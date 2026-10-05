Colombia

Bogotá y Rock al Parque entregarán 100 pases gratuitos para ver a Iron Maiden el 11 de octubre: así puede participar por entradas doble

La iniciativa exige ser mayor de edad, residir en el país, disponer de perfil personal en redes sociales y descargar una aplicación específica para recibir los accesos digitales del evento musical

Tres carteles promocionales de Iron Maiden y Rock al Parque superpuestos sobre una multitud que levanta los brazos en un concierto
La Alcaldía Mayor de Bogotá, Rock al Parque y Vive Claro entregarán 100 invitaciones para el concierto de Iron Maiden mediante una trivia sobre el festival - crédito Rock al Parque/Idartes/ViveClaro/Instagram
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La Alcaldía Mayor de Bogotá, Rock al Parque y Vive Claro entregarán 100 invitaciones para el concierto de Iron Maiden del 11 de octubre a través de una trivia sobre la historia del festival, que este año cumple tres décadas. La actividad repartirá 50 pases dobles para los boxes del escenario Vive Claro, donde la banda británica se presentará.

La convocatoria hace parte de ‘Bogotá, Ciudad Rock’, una estrategia asociada a los 30 años de Rock al Parque. El concierto de Iron Maiden coincidirá con la segunda jornada del festival, por lo que los organizadores destinarán las invitaciones a seguidores que demuestren conocimientos sobre el evento musical.

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La trivia se publicará el martes 6 de octubre, desde las 10:00 a. m., en las historias de la cuenta de Instagram de Vive Claro, identificada como @Viveclaro_co. Los interesados deberán seguir tanto esa cuenta como la de Rock al Parque para participar.

Tres carteles promocionales de Iron Maiden y Rock al Parque superpuestos sobre una multitud que levanta los brazos en un concierto
La iniciativa se integra en la estrategia 'Bogotá, Ciudad Rock' con motivo de la celebración de los 30 años de Rock al Parque - crédito Rock al Parque/Idartes/ViveClaro/Instagram

La trivia tendrá diez preguntas y premiará rapidez y respuestas correctas

La mecánica contempla diez preguntas sucesivas sobre la trayectoria de Rock al Parque. Por cada una habrá cinco ganadores: serán seleccionadas las primeras cinco personas que respondan correctamente mediante la herramienta habilitada en las historias de Instagram.

De ese modo, la actividad tendrá 50 ganadores, cada uno con un pase doble, para completar las 100 invitaciones individuales. Una misma persona solo podrá ganar una vez. Si alguien ya seleccionado vuelve a ubicarse entre las primeras respuestas correctas de otra pregunta, el cupo pasará al siguiente participante que haya respondido de forma acertada.

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El proceso no se definirá por sorteo. Las condiciones de la actividad precisan que “no se utilizará ningún mecanismo aleatorio, sorteo ni elemento de azar” para elegir a los beneficiarios. La selección dependerá de la respuesta correcta y del orden de llegada.

La iniciativa se integra en la estrategia 'Bogotá, Ciudad Rock' con motivo de la celebración de los 30 años de Rock al Parque - crédito Rock al Parque/X
La iniciativa se integra en la estrategia 'Bogotá, Ciudad Rock' con motivo de la celebración de los 30 años de Rock al Parque - crédito Rock al Parque/X

La trivia finalizará cuando cada pregunta tenga sus cinco ganadores o, como plazo máximo, el 6 de octubre a las 6:59 p. m. Los resultados se anunciarán desde las 7:00 p. m. en Instagram, en una publicación conjunta de Vive Claro y Rock al Parque.

Los pases serán digitales y se entregarán por Quentro

Los ganadores recibirán las invitaciones sin costo a través de la aplicación Quentro, vinculada a Ticketmaster Colombia. Para completar la entrega deberán contar con una cuenta activa en esa plataforma, informar el correo asociado y mantener instalada la aplicación requerida para gestionar los accesos.

Las boletas serán válidas únicamente para el show de Iron Maiden del domingo 11 de octubre y no podrán cambiarse por dinero, productos, servicios ni entradas para otro espectáculo. Tampoco estará permitida su reventa, comercialización, subasta o uso con fines promocionales.

Los pases permiten el ingreso a los boxes de Vive Claro, pero no cubren gastos de transporte, hospedaje, alimentación, parqueadero ni consumos dentro del recinto. Esos costos deberán ser asumidos por cada ganador y su acompañante.

Iron Maiden, la banda de heavy metal, confirma fecha en Bogotá - crédito Move
La selección de los 50 ganadores premiará la velocidad y la precisión de las respuestas sin utilizar sorteos ni elementos de azar - crédito Move

La actividad está dirigida a mayores de 18 años que residan o se encuentren en Colombia y puedan asistir al concierto. Además de seguir las dos cuentas oficiales en Instagram, deberán participar desde un perfil personal y activo, responder por lo menos una pregunta y aceptar los términos de la convocatoria.

Iron Maiden llegará con su gira por 50 años de trayectoria

La presentación en Bogotá hará parte de Run For Your Lives World Tour 2026, la gira con la que Iron Maiden celebra 50 años de carrera. The Raven Age participará como invitado especial de la fecha programada en el escenario Vive Claro, antes conocido como Movistar Arena.

La coincidencia entre el concierto y Rock al Parque conecta dos citas relevantes para el público del rock en la capital. Mientras el festival desarrollará su segunda jornada de aniversario, un grupo de asistentes podrá trasladarse al show de la agrupación británica con las entradas obtenidas en la trivia.

Iron Maiden en vivo en medio de su gira The Future Past Tour
La presentación del grupo británico en Bogotá forma parte de su gira internacional Run For Your Lives World Tour 2026 - crédito @rockonitalia/Instagram

Ocesa Colombia S.A.S. organiza la actividad junto con la Alcaldía Mayor de Bogotá, con apoyo del Instituto Distrital de las Artes, Idartes. Los organizadores podrán descalificar a quienes usen perfiles falsos, cuentas automatizadas, bots o mecanismos que alteren la dinámica de respuestas.

Los participantes deberán conservar disponible el perfil desde el que respondieron hasta el anuncio y el contacto con los ganadores. Solo serán válidas las respuestas enviadas por las historias de Instagram de Vive Claro; comentarios, mensajes directos, correos u otros canales no serán considerados.

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