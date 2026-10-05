Colombia

Bruce Mac Master saldrá de la Presidencia de la Andi: la junta directiva del gremio aceptó su renuncia e informó cuándo se elegirá su remplazo

El reconocido dirigente gremial duró 13 años en el cargo y tuvo que gestionar crisis como el covid-19, así como tensiones institucionales

Bruce Mac Master fue gran opositor a las medidas de Gustavo Petro durante su gestión en la Andi - crédito Luisa González/Reuters
Bruce Mac Master fue gran opositor a las medidas de Gustavo Petro durante su gestión en la Andi - crédito Luisa González/Reuters
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La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) informó que aceptó la renuncia de Bruce Mac Master de la presidencia del gremio. Con esto, se pondrá fin a su ciclo en el cargo que ejerció durante 13 años. La Junta de Dirección General del gremio indicó que en los próximos días iniciará el proceso para elegir a quien lo sucederá.

El anuncio fue comunicado a los afiliados, trabajadores y a la opinión pública a través de una declaración de la Junta, que destacó la gestión de Mac Master al frente del principal gremio empresarial colombiano. La entidad no precisó la fecha de su salida ni las razones de la decisión.

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Gestión de Mac Master durante crisis económicas y políticas

Según el comunicado, la administración de Bruce Mac Master atravesó crisis fiscales, la pandemia de covid-19, episodios de conflictividad social y tensiones institucionales en Colombia. La Junta sostuvo que, durante ese período, la asociación presentó propuestas y defendió la institucionalidad, las libertades económicas y el diálogo entre distintos sectores.

Bruce Mac Master fue presiente de la Andi durante 13 años - crédito Andi
Bruce Mac Master fue presiente de la Andi durante 13 años - crédito Andi

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