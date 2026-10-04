Colombia

Un caso sin precedentes en Colombia: pareja espera el nacimiento de cuatrillizos varones con el mismo ADN

María Tapia completa 30 semanas de gestación y será trasladada a Medellín para control especializado, mientras el equipo médico busca prolongar el proceso y definir el procedimiento del nacimiento de los cuatro recién nacidos

María Tapia y Jonatan Zapa esperan cuatrillizos monocigóticos en el municipio de Caucasia, Antioquia - crédito cuatrillizos Caucasia/TikTok
María Tapia y Jonatan Zapa esperan cuatrillizos monocigóticos en el municipio de Caucasia, Antioquia - crédito cuatrillizos Caucasia/TikTok
Guardar

Una gestación de cuatrillizos monocigóticos mantiene en seguimiento médico a María Tapia, una mujer de Caucasia, Antioquia, que llegó a las 30 semanas de embarazo. La madre será trasladada a Medellín debido a que la gestación se considera de alto riesgo.

La expectativa de la familia se centra en prolongar el embarazo el tiempo que determinen los especialistas, para favorecer el desarrollo de los cuatro bebés antes del nacimiento. El equipo médico también definirá cómo se realizará el parto, con la prioridad puesta en la salud de Tapia y de sus hijos.

PUBLICIDAD

Jonatan Zapa, padre de los bebés, afirmó que hasta ahora no tienen registro de otro caso igual en el país. La particularidad está en que los cuatro serían monocigóticos, por lo que comparten el mismo material genético.

Según explicó Zapa, las ecografías practicadas durante el embarazo han arrojado el mismo resultado. Los estudios indicarían que los pequeños tienen el mismo ADN.

El embarazo alcanzó las 30 semanas y exige el traslado de la madre a Medellín para su seguimiento médico- crédito cuatrillizos Caucasia/TikTok
El embarazo alcanzó las 30 semanas y exige el traslado de la madre a Medellín para su seguimiento médico- crédito cuatrillizos Caucasia/TikTok

El padre sostuvo que esta condición podría convertir el nacimiento en un hecho relevante para la medicina colombiana. Esa posibilidad dependerá de la confirmación médica del caso y del seguimiento que recibirá la madre en Medellín.

La familia recibió la noticia durante una atención en el Hospital César Uribe Piedrahíta, de Caucasia. En ese momento, tanto los padres como la médica que los atendía quedaron sorprendidos por el resultado del examen.

PUBLICIDAD

“La doctora quedó impresionada y nosotros, pues, sin palabras”, relató Jonatan Zapa. El padre contó que, mientras revisaban la ecografía, comenzaron a contar los embriones: “Uno, dos, tres y cuatro”.

Las ecografías indicaron que los cuatro bebés comparten ADN

De acuerdo con Zapa, los controles médicos realizados durante el embarazo arrojaron el mismo resultado: los cuatro pequeños tendrían la misma carga genética. Esa condición es la que define a los cuatrillizos monocigóticos.

Los bebés monocigóticos se originan cuando un único cigoto se divide en las primeras etapas del desarrollo y da lugar a más de un embrión. Comparten prácticamente el mismo ADN y son del mismo sexo, según explica la Clínica Universidad de Navarra.

Jonatan Zapa señaló que no existe registro previo de un caso similar en Colombia - crédito cuatrillizos Caucasia/TikTok
Jonatan Zapa señaló que no existe registro previo de un caso similar en Colombia - crédito cuatrillizos Caucasia/TikTok

Los cuatro embriones habrían surgido de un único óvulo fecundado que se dividió posteriormente. Por esa razón, se trataría de bebés monocigóticos, con el mismo material genético y considerados genéticamente idénticos.

La causa exacta de esa división embrionaria todavía no está establecida. Por esa razón, la posibilidad de una gestación de estas características es muy baja.

La madre, pese a la complejidad del proceso, se encuentra en buen estado de salud, según indicó su pareja. Zapa también afirmó que Tapia casi no ha tenido antojos durante los meses de embarazo.

La familia acompaña los cuidados de la madre

Desde que conocieron el diagnóstico, María Tapia recibió la recomendación de mantener cuidados especiales. Sus familiares han seguido de cerca el embarazo y se han mantenido atentos a las necesidades de la pareja.

La llegada de cuatro hijos plantea un desafío para el hogar, pero Zapa aseguró que la noticia no les produjo temor. Dijo que la familia la recibió con alegría y desde una mirada religiosa.

