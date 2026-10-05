Colfuturo y el Gobierno suizo ofrecen becas para colombianos con más de $9 millones mensuales para gastos básicos de manutención

Investigadores colombianos podrán postularse a las Becas de Excelencia del Gobierno Suizo hasta el 30 de noviembre de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Los colombianos con maestría que busquen adelantar investigación o un doctorado en Suiza podrán postularse a las Becas de Excelencia del Gobierno Suizo, que entregan 2.450 francos suizos mensuales ($9.785.887) para estudios e investigación de tiempo completo. La convocatoria abre el 20 de agosto de 2026 y recibirá solicitudes hasta el 30 de noviembre a través del sbfi.admin.ch.

El programa, difundido para Colombia a través de Colfuturo, está dirigido a investigadores jóvenes de 183 países. No incluye apoyo para maestrías ni programas artísticos. La selección estará a cargo de la Comisión Federal de Becas para Estudiantes Extranjeros (Eskas) y las actividades académicas comenzarán el 1 de septiembre de 2027.

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La convocatoria contempla investigación y doctorado en universidades suizas

Los aspirantes pueden elegir entre dos modalidades. La primera corresponde a las becas de investigación, con una duración máxima de 12 meses. Permiten desarrollar un proyecto vinculado con estudios doctorales en una institución de educación superior o centro de investigación reconocido en Suiza.

La convocatoria financia proyectos de investigación y doctorados de tiempo completo en instituciones suizas - crédito Colfuturo

La segunda opción es la beca de doctorado, que puede durar entre 12 y 36 meses. El apoyo se concede inicialmente por un año y puede renovarse hasta dos veces, según el avance académico del estudiante.

En ambos casos, el aporte mensual es de 2.450 francos suizos para gastos básicos de manutención. El monto no tiene carácter salarial. Además, cada becario recibe un pago único de 600 francos suizos con el primer desembolso destinado al alojamiento.

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Contar con un profesor anfitrión es un requisito indispensable

El paso central antes de enviar la postulación es obtener el respaldo de un profesor de una institución académica suiza. El docente debe aceptar supervisar el proyecto de investigación y emitir una carta de recomendación que incluya un breve currículum vitae.

Los candidatos deben gestionar ese contacto por cuenta propia. La Eskas no intermedia en la búsqueda de supervisores. También se exige la carta de admisión de la escuela doctoral, cuando corresponda.

Quienes aspiren a una de las Becas de Excelencia del Gobierno Suizo deben presentar un plan de investigación detallado, con cronograma, actividades e hitos. La evaluación tendrá en cuenta el perfil académico, la experiencia investigativa, la motivación, la originalidad y calidad metodológica de la propuesta, así como el potencial de colaboración futura con la institución anfitriona.

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Las becas comenzarán el 1 de septiembre de 2027 y pueden durar hasta 36 meses en el caso de doctorados - crédito Colfuturo

Estos son los requisitos para los aspirantes colombianos

La convocatoria está disponible para investigadores de cualquier área académica, incluidos jóvenes médicos. Para participar, los interesados deben cumplir estas condiciones:

Tener un título de maestría o equivalente obtenido antes del 31 de julio de 2027. Para la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH Zúrich), el plazo es el 30 de junio de 2027.

Haber nacido después del 31 de diciembre de 1991.

Acreditar dominio del idioma necesario para el programa. El nivel de inglés debe ser excelente.

Presentar solicitud a una sola universidad suiza. Quien se postule a dos o más instituciones quedará descalificado.

Desarrollar investigación de tiempo completo y residir en el cantón donde cursará sus estudios.

No pueden aplicar quienes hayan vivido en Suiza por más de un año, ya hayan iniciado allí una investigación o doctorado, o hayan recibido antes una beca del Gobierno suizo. Para quienes ya estén en el país, la fecha de entrada no puede ser anterior al 1 de agosto de 2026 y deberán adjuntar su registro o permiso de residencia.

Los seleccionados recibirán 2.450 francos suizos mensuales para sus gastos básicos de manutención - crédito Colfuturo

La beca cubre manutención y seguro médico, pero no el vuelo de ida

El beneficio cubre el seguro médico obligatorio en Suiza, excepto la atención odontológica. También prevé el costo del vuelo de regreso una vez termine el periodo financiado, siempre que el becario no prolongue su estadía por más de seis meses, continúe la investigación o se traslade a otro país.

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En cambio, los seleccionados deben asumir el viaje de ida, los gastos de sus familiares y, si aplica, las tasas universitarias. Aunque en la mayoría de los casos no se cobran cargos de solicitud, cada aspirante deberá pagarlos cuando una universidad los exija. La beca tampoco financia la asistencia a conferencias internacionales.

Los beneficiarios que reciban otra beca, ingresos por docencia, investigación u otra fuente de apoyo económico deberán informarlo a la Comisión Federal de Becas para Estudiantes Extranjeros. Cada persona puede solicitar un único tipo de beca.

Los aspirantes deberán presentar un plan de investigación, una carta de recomendación y la admisión académica correspondiente - crédito Colfuturo

El resultado se conocerá en mayo de 2027

El proceso anual inicia con la publicación de la convocatoria en agosto y continúa con la recepción de documentos entre agosto y noviembre. Tras la evaluación, la Eskas contactará directamente a los candidatos en mayo de 2027 para informar si obtuvieron o no el apoyo.

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Antes de iniciar la inscripción, los interesados deben confirmar que la escuela doctoral elegida les permita contactar a un supervisor. Si el programa prohíbe establecer ese vínculo antes de la admisión, el aspirante no podrá cumplir uno de los requisitos obligatorios de la convocatoria.