostuvo que las ideas progresistas estuvieron presentes en el nacimiento de las repúblicas americanas, incluido Estados Unidos.

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Petro advirtió sobre las consecuencias de la política de Trump

El expresidente consideró que la estrategia que atribuye a Trump producirá un aumento de la desigualdad social y económica en América Latina. Además, pronosticó más narcotráfico, violencia y migración hacia el norte.

Por último, Petro afirmó que la injerencia de gobiernos extranjeros en elecciones puede dejar a los pueblos sin alternativas institucionales. “No le van dejando más recurso que la rebelión”, escribió al cierre de su mensaje.