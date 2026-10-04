Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, respondió a Abelardo de la Espriella tras lanzarle un ultimátum: “Ese video está editado y manipulado”

Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, respondió a los señalamientos hechos por el presidente Abelardo de la Espriella durante un evento en Sucre -crédito yahiracuna_/Instagram
El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, respondió al presidente Abelardo de la Espriella luego de que el mandatario anunciara que buscará mecanismos para evitar que los recursos públicos destinados a la capital de Sucre queden bajo control de la Alcaldía.
El jefe de Estado cuestionó la gestión de Acuña durante un evento realizado el 3 de octubre y aseguró que protegerá los fondos destinados al municipio. “Esta plata, señor alcalde, la voy a cuidar”, afirmó De la Espriella, quien además sostuvo: “Bajo el esquema suyo de corrupción, yo no trabajo”.
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Abelardo de la Espriella contra Yahir Acuña: anunció que vigilará los recursos destinados a Sincelejo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Ante esas declaraciones, Acuña difundió un fragmento de un video registrado dos meses atrás, cuando entrevistaron a Abelardo de la Espriella, en ese momento como candidato presidencial, y allí dijo que apoyaba las políticas de seguridad de Sincelejo. El alcalde cuestionó que la posición del hoy jefe de Estado haya cambiado pese a que, según dijo, las investigaciones judiciales que menciona ya existían.
Acuña también acusó al mandatario de mostrar en redes sociales un video editado y pidió publicar la grabación completa del evento realizado en Coveñas. Según su versión, durante esa actividad permaneció acompañado por hombres armados y no tuvo posibilidad de responder a las intervenciones del entonces candidato.
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“Señor presidente, por favor, ese video está editado y manipulado digitalmente”, afirmó Acuña. Luego pidió que se conociera el registro completo para mostrar, según su relato, lo ocurrido durante el encuentro.
El alcalde también hizo referencia a las investigaciones que rodean al Gobierno nacional y sostuvo que no pretende desconocer la presunción de inocencia de quienes aparecen vinculados a procesos judiciales. “Yo no le voy a quitar a usted la presunción de inocencia porque usted tenga expedientes o porque usted tenga investigaciones”, dijo Acuña.
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