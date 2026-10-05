Blessd ‘recuperó el hogar’ y le pidió perdón a Manuela QM con sentido mensaje en redes sociales: “Eres la mujer más perfecta”

La empresaria publicó un video junto al intérprete de música urbana después de la crisis que rodeó su relación durante el embarazo, dejando ver una reconciliación celebrada por sus seguidores - crédito blessd y manuelaqm__ / Instagram

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No hubo comunicado, ni indirectas. Con fotos familiares y un texto largo, Stiven Mesa Londoño, nombre de pila de Blessd, reapareció en Instagram junto a Manuela QM y su bebé Caleb con el mensaje que todos estaban esperando.

“Los amores de mi vida... gracias Dios por mi familia y por tantas bendiciones aprendiendo juntos cada día a disfrutarnos esta vida de padres (sic)”, empezó “El Bendito”.

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Y enseguida vino lo que hizo viral la publicación: “Aunque con miles de errores siempre has estado para mí @manuelaqm__ y eres la mujer más perfecta que pude conocer en mi vida te pido perdón públicamente por todos mis errores y te agradezco por ser la mejor mamá del mundo con mi príncipe!! Te amo y nunca tendré cómo pagarte tanto amor y firmeza que me has brindado de nuevo te pido perdón y te agradezco por hacerme el papá más feliz del mundo (sic)”.

Blessd reapareció en redes sociales junto a Manuela QM y le pidió perdón en una publicación familiar - crpedito blessd / Instagram

La frase “te pido perdón” se repite tres veces en el mismo texto. No dejó dudas de que la reconciliación va en serio. Manuela no se quedó atrás. La empresaria también publicó un video junto al cantante, presumiendo que están mejor que nunca y sellando así el regreso oficial de una de las parejas más seguidas del género urbano en Colombia.

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En un segundo post, más relajado y en su tono habitual, Blessd remató con humor: “La gente suele envidiar y todo lo bueno lo quiere ver mal YA ME DEJARON ENTRAR A LA CASA JAJAJAJA SOLDADOS (sic)”.

De la distancia en redes al nacimiento de Caleb

La historia de Blessd y Manuela QM lleva cerca de tres años, pero 2026 los puso a prueba. En febrero, mientras Manuela estaba embarazada, circularon en redes supuestos chats que vinculaban al artista con otra mujer, identificada como Ángela Valdivieso.

Blessd compartió fotografías junto a Manuela QM y Caleb, el hijo que tienen en común, y le pidió perdón públicamente a la creadora de contenido - crédito blessd / Instagram

Los cibernautas notaron las señales clásicas: se dejaron de seguir, ella borró fotos, él publicaba solo. Cuando nació Caleb, el 11 de junio en la clínica El Prado de Medellín, el anuncio lo hizo él solo: “Mi hijo está sano y salvo en mis brazos y nunca lo voy a soltar. Hoy es el mejor día De mi vida (sic)”, escribió entonces, sin mencionar a Manuela.

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Semanas después volvió a postear con el bebé: “De chamaquito se lo pedí a papá Dios, te amo mi amor verte cada día más grande y más parecido a mí es la mejor sensación del mundo mi Stiven Jr, vas a crecer y vas a tener el mejor papá del mundo ‘mi heredero’ mi baby blue (sic)”. De nuevo, sin rastro de ella.

A eso se sumó otra polémica reciente que salpicó a Blessd, Kris R, Mr Stiven y Karina García por la canción De Medallo pa Morovis. En un live, Mr Stiven aseguró que la modelo habría estado con los dos reguetoneros en Cartagena, a lo que “El Bendito” respondió con un tajante “pueden pensar lo que quieran”, sin confirmar ni negar.

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Una nueva oportunidad como padres

El cantante antioqueño volvió a mostrarse junto a Manuela QM después de los rumores de distanciamiento que rodearon a la pareja - crédito blessd / Instagram

Por eso el post familiar de esta semana cayó como un balde de agua fría para los que ya daban por terminada la relación. En las fotos se les ve juntos, sonrientes, con Caleb en brazos, en modo familia.

La reacción no se hizo esperar. Westcol, uno de sus amigos más cercanos en la escena, le comentó: “Ya cambiaste y es lo importante, amiguito; te quiero mucho”. Cientos de fans también celebraron que haya priorizado el hogar.

Hasta el momento, ni Blessd ni Manuela QM han dado detalles de qué pasó exactamente ni qué acuerdos tomaron. Tampoco han dicho si hubo o no infidelidad. Lo que sí dejaron claro es que decidieron darse otra oportunidad.

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