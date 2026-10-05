Jorge Soto, arquero de Águilas, habló sobre el manejo de la salud mental en su posición y la presión de jugar en América de Cali

Jorge Soto explicó cómo se maneja la salud mental de los jugadores en su posición de arquero y recordó la presión en América de Cali - crédito Santiago Viera/Daniela Rojas

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Jorge Soto, arquero de Águilas Doradas, se refirió a la exigencia mental que implica su posición y volvió a poner en perspectiva la presión que experimentó durante su paso por América de Cali. En una entrevista con Caracol Radio emitida el domingo 4 de octubre de 2026, el guardameta explicó que la fortaleza psicológica puede transformar una carga externa en un estímulo competitivo.

El arquero sostuvo que la preparación emocional es determinante en el alto rendimiento, especialmente en un puesto en el que cada error suele tener consecuencias inmediatas en el marcador.

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“Dependiendo de tu fuerza mental, cuando tú eres una persona, un deportista de alto rendimiento, muy fuerte mentalmente, tienes la capacidad de transformar la presión en motivación. Y eso es muy importante para uno como deportista. Entonces, estoy de acuerdo con lo que ella dijo”, afirmó Soto.

La reflexión llega después de una etapa de alta exposición en América de Cali, club en el que Soto se consolidó como titular y disputó 68 partidos oficiales entre 2024 y 2025, según el registro de Sofascore.

El guardameta cometió un error en el gol de Racing de Montevideo - crédito Vizzor/ESPN

El trabajo psicológico y una posición sin margen de error

Para Soto, el tratamiento de la salud mental debe tener particularidades de acuerdo con la función que ocupa cada jugador dentro del campo. El arquero aseguró que trabaja desde hace más de cinco años con una psicóloga enfocada en el ámbito deportivo, una herramienta que considera necesaria para responder en momentos de presión.

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“Yo tengo mi psicóloga personal hace más de cinco años, la cual se enfoca netamente en el tema deportivo; también me ayuda en temas personales, pero el trabajo con ella es netamente deportivo, y claramente, el arquero maneja una presión diferente a la de todos los jugadores”, explicó.

El portero también relacionó esa preparación con la necesidad de tomar decisiones rápidas durante los partidos: “Tiene uno que mantener la cabeza fría y aprender que el tema mental es muy importante a la hora de tomar decisiones, a la hora de ejecutar ciertas acciones. Ya lo vimos con el Dibu en el Mundial pasado y creo que cada vez más son los futbolistas que creen en esta herramienta y yo soy un convencido de que es una herramienta necesaria y fundamental para el deportista”.

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Jorge Soto se convirtió en arquero de Águilas Doradas en julio del 2026- crédito @AguilasDoradas

La llegada de Jorge Soto a Águilas Doradas

Su llegada a Águilas Doradas se produjo en 2026, luego de su ciclo en América de Cali. Sobre el presente del equipo antioqueño, Soto destacó el entorno que encontró y la propuesta del cuerpo técnico, aunque reconoció que los resultados no han acompañado de la manera esperada.

“Muy contento, la verdad, me encontré con un club muy bueno, con muy buenas personas, hay un grupo humano espectacular. La idea que quiere plantear el cuerpo técnico con nosotros me gusta mucho. Siento que la estamos desarrollando de buena manera, a pesar de los resultados no tan positivos”, dijo para la cadena radial en mención.

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Así anunciaba la salida de Jorge Soto, el club América de Cali - crédito @AmericadeCali/X

En América de Cali, su paso quedó marcado por momentos de tensión. Durante el primer semestre de 2025, disputó 13 partidos de Liga y mantuvo su arco invicto en nueve oportunidades; sin embargo, también enfrentó cuestionamientos por errores puntuales, entre ellos el ocurrido el 27 de mayo de 2025 frente a Racing de Montevideo, por la Copa Sudamericana, cuando un despeje suyo derivó en un gol del equipo uruguayo.

Meses después, en febrero de 2026, volvió a estar bajo observación tras una falla en un partido ante Atlético Nacional.

Esa exposición, según explicó a la fuente en mención, forma parte de la magnitud de jugar en América. “No creo que sea presión. Realmente, lo que pasa en un equipo como América es que todo lo que hagas, sea bueno o malo, genera un impacto mayor para la gente. Pero sin duda mi paso por América me dejó muchas experiencias y enseñanzas como persona y cómo jugador”.

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