Futbolista brasileño Fred reveló cómo fue Jhon Durán en su paso por Fenerbahce: “Ya soy rico, no necesito correr” y luego “lo dejó todo”

Fred recordó algunas de las conversaciones que sostuvo con el delantero colombiano durante su estadía en Turquía -crédito Tiago Trindade/REUTERS/@Fenerbahçe / Instagram

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El futbolista brasileño Fred recordó su convivencia con Jhon Jader Durán durante la etapa del delantero colombiano en el Fenerbahce de Turquía y entregó una versión particular sobre su actitud dentro del equipo. Aunque resaltó que el atacante es una buena persona y muy bromista, también aseguró que con el paso de las semanas dejó de mostrar compromiso en los entrenamientos.

Las declaraciones fueron hechas por el actual futbolista del Atlético Mineiro en Charla Podcast, en Brasil, donde repasó algunas situaciones que compartió con Durán en el club turco. Según su relato, el colombiano solía restarle importancia al esfuerzo físico y justificaba esa postura con la situación económica que alcanzó.

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Jhon Durán durante su etapa en el Fenerbahce, club en el que compartió camerino con Fred -crédito ERDEM SAHIN/EFE/EPA

“A Jhon Durán realmente no le importaba nada. Yo le decía: “Vamos, Durán, hagamos entrenamiento, corramos un poco por ahí”. Me respondía: “Hermano, ya soy rico. No necesito correr en absoluto”, y luego se iba directamente al departamento de salud a vaguear”, fue una de las historias que contó Fred sobre el atacante.

El mediocampista brasileño, quien pasó por Manchester United, también recordó las conversaciones que tuvieron cuando Durán dejó Turquía para continuar su carrera en el Zenit de Rusia. En esa ocasión, Fred le comentó que su nuevo destino significaría mayores ingresos, algo que, según su versión, el colombiano recibió con tranquilidad.

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“Cuando firmó con el Zenit, le dije: ‘Ahora vas a ganar aún más dinero’”. Él respondía: “Hermano, cuanto más, mejor, cuanto más, mejor”, y fiel a su estilo, agregaba que “ya he salvado completamente la vida mía, de mi familia y de tres generaciones después de mí”, relató Fred.

Fred aseguró que la actitud de Jhon Durán cambió con el paso de las semanas y que dejó de participar con la misma disposición en los entrenamientos -crédito @Fenerbahce/X

La millonaria carrera que cambió la perspectiva de Jhon Durán

El contexto económico al que hacía referencia el delantero estaba relacionado con su contrato con Al Nassr. El club de Arabia Saudita lo compró al Aston Villa por más de 70 millones de euros, después de que el atacante mostrara sus condiciones en la Premier League y la UEFA Champions League, especialmente cuando ingresaba desde el banco de suplentes.

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Fred aseguró además que la actitud de Durán fue cambiando durante su estadía en Fenerbahce. “Cuando llegó por primera vez al Fenerbahce, al menos salía a los entrenamientos y eso, pero después lo dejó todo por completo, lo abandonó”, afirmó el brasileño.

La versión coincide con los cuestionamientos que surgieron desde la directiva del conjunto turco por el nivel de compromiso del colombiano. Su etapa en Fenerbahce terminó con una salida hacia el Zenit, donde tampoco consiguió tener continuidad y su rendimiento deportivo estuvo debajo de las expectativas que generó el atacante de la Tricolor.

Los números que dejó Durán en Turquía

En Fenerbahce, Durán disputó 21 partidos, convirtió cinco goles y registró dos asistencias. Durante ese periodo obtuvo además uno de los títulos de su carrera: la Supercopa de Turquía de 2025. Su recorrido reciente pasa por distintos escenarios y países en poco tiempo, mientras busca recuperar continuidad y protagonismo.

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En el Fenerbahce tuvo una participación limitada y, tras marcharse al fútbol ruso, encontró otro desafío en Portugal. Allí intenta volver a encontrar regularidad y minutos, en una temporada en la que todavía aparece principalmente como alternativa para Marco Silva, entrenador del Benfica.

El delantero colombiano busca recuperar protagonismo y continuidad en esta nueva etapa de su carrera -crédito Daniele Mascolo/REUTERS

Actualmente, el colombiano continúa vinculado contractualmente con Al Nassr y atraviesa una nueva etapa a préstamo. Después de sus pasos por Fenerbahce y Zenit, comenzó la temporada 2026/2027 con el Benfica de Portugal.

Con el conjunto de las Águilas, Durán suma hasta ahora 12 partidos oficiales y dos goles. La mayoría de sus apariciones se producen desde el banco de suplentes, por lo que todavía no consigue consolidarse como titular ni acumular una cantidad importante de minutos. A esta situación en el fútbol de clubes se suma otro pendiente para el atacante: su regreso a las convocatorias de la selección Colombia todavía no se ha concretado.

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