Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, respondió a Abelardo de la Espriella tras lanzarle un ultimátum: “Ese video está editado y manipulado”

Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, respondió a los señalamientos hechos por el presidente Abelardo de la Espriella durante un evento en Sucre -crédito yahiracuna_/Instagram

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El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, respondió al presidente Abelardo de la Espriella luego de que el mandatario anunciara que buscará mecanismos para evitar que los recursos públicos destinados a la capital de Sucre queden bajo control de la Alcaldía.

El jefe de Estado cuestionó la gestión de Acuña durante un evento realizado el 3 de octubre y aseguró que protegerá los fondos destinados al municipio. “Esta plata, señor alcalde, la voy a cuidar”, afirmó De la Espriella, quien además sostuvo: “Bajo el esquema suyo de corrupción, yo no trabajo”.

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Abelardo de la Espriella contra Yahir Acuña: anunció que vigilará los recursos destinados a Sincelejo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Ante esas declaraciones, Acuña difundió un fragmento de un video registrado dos meses atrás, cuando entrevistaron a Abelardo de la Espriella, en ese momento como candidato presidencial, y allí dijo que apoyaba las políticas de seguridad de Sincelejo. El alcalde cuestionó que la posición del hoy jefe de Estado haya cambiado pese a que, según dijo, las investigaciones judiciales que menciona ya existían.

Acuña también acusó al mandatario de mostrar en redes sociales un video editado y pidió publicar la grabación completa del evento realizado en Coveñas. Según su versión, durante esa actividad permaneció acompañado por hombres armados y no tuvo posibilidad de responder a las intervenciones del entonces candidato.

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“Señor presidente, por favor, ese video está editado y manipulado digitalmente”, afirmó Acuña. Luego pidió que se conociera el registro completo para mostrar, según su relato, lo ocurrido durante el encuentro.

Acuña aseguró que un video divulgado por el mandatario fue editado y pidió que se conozca la grabación completa del encuentro en Coveñas- crédito Yahir Acuña/Facebook

El alcalde también hizo referencia a las investigaciones que rodean al Gobierno nacional y sostuvo que no pretende desconocer la presunción de inocencia de quienes aparecen vinculados a procesos judiciales. “Yo no le voy a quitar a usted la presunción de inocencia porque usted tenga expedientes o porque usted tenga investigaciones”, dijo Acuña.

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