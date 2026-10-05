Colombia

El pedido urgente de un niño de 10 años con tumor cerebral que llegó hasta el gobernador de Antioquia: “Ya no quiero seguir pasando por esto”

El menor de edad lleva más de un año sin recibir atención especializada. Tras difundir un emotivo video sobre su tumor, el mandatario departamental exigió respuestas inmediatas a la entidad de salud encargada

La Gobernación de Antioquia expuso la solicitud de atención especializada y medicamentos para el glioblastoma cerebral que padece el menor - crédito @AndresJRendonC / X

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José Alejandro Chitiva, un niño de 10 años, que vive en el municipio de Caldas (Antioquia), pidió ayuda urgente al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y al gobernador, Andrés Julián Rendón, tras denunciar que no recibe atención especializada ni medicamentos para el glioblastoma cerebral que padece desde hace cuatro años.

Ante su desesperado llamado, la Gobernación de Antioquia pidió prontas gestiones de la Nueva EPS y la Superintendencia Nacional de Salud para exigir la atención inmediata que requiere el pequeño.

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La acción oficial por parte de las autoridades fue adelantada después de que se difundiera un video en redes sociales en el que el menor explicó que no deseaba recibir regalos materiales, sino aliviar su dolor y evitar el sufrimiento de su madre: “Amigos, hoy quiero pedirles que me ayuden a hacer llegar este video al señor presidente y al gobernador, porque he visto que ellos ayudan a los niños”.

Por otro lado, la familia informó que José Alejandro presenta mareos, fuertes dolores de cabeza y sangrados nasales frecuentes: “Sufro mucho al ver a mi mamá angustiada por mí. Casi todos los días me sangra la nariz y ella tiene que sostenerme la cabeza. Ya no quiero seguir pasando por esto”.

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El glioblastoma es un tumor cerebral maligno de grado 4, de crecimiento rápido e invasión del tejido sano, una característica que dificulta su extracción completa, por lo que se espera que el menor pueda ser atendido lo más pronto posible.

Mano de médico con bata blanca sosteniendo la mano de un niño con vía intravenosa en la muñeca y vendaje sobre una cama de hospital con sábanas blancas.
Las autoridades departamentales pidieron agilizar el proceso de atención para el menor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Más de un año sin valoración de especialistas: gobernador pidió atención inmediata en el caso

José Alejandro ha sido atendido únicamente por un médico general durante más de un año, sin valoración de especialistas, según explicó Carlos Andrés Montoya, abogado y líder social del sur de Antioquia, al medio local Alerta Paisa.

El representante señaló que la familia debe acudir a la Secretaría de Salud cada vez que reclama los medicamentos para que la entidad intervenga, porque de lo contrario el proceso de entrega no avanza.

La situación llevó a la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia a iniciar gestiones administrativas para garantizar una atención integral. El caso también fue elevado ante la Superintendencia Nacional de Salud y la Gobernación mantiene comunicación con Nueva EPS para exigir una respuesta inmediata.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, afirmó por medio de un video en sus cuentas oficiales de redes sociales que la administración departamental acompañará a la familia y buscará que se cumplan las garantías de salud.

Vamos a apoyar toda la gestión y no vamos a escatimar esfuerzos para que este niño reciba la atención especializada y los medicamentos que requiere de manera urgente. La salud de nuestros menores es una prioridad absoluta y ningún trámite administrativo puede estar por encima de la vida”, expresó el mandatario departamental en su video.

Las autoridades activaron gestiones administrativas ante la Superintendencia de Salud para garantizar tratamientos inmediatos a este menor - crédito @AndresJRendonC / X
Las autoridades activaron gestiones administrativas ante la Superintendencia de Salud para garantizar tratamientos inmediatos a este menor - crédito @AndresJRendonC / X

Acompañamiento para la familia y búsqueda de empleo

En su comunicado, Andrés Julián Rendón aseguró que profesionales del área psicosocial de la Gobernación de Antioquia visitarán la vivienda de José Alejandro para brindar acompañamiento a su familia.

El equipo departamental también apoyará a su madre en la búsqueda de trabajo, una de las preocupaciones planteadas por el niño en su pedido público por atención para su caso.

“Pronto llegarán a tu casa mis compañeros de trabajo, un equipo psicosocial de la Gobernación de Antioquia, para brindar acompañamiento integral y apoyar a tu mamá en la búsqueda de trabajo. Seguiremos al frente de esta situación para asegurar que la atención médica y el tratamiento que necesitas se cumplan sin más dilaciones. Te mando un abrazo muy grande y que Dios te acompañe”, puntualizó el gobernador.

Primer plano del cuello y tórax de un niño con un catéter intravenoso, tubo médico, cinta adhesiva, bata de hospital blanca y bolsa de suero azul.
Las autoridades brindarán apoyo psicológico a la familia y ayuda laboral para la madre del paciente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según el medio local citado anteriormente, José Alejandro tiene el sueño de convertirse en futbolista profesional y conocer a James Rodríguez, al que considera un ídolo.

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