Gustavo Petro respondió tras tutela que interpuso en su contra Hernán Penagos por presunto fraude electoral: “Está en manos de la justicia”

Gustavo Petro pidió a Hernán Penagos responder por la seguridad de los resultados electorales - crédito Colprensa - Presidencia

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El expresidente Gustavo Petro enfrentará un nuevo proceso judicial luego de que el Consejo de Estado admitiera una acción de tutela promovida por el registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo.

El recurso busca que el exmandatario rectifique afirmaciones públicas que lo relacionaron, junto con la Registraduría Nacional del Estado Civil, con un supuesto plan para alterar las elecciones presidenciales de mayo y junio de 2026, donde Abelardo de la Espriella se consagró como presidente de Colombia.

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Penagos invocó la protección de su honra, buen nombre y derecho a la rectificación, además de los derechos de la entidad encargada de organizar los comicios.

Tras conocerse la admisión de la tutela, el exjefe de Estado Gustavo Petro respondió mediante X. Aseguró que la denuncia por un eventual fraude “está en manos de la justicia” y sostuvo que sus cuestionamientos se relacionan con su derecho a participar en elecciones.

Consejo de Estado admitió tutela de Hernán Penagos contra Gustavo Petro por señalamientos de fraude - crédito Consejo de Estado

El ex jefe de Estado afirmó que la falta de transparencia de la Registraduría afectó su derecho a elegir en los comicios presidenciales. Luego dirigió dos preguntas a Penagos, a quien pidió que respondiera de forma pública o dentro del trámite judicial.

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La primera inquietud se centró en el código Hash de los archivos PDF correspondientes a los formularios E-14. Petro afirmó que el 97% de esos documentos, publicados en Internet por la firma Thomas Gregg and Sons, no contaban con esa herramienta de seguridad.

Según el expresidente, el código permite verificar que un archivo digital no haya sido modificado. También sostuvo que esa garantía estuvo presente en los resultados de mesa de la elección que lo llevó a la Presidencia, pero que dejó de aplicarse en procesos posteriores.

“¿Por qué no tenían el código Hash?”, preguntó Petro. El exmandatario planteó además si las próximas elecciones locales de 2027 se realizarán sin ese mecanismo, una posibilidad que, según su postura, afectaría la transparencia del proceso.

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“¿Va a efectuar las próximas elecciones locales también sin código Hash en los formularios, haciéndolas perder su transparencia?“, aseguró Petro.

Gustavo Petro exigió al registrador explicar la ausencia de código Hash en formularios E-14 - crédito @petrogustavo/X

En su segunda pregunta, Petro aludió a un análisis pericial estadístico sobre todas las mesas de votación. Afirmó que el estudio encontró patrones matemáticos en decenas de miles de mesas organizadas de forma consecutiva en 1.350 puestos de votación.

El exdirigente señaló que la investigación fue realizada por la agrupación Testigos Digitales, que, según indicó, reúne a 75.000 ciudadanos con conocimientos en estadística y programación. También mencionó el modelo Wald-Wolfowitz, conocido como análisis de rachas, como método empleado para examinar los datos.

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Petro sostuvo que el informe descartó la existencia de azar en los resultados, condición que consideró propia de una elección libre. Esas afirmaciones forman parte de los cuestionamientos que Penagos incluyó en la tutela y sobre los cuales pidió una rectificación.

“Usted, señor registrador le mintió al pueblo colombiano cuando afirmó ante la prensa que había dotado de código Hash los formularios PDF E-14 y sólo puso un código alfanumérico de denominación de los formularios E-14 sin capacidad para hacerlos inmodificables violando la ley”, señaló.

El expresidente también acusó al registrador de haber informado que los PDF E-14 tenían código Hash cuando, según sostuvo, se trataba de una identificación alfanumérica sin capacidad de asegurar la inalterabilidad de los documentos.

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“¿Por qué no tenían código Hash?”, la pregunta de Gustavo Petro al registrador Penagos - crédito Colprensa

“No hubo una sola palabra suya.sobre la frase pública dicha por el presidente de los EEUU Donald Trump, que afirmó que el candidato Abelardo de la Espriella había ganadonlas elecciones gracias a él.¿ No constituye esa frase, dicha por un jefe se estado, una prueba contra usted y su función? (sic)”, escribió Petro al referirse a una declaración atribuida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el resultado electoral de Abelardo de la Espriella.

El exmandatario preguntó si esa afirmación podría constituir una prueba contra la función de Penagos. “Espero sus respuestas de manera pública o en el proceso de tutela si así quiere”, finalizó Petro.

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La tutela deberá definir si las publicaciones cuestionadas afectaron los derechos invocados por el registrador y si corresponde una rectificación.