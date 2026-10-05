Brasil gana terreno en el turismo hacia Colombia: la cifra de visitantes creció 18% y el gasto fue de USD 2.699

El turismo latinoamericano mantiene una tendencia favorable para Colombia durante 2026 -crédito John Vizcaino/REUTERS

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El turismo procedente de América Latina mantiene una tendencia favorable para Colombia durante 2026, con tres mercados que aumentaron sus llegadas en los primeros ocho meses del año. México, Brasil y Argentina sumaron 545.152 visitantes, cerca de 47.000 más que en el mismo periodo de 2025.

La mayor variación estuvo en Brasil. Entre enero y agosto, 159.187 viajeros brasileños ingresaron al país, lo que representó un crecimiento de 18% frente al mismo periodo del año anterior. El resultado ubicó a ese mercado por encima de México y Argentina en ritmo de expansión.

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Brasil se destaca por el crecimiento de sus viajeros hacia Colombia y por el mayor gasto promedio entre los tres mercados latinoamericanos analizados -crédito Carla Carniel/REUTERS

México registró un aumento de 7,1%, mientras Argentina avanzó 3,6%. A pesar de ese comportamiento, México conservó el liderazgo en número de viajeros, con 286.665 visitantes durante los ocho primeros meses. Argentina, por su parte, aportó 99.300. Las cifras de Migración Colombia fueron divulgadas por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), gremio que ve en este comportamiento una oportunidad para seguir fortaleciendo la llegada de turistas de la región.

Este escenario coincide además con una de las temporadas que mueve buena parte del flujo de viajeros en el país. Entre el 5 y el 11 de octubre se desarrolla la semana de receso escolar, un periodo que suele aumentar la demanda de desplazamientos y que para 2026 llega acompañado de una mayor actividad en los aeropuertos.

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La Aeronáutica Civil proyectó la movilización de 2.150.988 pasajeros entre el viernes 2 y el martes 13 de octubre, considerando tanto vuelos nacionales como internacionales. La estimación supone un aumento de 3,56% frente al periodo equivalente de 2025, cuando se movilizaron 2.077.043 pasajeros.

La oferta de gastronomía, cultura, naturaleza y otras experiencias hace parte de los intereses identificados entre los viajeros de la región -crédito AERONÁUTICA CIVIL

Del total previsto para los 12 días, 1.346.401 pasajeros corresponderían a vuelos nacionales y 804.587 a operaciones internacionales. La jornada del lunes 12 de octubre, correspondiente al puente festivo, concentraría una de las mayores movilizaciones, con una proyección de 183.423 viajeros. Para el martes 13 se calculan 173.666 pasajeros.

La estimación de la Aeronáutica Civil fue construida a partir del comportamiento histórico del transporte aéreo regular registrado entre enero de 2022 y junio de 2026. El panorama permite dimensionar el movimiento esperado durante estas fechas y el peso que tienen los viajes internacionales dentro de la temporada. Más allá del número de visitantes, el perfil de estos viajeros muestra otro dato de interés para el sector. Un estudio elaborado por Arival, Phocuswright y Civitatis, titulado The Latin American Experiences Traveler, revisó el gasto promedio y la duración de los viajes de turistas provenientes de estos tres países.

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Brasil aparece como el mercado con mayor desembolso promedio por viaje. De acuerdo con el estudio, cada visitante brasileño gasta US$ 2.699 y permanece ocho noches. México registra un gasto promedio de US$ 2.432 y una estadía de seis noches. Argentina presenta una dinámica distinta. Sus viajeros destinan en promedio US$ 1.512 por viaje, aunque permanecen nueve noches, la estadía más extensa entre los tres mercados analizados.

Colombia se mantiene como uno de los destinos de referencia para los viajeros latinoamericanos que buscan nuevas opciones de viaje en la región - crédito Colprensa

Para el sector turístico, la combinación de estas variables permite mirar los mercados regionales desde distintas dimensiones. Las cifras de llegada muestran el tamaño de cada emisor, mientras los datos del estudio permiten identificar diferencias en el gasto y en el tiempo que permanecen los viajeros. En el caso brasileño, ambos indicadores acompañan el crecimiento de las llegadas: es el país con mayor aumento porcentual y presenta el gasto promedio más elevado entre los tres mercados latinoamericanos analizados en este periodo.

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Para Anato, entender esas características resulta relevante ante el avance de los mercados latinoamericanos hacia Colombia. El gremio señaló: “Conocer mejor al viajero latinoamericano es fundamental para continuar fortaleciendo la llegada de visitantes de nuestra región. Son mercados que vienen creciendo hacia Colombia y cuyos viajeros buscan combinar los principales atractivos con gastronomía, cultura, naturaleza y otras experiencias”.

La lectura del gremio apunta a mantener el crecimiento de las llegadas y, al mismo tiempo, conocer qué buscan estos turistas cuando escogen Colombia como destino. El interés no se limita a los atractivos tradicionales, pues la gastronomía, la cultura, la naturaleza y otras experiencias hacen parte de las opciones que estos viajeros quieren incorporar a sus recorridos.

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