Así puede solicitar un acuerdo de pago de hasta el 100% de intereses con la Eaab para no quedarse sin el servicio de agua en Bogotá

La liquidación total de la deuda puede reducir en 50 % los gastos de cobranza, siempre que el titular cumpla las condiciones establecidas por la empresa para regularizar las facturas pendientes antes de nuevos cobros - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Los usuarios con facturas pendientes de acueducto y alcantarillado en Bogotá pueden solicitar un acuerdo de pago con la Eaab para diferir la deuda en cuotas mensuales o bimestrales. El trámite está disponible en acueducto.com.co, en el botón “Acuerdos de Pago”, donde se debe crear una cuenta o ingresar con usuario y contraseña.

La alternativa permite pagar la obligación en una sola cuota o financiarla, según las condiciones aplicables. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) informó que el pago total puede incluir descuentos de hasta el 100% en intereses de mora y del 50% en gastos de cobranza, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

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El solicitante puede elegir pago total o cuotas incluidas en la factura

Al iniciar el trámite, el usuario debe indicar si cancelará el total de la deuda en un solo pago o si la distribuirá en varias cuotas. También debe escoger si esas cuotas se facturarán cada mes o de forma bimestral junto con el cobro del servicio.

El trámite para diferir la deuda está disponible en la Oficina Virtual y en los puntos de atención de la Eaab - crédito Empresa de Acueducto

La Eaab admite solicitudes de propietarios, poseedores, personas autorizadas por el dueño del inmueble y herederos. El acuerdo busca que los usuarios normalicen su cuenta antes de que el valor adeudado aumente por intereses o procesos de cobro.

Para formalizar la petición, se debe descargar, diligenciar y enviar el formato MPFF0405F02-07, “Solicitud de acuerdo de pago y manejo de datos personales”. El documento debe acompañarse de los soportes que correspondan a la condición de quien realiza el trámite.

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También es posible gestionar la solicitud por correo electrónico, en la dirección acuerdosdepago@acueducto.com.co, o de manera presencial en los puntos de atención de la entidad. En cualquiera de los canales se exige el formato completo y los documentos requeridos.

Estos son los documentos según la persona que solicita el acuerdo

Los requisitos cambian de acuerdo con la relación que tenga el solicitante con el predio. La Eaab recomendó preparar los soportes antes de iniciar el procedimiento para evitar demoras.

Propietarios, poseedores, autorizados y herederos pueden presentar la solicitud con los documentos requeridos - crédito Alcaldía de Bogotá

Propietario o poseedor

Copia de la cédula de ciudadanía y número de teléfono de contacto.

Copia del impuesto predial o certificado de libertad y tradición.

Persona autorizada

Copia de la cédula del propietario.

Copia de la cédula de la persona autorizada.

Carta de autorización firmada por el propietario, con número de celular y correo electrónico de contacto.

Copia del impuesto predial o certificado de libertad y tradición.

Heredero

Registro civil de defunción.

Registro civil de nacimiento de uno de los herederos o acta de matrimonio del cónyuge.

Copia de la cédula del heredero que presenta la solicitud.

Una refinanciación exige una cuota inicial del 25%

Quienes ya tengan un acuerdo de pago y no puedan cumplirlo, o necesiten modificar la forma de pago, pueden solicitar una refinanciación. Para acceder a esta opción, deberán cubrir una cuota inicial equivalente al 25% de la obligación.

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La Eaab ofrece descuentos en intereses de mora y gastos de cobranza para quienes paguen la obligación total, según las condiciones aplicables - crédito Eaab

Si el acuerdo anterior todavía se encuentra vigente, el usuario debe adjuntar el formato MPFF0405F03-01 de desistimiento, además de los documentos exigidos para el nuevo acuerdo. La Eaab dispone este formato en sus canales oficiales.

En los casos en que la persona no pueda acceder de inmediato a un plan de financiación, puede realizar abonos hasta completar el valor total de la deuda. Sin embargo, la reconexión del servicio solo podrá solicitarse una vez se haya cancelado toda la obligación y el usuario esté al día con el operador de aseo.

Para pedir una factura con el valor que se desea abonar, se puede escribir a gestioncarterapersuasivo@acueducto.com.co e indicar el número de cuenta contrato y el monto del pago.

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La Eaab habilitó pagos con tarjetas en cuatro puntos de atención

La empresa recibe pagos con tarjetas débito y crédito en los puntos de atención de Niza, Centro Nariño y Carrera Séptima, de lunes a viernes. En San Benito, esta opción está disponible los lunes, miércoles y viernes.

Los pagos de la factura deben realizarse únicamente a través de los canales oficiales habilitados por la empresa - crédito Eaab

El punto de Centro Nariño cuenta además con un agilizador bancario para pagos en efectivo. La entidad también mantiene canales virtuales disponibles las 24 horas: la Oficina Virtual con pago PSE, la aplicación Eaab, los canales digitales de bancos y Mis pagos al día de Citibank.

De forma presencial, los usuarios pueden pagar mediante las redes Servibanca, Redeban y ATH; puntos autorizados de Davivienda, Banco de Bogotá y AV Villas; oficinas de Sudameris, Banco Popular e Itaú, y la Red Cade. La oficina de la Eaab ubicada en la calle 24 #37-15 también recibe pagos con tarjeta.

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La empresa pidió a los usuarios utilizar únicamente sus canales autorizados y evitar entregar dinero a terceros o realizar pagos mediante enlaces, cuentas o páginas externas. Antes de cancelar una factura o solicitar un acuerdo, se debe verificar que el trámite se haga a través de www.acueducto.com.co o de los puntos oficiales de la Eaab.