El equipo médico busca prolongar el tiempo de gestación para favorecer el desarrollo de los cuatro bebés - crédito cuatrillizos Caucasia/TikTok
El equipo médico busca prolongar el tiempo de gestación para favorecer el desarrollo de los cuatro bebés - crédito cuatrillizos Caucasia/TikTok

Los especialistas aún no han fijado una fecha para el nacimiento. La decisión dependerá del progreso de la gestación y de las dificultades que puedan surgir durante las próximas semanas.

“Yo nunca he sentido miedo por un hecho de familia”, afirmó Zapa al referirse a la posibilidad de convertirse en padre de cuatro bebés al mismo tiempo.

El padre añadió que interpretó el embarazo como un regalo de Dios. “Yo sentí alegría y le di gracias a Dios porque eso fue obra de Él”, expresó.

Mientras se aproxima el nacimiento, la atención médica se concentrará en prolongar la gestación sin poner en riesgo a Tapia ni a los bebés. El seguimiento en Medellín será determinante para establecer los próximos pasos de este embarazo poco frecuente.

Temas Relacionados

CuatriliizosMismo ADNCaucasia, AntioquiaMaría TapiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Creadora de contenido colombiana se fue en contra de Viña Machado por su visión del feminismo: “Te pediría algo básico, humanidad”

La activista Laura Camila Vargas respondió a la actriz y afirmó que las voces masivas deberían reconocer los derechos obtenidos por generaciones de mujeres, en lugar de minimizar una causa ligada a su autonomía

Creadora de contenido colombiana se fue en contra de Viña Machado por su visión del feminismo: “Te pediría algo básico, humanidad”

Presunto ladrón fue golpeado por la comunidad en el centro comercial Diverplaza de Bogotá: todo quedó en video

El señalado habría intimidado a varias personas en el segundo piso del establecimiento comercial de la capital colombiana

Presunto ladrón fue golpeado por la comunidad en el centro comercial Diverplaza de Bogotá: todo quedó en video

Expertos advierten riesgos ambientales y sanitarios ante un eventual uso de glufosinato de amonio para erradicar los cultivos de cocaína

Dos profesionales consultados por Infobae Colombia señalaron que faltan ensayos de campo para establecer si el compuesto es eficaz contra la hoja de coca y advirtieron sobre posibles afectaciones en zonas rurales

Expertos advierten riesgos ambientales y sanitarios ante un eventual uso de glufosinato de amonio para erradicar los cultivos de cocaína

Los Mirlos traerán su cumbia amazónica a Colombia en una noche con Frente Cumbiero

Infobae Colombia habló con su fundador y líder Jorge Rodríguez, cantante de la agrupación peruana de cumbia amazónica

Los Mirlos traerán su cumbia amazónica a Colombia en una noche con Frente Cumbiero

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Cartagena de Indias

El estado del tiempo en Colombia cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Cartagena de Indias
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

ENTRETENIMIENTO

Creadora de contenido colombiana se fue en contra de Viña Machado por su visión del feminismo: “Te pediría algo básico, humanidad”

Creadora de contenido colombiana se fue en contra de Viña Machado por su visión del feminismo: “Te pediría algo básico, humanidad”

Los Mirlos traerán su cumbia amazónica a Colombia en una noche con Frente Cumbiero

Bogotá vivió la segunda fecha de BTS: así se desarrolló su concierto del 3 de octubre en El Campín

Shakira llevó el ‘sabor’ del Carnaval de Barranquilla a Madrid: así fue la famosa entrada, esta vez junto a los reyes

Nataly Umaña afirmó que su ruptura con Alejandro Estrada fue algo planeado: “Se tenía que hacer así”

Deportes

Escándalo en Internacional de Bogotá: dos jugadores fueron despedidos por posible indisciplina

Escándalo en Internacional de Bogotá: dos jugadores fueron despedidos por posible indisciplina

Barranquilla volvió a dar la sorpresa en la Copa Colombia: eliminó a Millonarios por penales

Atlético Nacional podría tener a una nueva joya para el fútbol internacional: la Premier League le habría puesto el ojo

Nairo Quintana recibió emotivo tributo del Giro de Italia por su retiro: “Señor de las cumbres y símbolo de Latinoamérica”

Carlos Antonio Vélez volvió a cargar contra Néstor Lorenzo por derrota de Colombia ante Paraguay: "Yo no defiendo al técnico"